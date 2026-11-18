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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, η δημόσια προσφορά των μετοχών της εταιρείας, η οποία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου. Το εύρος τιμής διάθεσης έχει καθοριστεί μεταξύ 10 και 11,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης στη Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου.

Η διαδικασία προχωρά μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 17 Νοεμβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη χρηματιστηριακή παρουσία της ΜΕΤΚΑ ως ξεχωριστής εισηγμένης εταιρείας, με τη METLEN να διατηρεί τον έλεγχό της και μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η συναλλαγή συνδυάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με πώληση υφιστάμενων μετοχών, ενώ προβλέπει παράλληλη διάθεση τίτλων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

Στόχος η άντληση 250 εκατ. ευρώ – Η δομή της προσφοράς

Το βασικό σκέλος της συναλλαγής περιλαμβάνει την έκδοση έως 25 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία, στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Στόχος της ΜΕΤΚΑ είναι η άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ σε ακαθάριστα κεφάλαια, με το τελικό ποσό να εξαρτάται από την τιμή διάθεσης που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών και τον αριθμό των νέων μετοχών που θα καλυφθούν.

Παράλληλα, η METLEN Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε., που αποτελεί τον υφιστάμενο μέτοχο της ΜΕΤΚΑ, θα διαθέσει έως 5 εκατ. υφιστάμενες μετοχές.

Έτσι, η αρχική προσφορά αφορά συνολικά έως 30 εκατ. μετοχές, εκ των οποίων τα 25 εκατ. προέρχονται από την αύξηση κεφαλαίου και τα υπόλοιπα 5 εκατ. από πώληση υφιστάμενων τίτλων.

Επιπλέον, προβλέπεται δικαίωμα αύξησης του μεγέθους της προσφοράς μέσω διάθεσης έως 5 εκατ. πρόσθετων υφιστάμενων μετοχών, εφόσον αποφασιστεί η ενεργοποίησή του.

Στην περίπτωση αυτή, ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων μετοχών μπορεί να φθάσει τα 35 εκατομμύρια.

Διευκρινίζεται ότι τα κεφάλαια από τις νέες μετοχές θα εισρεύσουν στη ΜΕΤΚΑ, ενώ τα έσοδα από την πώληση των υφιστάμενων μετοχών θα κατευθυνθούν στον πωλητή μέτοχο, δηλαδή στη METLEN Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Πώς θα μοιραστούν οι μετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό

Η προσφορά έχει σχεδιαστεί ώστε να απευθύνεται τόσο στο ελληνικό επενδυτικό κοινό όσο και σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.

Από τις αρχικά προσφερόμενες μετοχές, έως 15 εκατ. θα διατεθούν στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς, ενώ άλλες 15 εκατ. μετοχές προορίζονται αρχικά για θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Εφόσον ασκηθεί πλήρως το δικαίωμα αύξησης του μεγέθους της προσφοράς, μπορούν να προστεθούν έως 2,5 εκατ. μετοχές σε κάθε σκέλος, ανεβάζοντας τον αντίστοιχο αριθμό σε 17,5 εκατ. μετοχές.

Η τελική κατανομή θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από τους επενδυτές.

Προβλέπεται πάντως ότι, εφόσον υπάρχει η σχετική ζήτηση, τουλάχιστον το 40% των συνολικά προσφερόμενων μετοχών θα κατευθυνθεί στην ελληνική δημόσια προσφορά.

Η τιμή διάθεσης θα είναι ενιαία για τους επενδυτές που συμμετέχουν στο ελληνικό και στο διεθνές σκέλος.

Τι ισχύει για τους ιδιώτες επενδυτές

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής κατά το τριήμερο της δημόσιας προσφοράς.

Σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης, τουλάχιστον το 30% των μετοχών της ελληνικής δημόσιας προσφοράς προορίζεται για την ικανοποίηση των αιτήσεων των ιδιωτών επενδυτών, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδηλωθεί αντίστοιχη ζήτηση.

Το υπόλοιπο ποσοστό, έως 70%, θα κατανεμηθεί μεταξύ ιδιωτών και ειδικών επενδυτών, ανάλογα με τη συνολική ζήτηση.

Οι ιδιώτες θα υποβάλλουν αιτήσεις με βάση την ανώτατη τιμή των 11,50 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό που θα δεσμεύεται θα αντιστοιχεί στον αριθμό των μετοχών που ζητούνται, πολλαπλασιασμένο με τη συγκεκριμένη τιμή.

