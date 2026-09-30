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Ο στόχος της δημιουργίας ενός ισχυρότερου – σε κάθε επίπεδο -σχήματος, με μεγαλύτερη εμβέλεια στην διεθνή τεχνολογική αγορά και υψηλότερες προοπτικές, φαίνεται να έχει ήδη επιτευχθεί για τον όμιλο της Real Consulting, στον απόηχο του «διπλού deal» του περασμένου Φεβρουαρίου από τον Νίκο Β. Βαρδινογιάννη, για την εξαγορά του 100% της OTS και την ταυτόχρονη είσοδο ηχηρών επιχειρηματικών ονομάτων- στρατηγικών επενδυτών στη μετοχική της σύνθεση.

Το πρώτο «δείγμα γραφής» δόθηκε με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εισηγμένης στην Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου της Euronext Athens για το εξάμηνο του 2026, η οποία επιδόθηκε σε «ράλι» εσόδων (+35,34%) και κερδών (EBITDA +98,89%, προ φόρων + 189,30%, μετά από φόρους +230,45%), με την εξαγορασθείσα βορειοελλαδίτικη εταιρεία πληροφορικής να ενοποιείται μάλιστα σε αυτή τη φάση μόνο για το διάστημα από 19.03.2026 έως 30.06.2026.

Παρότι η Real Consulting προέρχεται από την ολοκλήρωση μιας εκ των σπουδαιότερων εντός των συνόρων συμφωνιών της χρονιάς για τον κλάδο, αυτό που συζητιέται ευρέως και από χρηματιστηριακούς κύκλους είναι ότι το φιλόδοξο πλάνο της «δεν θα σταματήσει εδώ».

Υψηλόβαθμα στελέχη του ομίλου δεν έχουν αρνηθεί άλλωστε, κατά τους προηγούμενους μήνες (στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εισηγμένης) την πρόθεση της διοίκησης να προχωρήσει και σε άλλη εξαγορά, στην Ελλάδα ή την Ευρώπη, εφόσον εντοπιστεί ο κατάλληλος στόχος, ιδίου ή ίσως και μεγαλύτερου μεγέθους από αυτή της OTS, που αποτιμήθηκε στα 46,9 εκατ. ευρώ.

Πόσο μάλλον, από τη στιγμή που έχει εξασφαλιστεί η συμμετοχή σημαντικών επενδυτών στο νέο εγχείρημα, συμπεριλαμβανομένων των ομίλων Intracom (Σωκράτης Κόκκαλης), Μοtor Oil (Γιάννης Β.Βαρδινογιάννης), Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης), του Σπύρου Παμπουκίδη της OTS, του Δημοσθένη Στασινόπουλου και άλλων.

Ένα άλλο σενάριο που έχει κυκλοφορήσει στην αγορά φέρει ως πιθανό το ενδεχόμενο να εξεταστεί μελλοντικά μια συνένωση δυνάμεων της Real Consulting με τη Nova ICT, η οποία επίσης πρωταγωνίστησε στα deals του 2026, συνειρμικά περισσότερο – ως εκτίμηση «τρίτων», λόγω κοινού μετόχου, χωρίς να επιβεβαιώνεται από επίσημα χείλη. Κάτι που θα σήμαινε είσοδο και νέων μετόχων.

Σε κάθε περίπτωση, σε μια εποχή με αρκετά νέα «στοιχήματα» για τον κλάδο (όπως τα χρηματοδοτούμενα έργα από άλλους πόρους- με τη λήξη του RRF, η ευρύτερη στροφή στον ιδιωτικό τομέα, η περαιτέρω επέκταση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, η αξιοποίηση νέων τεχνολογικών πεδίων κ.λπ.), η Real Consulting αναμένεται ότι θα αρχίσει σταδιακά να ξεδιπλώνει όλες τις πτυχές του νέου της πλάνου…

Υπενθυμίζεται, ότι εκτός από το «διπλό deal» του Φεβρουαρίου, η εισηγμένη, τον Ιανουάριο του 2026, εξαγόρασε επιπλέον ποσοστό 2% της θυγατρικής Smart UX Development S.R.L. στη Ρουμανία, νυν Real Consulting IΤ Business Solutions S.R.L., αυξάνοντας το μερίδιό της στο 97%.

