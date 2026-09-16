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Η Prodea Investments, ανακοίνωσε ότι προχωρά σε συνεργασία με την Invel Real Estate, μέσω του fund της, Invel Eudora Fund 2, και την LGT Capital Partners, διεθνή διαχειριστή εναλλακτικών επενδύσεων, με στόχο τη δημιουργία μίας από τις κορυφαίες θεσμικές επενδυτικές πλατφόρμες στον κλάδο των logistics στην Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση της απαιτούμενης κανονιστικής διαδικασίας, το Fund και η LGT Capital Partners θα αποκτήσουν ποσοστό 49% στην πλατφόρμα logistics της Prodea, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου €31 εκατ.

Η πλατφόρμα διαθέτει χαρτοφυλάκιο υφιστάμενων ακινήτων και έργων υπό ανάπτυξη, σε στρατηγικές τοποθεσίες στους βασικούς κόμβους logistics της Αττικής. Το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει περίπου 130.000 τ.μ. πλήρως μισθωμένων χώρων logistics υψηλών προδιαγραφών, εξασφαλίζοντας σημαντική παρουσία στην αγορά και σταθερές ταμειακές ροές.

Παράλληλα, το αναπτυξιακό πλάνο της πλατφόρμας περιλαμβάνει έργα συνολικής επιφάνειας άνω των 140.000 τ.μ., τα οποία αναμένεται να παραδοθούν σταδιακά έως το τέλος του 2027.

Η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής, με περισσότερο από το 70% των υπό ανάπτυξη χώρων να σχεδιάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές πιστοποίησης LEED Gold, ενώ όλα τα ακίνητα θα ενσωματώνουν υψηλές προδιαγραφές βιωσιμότητας.

Ο κλάδος των logistics στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ευρώπη, αξιοποιώντας τη στρατηγική θέση της χώρας στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Παράλληλα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα σύγχρονων χώρων logistics υψηλών προδιαγραφών έχει ενισχύσει τη ζήτηση, οδηγώντας τα τελευταία χρόνια σε άνοδο των μισθωμάτων και συμπίεση των αποδόσεων.

Αξιοποιώντας το ήδη εξασφαλισμένο χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης, οι τρεις εταίροι σχεδιάζουν να ενισχύσουν περαιτέρω την πλατφόρμα μέσω νέων επενδύσεων στην ελληνική αγορά logistics. Η Prodea Investments θα εξακολουθήσει να διαχειρίζεται την ανάπτυξη και το χαρτοφυλάκιο της πλατφόρμας, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της ομάδας της.

Η συνεργασία με το Fund και την LGT Capital Partners αποτελεί επιβεβαίωση της ποιότητας και των προοπτικών ανάπτυξης της πλατφόρμας, με στόχο η αξία του χαρτοφυλακίου να ξεπεράσει τα €500 εκατ..

Πώληση 49% της LOGEON σε Invel και LGT με τίμημα €30,5 εκατ.

Νωρίτερα η Prodea Investments ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για τη δημιουργία νέας πλατφόρμας στον κλάδο των logistics, μέσω της πώλησης συνολικού ποσοστού 49% της εταιρείας LOGEON VC RAIF V.C.I.C. PLC στις Invel Investments Cyprus Ltd (θυγατρική του Invel Eudora Fund II) και LGT Capital Partners.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε τη συναλλαγή στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, η οποία αφορά την πώληση ποσοστού 30,35% στην IICL και 18,65% στην LGT Capital Partners, με την αξία των υποκείμενων ακινήτων να ανέρχεται σε €151,9 εκατ. σε βάση χωρίς δανειακές και λοιπές υποχρεώσεις. Η Prodea αναμένεται να εισπράξει καθαρό τίμημα €30,5 εκατ., ενώ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται και να αναπτύσσει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων logistics της πλατφόρμας.

Η ανακοίνωση

Η εταιρεία με την επωνυμία “Prodea Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία” (“η Εταιρεία” ή “Prodea”) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του Ν.3556/2007 περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 16.09.2026 απόφασή του και σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018, ενέκρινε τη σύναψη Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement) με αγοραστές τις εταιρείες Invel Investments Cyprus Ltd (εφεξής «IICL», θυγατρική του Invel Eudora Fund II) και LGT Capital Partners (ανεξάρτητο τρίτο επενδυτή).

Η συναλλαγή αφορά στην πώληση από την Εταιρεία, στην IICL ποσοστού συμμετοχής 30,35% και στην LGT Capital Partners ποσοστού συμμετοχής 18,65%, που κατέχει η Prodea, στην κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «LOGEON VC RAIF V.C.I.C. PLC» (εφεξής «LOGEON»), η οποία έχει συσταθεί με σκοπό την απόκτηση, κατοχή, ανάπτυξη, εκμίσθωση, διαχείριση, λειτουργία και, εν γένει, αξιοποίηση ακινήτων logistics, καθώς και την άσκηση κάθε παρεπόμενης ή συναφούς δραστηριότητας στην Ελλάδα. Η Εταιρεία είχε προηγουμένως εισφέρει στη LOGEON το σύνολο των μετοχών της, κατά 100% θυγατρικής της, ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΘΡΙΑΣΕΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην οποία είχε εισφερθεί, κατόπιν απόσχισης, ο κλάδος logistics της Εταιρείας.

Το τίμημα θα υπολογιστεί με βάση αξία €151,9 εκατ. για το 100% των υποκείμενων ακινήτων της συναλλαγής, χωρίς να συνυπολογίζονται δανειακές και λοιπές υποχρεώσεις ( on a debt free / liabilities free basis), προσαρμοζόμενο αναλογικά στο συνολικό ποσοστό συμμετοχής 49%, που αποτελεί αντικείμενο της πώλησης, καθώς και βάσει των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που συνήθως λαμβάνονται υπόψη σε συναλλαγές αυτού του είδους. Η PRODEA αναμένεται να εισπράξει καθαρό τίμημα ύψους €30,5 εκατ.

Η PRODEA θα εξακολουθήσει να διαχειρίζεται και να αναπτύσσει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων logistics, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει στον συγκεκριμένο τομέα. Ταυτόχρονα με την υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, τα ανωτέρω μέρη θα συνάψουν και Συμφωνία Μετόχων (Shareholders’ Agreement). [Πληκτρολογήστε κείμενο] Οι συναλλαγές θα ολοκληρωθούν μετά την περαίωση της διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 100-101 του Ν. 4548/2018. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών.

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