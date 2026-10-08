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Η Samsung Electronics ανακοίνωσε εντυπωσιακή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας της κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, με τα κέρδη να ενισχύονται σχεδόν εννέα φορές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, χάρη στην εκρηκτική ζήτηση για τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ μνήμης στον κόσμο κατέγραψε, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, λειτουργικά κέρδη-ρεκόρ 107,4 τρισ. γουόν (80,1 δισ. δολάρια) για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο. Παρά το ιστορικό υψηλό, η επίδοση διαμορφώθηκε ελαφρώς χαμηλότερα από τις ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις των αναλυτών.

Τα έσοδα ανήλθαν σε 195 τρισ. γουόν, επίσης χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ η μετοχή της Samsung παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στις πρωινές συναλλαγές της Πέμπτης στη Σεούλ.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά των τσιπ

Η ταχύτατη ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει πρωτοφανή αύξηση της ζήτησης για προηγμένα τσιπ μνήμης, καθώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί επιδιώκουν να εξασφαλίσουν επαρκείς ποσότητες για την ανάπτυξη και λειτουργία των υπηρεσιών AI.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μνήμες υψηλού εύρους ζώνης (HBM), οι οποίες χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia και άλλων κατασκευαστών. Παράλληλα, αυξημένη ζήτηση καταγράφεται τόσο για τις μνήμες flash όσο και για τα τσιπ χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Η εξέλιξη αυτή έχει μεταβάλει σημαντικά τις ισορροπίες στην αγορά ημιαγωγών, ευνοώντας εταιρείες όπως η Samsung, η SK Hynix και η Micron Technology, οι οποίες επωφελούνται από την περιορισμένη προσφορά και τις υψηλότερες τιμές.

«Παραμένουμε αισιόδοξοι για τον κύκλο της αγοράς μνήμης και τη Samsung Electronics», δήλωσε ο Sanjeev Rana, επικεφαλής έρευνας ημιαγωγών Βόρειας Ασίας της CLSA Securities Korea.

Όπως επισήμανε, η ζήτηση εξακολουθεί να υπερβαίνει την προσφορά, ενώ οι τιμές των μνημών HBM αναμένεται να σημειώσουν σημαντική άνοδο το 2027.

Ανεβαίνουν οι τιμές, ενισχύονται οι προοπτικές

Η ισχυρή δυναμική της αγοράς αποτυπώνεται και στις νέες εκτιμήσεις της Counterpoint Research, η οποία αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τις τιμές των μνημών DRAM κατά το τρίτο τρίμηνο.

Πλέον, η εταιρεία ερευνών αναμένει αύξηση τιμών από 10% έως 20% σε τριμηνιαία βάση, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για άνοδο 5% έως 10%, καθώς οι πελάτες επισπεύδουν τις παραγγελίες τους προκειμένου να εξασφαλίσουν επαρκή αποθέματα.

Ο Neil Shah, αντιπρόεδρος έρευνας της Counterpoint, εκτιμά ότι η μετοχή της Samsung παραμένει σημαντικά υποτιμημένη, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία διαθέτει πρόσθετα περιθώρια ανάπτυξης το επόμενο έτος, κυρίως στον τομέα των HBM.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πλήρης αντίκτυπος της αυξημένης ζήτησης για μνήμες υψηλών επιδόσεων δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί στα οικονομικά αποτελέσματα του νοτιοκορεατικού ομίλου.

Από τις ζημιές στα ιστορικά ρεκόρ

Η σημερινή εικόνα αποτελεί θεαματική ανατροπή για τη Samsung, η οποία πριν από λίγα χρόνια αντιμετώπιζε σημαντικές ζημιές στον κλάδο των ημιαγωγών, εξαιτίας της απότομης υποχώρησης της ζήτησης. Πλέον, οι τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές AI απορροφούν μεγάλες ποσότητες προηγμένων μνημών DRAM, ενώ η Samsung περιορίζει την απόσταση που τη χωρίζει από τη SK Hynix στην αγορά HBM.

Η άνθηση του κλάδου αντανακλάται και στις εξαγωγικές επιδόσεις της Νότιας Κορέας. Τον Σεπτέμβριο, οι εξαγωγές ημιαγωγών της χώρας υπερτριπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της τεχνολογικής βιομηχανίας για την οικονομία της.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο κλάδος ημιαγωγών της Samsung θα εμφανίσει λειτουργικά κέρδη περίπου 110 τρισ. γουόν, ενώ ο τομέας ηλεκτρονικών συσκευών αναμένεται να καταγράψει ζημιές.

Η εταιρεία, με έδρα το Σουόν, πρόκειται να δημοσιεύσει τα αναλυτικά οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου στις 29 Οκτωβρίου.

Γιατί οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί

Παρά την εντυπωσιακή κερδοφορία, η χρηματιστηριακή εικόνα της Samsung δεν αντανακλά πλήρως την ισχυρή δυναμική των οικονομικών της μεγεθών.

Η μετοχή εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 25% χαμηλότερα από το υψηλό του Ιουνίου, ακόμη και μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων-ρεκόρ τον Ιούλιο.

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών συνδέεται κυρίως με τον έντονα κυκλικό χαρακτήρα της αγοράς ημιαγωγών, όπου οι περίοδοι υψηλής ζήτησης και κερδοφορίας συχνά ακολουθούνται από απότομες διορθώσεις.

Την ίδια στιγμή, Samsung και SK Hynix επεκτείνουν την παραγωγική τους δυναμικότητα, ενώ αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας να ενισχύσουν περαιτέρω τη ζήτηση για τα προϊόντα τους.

Το βασικό ερώτημα για τις αγορές είναι πλέον πόσο μπορεί να διαρκέσει η ανοδική πορεία της αγοράς μνήμης, καθώς η παγκόσμια κούρσα επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

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