«Τρέχει το επενδυτικό πλάνο»

Στην πολυσέλιδη εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση που δημοσίευσε η εισηγμένη, αποκαλύπτει ότι «σε συνδυασμό με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της, το υλοποιούμενο επενδυτικό πλάνο και τους σαφώς καθορισμένους αναπτυξιακούς στόχους, διαμορφώνεται ένα θετικό πλαίσιο προσδοκιών για την περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών από την 30η Ιουνίου 2026.

Η αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας εστιάζει στην οργανική ανάπτυξη, καθώς και στη στοχευμένη γεωγραφική και θεματική επέκταση σε επιλεγμένες αγορές, ενισχύοντας τις υφιστάμενες επιχειρησιακές δυνατότητες και αναπτύσσοντας νέες.

Παράλληλα, προωθείται η είσοδος σε νέους τομείς δραστηριότητας όπου η εταιρεία μπορεί να προσφέρει ουσιαστική προστιθέμενη αξία σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις υποδομές της», όπου υπογράφουν ο Αναστάσιος Παπαργύρης, Πρόεδρος του Δ.Σ., η Διονυσία – Άννα Καρατζά, Διευθύνουσα Σύμβουλος και ο Διονύσιος Αθανασάκος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Εκτιμά, δε, ότι «για το 2026 διαμορφώνονται προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας.».

Σχολιάζεται σε άλλο σημείο ότι η σημαντική επίδοση του πρώτου εξαμήνου «έρχεται ως αποτέλεσμα τόσο της προσήλωσης του ομίλου στην ορθή διαχείριση των ευκαιριών για οργανική ανάπτυξη όσο και της απόκτησης της εταιρείας OTS, τα οικονομικά μεγέθη της οποίας ενοποιούνται για την περίοδο 19.03.2026-30.06.2026» και σημειώνεται ότι αυτή θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της.

Η δυναμική της OTS

Με τη «γλώσσα των αριθμών»: οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 29,083 εκατ. ευρώ έναντι 21,489 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αυξημένες κατά 35,34%, τα EBITDA σε 7,156 εκατ. ευρώ έναντι 3,598 εκατ. ευρώ (+98,89%) και τα κέρδη προ φόρων σε 6,408 εκατ. ευρώ έναντι 2,215 εκατ. ευρώ (+189,30%).

Για την περίοδο από 19.03.2026 έως 30.06.2026, η OTS συνέβαλε στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου με έσοδα 6,619 εκατ. ευρώ και κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,263 εκατ. ευρώ, με την υποσημείωση ότι εάν η εξαγορά είχε πραγματοποιηθεί την 01.01.2026, η συμβολή της στα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου θα ανέρχονταν σε έσοδα 10,353 εκατ. ευρώ και κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,083 εκατ. ευρώ. αντίστοιχα.

Η διοίκηση του ομίλου έκρινε, όπως τονίζεται, σε συνέχεια της απόκτησης της θυγατρικής OTS A.E. ότι η δραστηριότητά της στον κλάδο της πληροφορικής με έμφαση στην ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και λοιπούς οργανισμούς του Δημοσίου τομέα αποτελεί ένα ξεχωριστό λειτουργικό τομέα τον οποίο παρακολουθεί και αξιολογεί.

Συμφωνία με T-Systems Austria

Στην έκθεση αναφέρεται, ανάμεσα σε πολλά άλλα, ότι την 25.06.2026 η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας με την T-Systems Austria για τη διάθεση της λύσης TSHC.Core σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια, προχώρησε σε στρατηγικές συνεργασίες με την Datamed και το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ και ανακοίνωσε την ανάπτυξη της ιδιόκτητης πλατφόρμας ψηφιακής υγείας Nosvion™.

* Σε εξέλιξη βρίσκεται, όπως αναγράφεται, η δικαστική διαμάχη με την D.I.S.

* Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου και της εταιρείας ανερχόταν την 30ή Ιουνίου 2026 σε 543 και 266 άτομα αντίστοιχα, έναντι 267 και 253 την 30.06.2025.

* Η μετοχή της Real Consulting έκλεισε χθες στα 8,6 ευρώ (+0,70%), υψηλό εβδομάδας, με την κεφαλαιοποίησή της να διαμορφώνεται στα 265.281.039 ευρώ.

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