Εφόσον η τελική τιμή διάθεσης διαμορφωθεί χαμηλότερα, το επιπλέον ποσό θα αποδεσμευθεί ή θα επιστραφεί άτοκα.

Για τη συμμετοχή απαιτούνται ταυτότητα ή διαβατήριο, ΑΦΜ και τα στοιχεία της μερίδας και του λογαριασμού αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ).

Σε περίπτωση υπερκάλυψης της ζήτησης από τους ιδιώτες, η κατανομή των διαθέσιμων μετοχών θα πραγματοποιηθεί αναλογικά, με βάση τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί.

Οι αιτήσεις θα γίνονται μέσω των αναδόχων και των αρμόδιων συμμετεχόντων στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών της Euronext Athens.

Πότε κλείνει το βιβλίο προσφορών και πότε ανακοινώνεται η τιμή

Η δημόσια προσφορά άρχισε σήμερα, 18 Νοεμβρίου, στις 10:00 το πρωί και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 16:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών της Euronext Athens.

Η τελική τιμή διάθεσης αναμένεται να καθοριστεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης των προσφορών.

Ταυτόχρονα θα οριστικοποιηθούν ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν και η κατανομή μεταξύ ελληνικής και διεθνούς προσφοράς.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την 25η Νοεμβρίου ως ημερομηνία καταβολής των ποσών για τις κατανεμηθείσες μετοχές, αποδέσμευσης τυχόν επιπλέον δεσμευμένων κεφαλαίων και παράδοσης των τίτλων στους επενδυτές.

Την ίδια ημέρα αναμένονται οι ανακοινώσεις για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς και την απόφαση εισαγωγής.

Η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΜΕΤΚΑ έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον προκύψουν λόγοι που το επιβάλλουν.

Οι μετοχές που θα εισαχθούν και η συμμετοχή της METLEN

Πριν από την αύξηση κεφαλαίου, η ΜΕΤΚΑ διαθέτει 100.236.000 υφιστάμενες μετοχές.

Εφόσον καλυφθεί πλήρως η αύξηση με την έκδοση των 25 εκατ. νέων τίτλων, ο συνολικός αριθμός θα ανέλθει σε 125.236.000 μετοχές, οι οποίες προβλέπεται να εισαχθούν στο σύνολό τους προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens.

Η METLEN αναμένεται να διατηρήσει, μέσω της θυγατρικής της που λειτουργεί ως πωλητής μέτοχος, πλειοψηφική συμμετοχή και τον έλεγχο της ΜΕΤΚΑ και μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής.

Σύμφωνα με τις παραδοχές της προσφοράς, η διασπορά των μετοχών μπορεί να διαμορφωθεί από 24% έως 27,9%, ανάλογα με την ενεργοποίηση του δικαιώματος αύξησης του μεγέθους της προσφοράς, χωρίς να συνυπολογίζεται ενδεχόμενη επίδραση από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης πώλησης στο πλαίσιο της σταθεροποίησης.

Εάν ασκηθεί πλήρως το συγκεκριμένο δικαίωμα, προβλέπονται και χαμηλότερα ποσοστά διασποράς, από 20,8% έως 24,8%, βάσει των αντίστοιχων παραδοχών.

Η επίτευξη της απαιτούμενης ελάχιστης διασποράς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή. Εάν δεν εκπληρωθεί, η Euronext Athens μπορεί να μην εγκρίνει τη διαπραγμάτευση, οπότε η προσφορά θα ακυρωθεί ή θα αποσυρθεί και τα δεσμευμένα κεφάλαια θα επιστραφούν στους επενδυτές άτοκα.

Ποιοι είναι οι ανάδοχοι της έκδοσης

Σύμβουλοι έκδοσης της δημόσιας προσφοράς είναι η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς.

Στους συντονιστές κύριους αναδόχους της ελληνικής προσφοράς συμμετέχουν επίσης οι AXIA Ventures Group, Eurobank, Optima bank, CrediaPantelakis και Euroxx Securities.

Για τη διεθνή θεσμική προσφορά, τον ρόλο των από κοινού παγκόσμιων συντονιστών έχουν αναλάβει οι Morgan Stanley Europe, BNP Paribas και Citigroup Global Markets Europe.

Παράλληλα, η Euroxx έχει αναλάβει τον ρόλο του διαχειριστή σταθεροποίησης, με δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών για τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής, εφόσον κριθεί απαραίτητο και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Η προβλεπόμενη περίοδος σταθεροποίησης εκτείνεται από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 26 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση πραγματοποίησης σχετικών συναλλαγών.