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Η Qualco αποφάσισε να μεταφέρει 1,24 εκατ. ευρώ από τα αντληθέντα κεφάλαια στο κεφάλαιο κίνησης και να παρατείνει έως τις 15 Μαΐου 2027 τη διάθεση του υπολειπόμενου ποσού των 3,92 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία QUALCO GROUP Α.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό δυνάμει του άρ. 22 του Ν.4706/2020, της παρ. 4.1.1. περ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Euronext Athens και του άρθρου 2 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 10Α/1038/30.10.2024, έκαστο όπως ισχύει, τα ακόλουθα:

Mε γνώμονα την αποτελεσματική και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων και σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιό της Εταιρείας, με την από 29.10.2026 απόφασή του αποφάσισε ομόφωνα την περαιτέρω τροποποίηση της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών δυνάμει της από 14 Μαρτίου 2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο από 6 Μαΐου 2025 εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο (τα Αντληθέντα Κεφάλαια) ως ακολούθως:

(α) το αδιάθετο στις 21 Οκτωβρίου 2026 υπόλοιπο της χρήσης (Α) της ενότητας 17 του Ενημερωτικού Δελτίου, ύψους €1.239 χιλ., το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό 2,2% του συνόλου των Αντληθέντων Κεφαλαίων, να αξιοποιηθεί για τους σκοπούς της χρήσης (Γ), ήτοι ως κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας και των θυγατρικών της, και

(β) να παραταθεί η περίοδος διάθεσης του συνολικού υπολειπόμενου ποσού των Αντληθέντων Κεφαλαίων, ύψους €3.916 χιλ., το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό 6,8% του συνόλου των Αντληθέντων Κεφαλαίων, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαΐου 2027, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για την αποτελεσματική διάθεσή του σύμφωνα με την αναθεωρημένη κατανομή.

Η κατά τα ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται επωφελής για την Εταιρεία, καθώς επιτρέπει την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων, ενισχύοντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική της ευελιξία και υποστηρίζοντας τις τρέχουσες λειτουργικές και ευρύτερες επιχειρηματικές της ανάγκες.

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν συνιστά σημαντική αλλαγή κατά την έννοια του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020 και ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.