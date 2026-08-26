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Η Samsung Electronics, διατάχθηκε να καταβάλει στη Swatch Group πρόστιμο 11,6 εκατ. δολάρια, επειδή δεν απέτρεψε τη διάθεση εφαρμογών που μιμούνταν πολυτελή εμπορικά σήματα της ελβετικής εταιρείας, όπως τα Breguet, Longines και Omega, στις οθόνες των δικών της smartwatch.

Η απόφαση του High Court για παραβίαση εμπορικών σημάτων, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, εκδόθηκε μετά την απαίτηση της ελβετικής ωρολογοποιίας για αποζημίωση περίπου 170 εκατ. δολαρίων από τον κορεατικό τεχνολογικό κολοσσό για την εμφάνιση των εμπορικών σημάτων της Swatch. Η Samsung υποστήριξε κατά τη διάρκεια της δίκης ότι η αποζημίωση δεν άξιζε περισσότερο από 301 εκατ. δολάρια.

«Η χρήση των εμπορικών σημάτων της Swatch Group στα “ράφια του σούπερ μάρκετ” της Samsung, διαθέσιμων για λήψη δωρεάν ή έναντι ελάχιστου αντιτίμου, είναι κατά την άποψή μου πολύ επιζήμια», ανέφερε στην απόφαση ο δικαστής Μάρκους Σμιθ. «Η χαμηλή τιμή υποβαθμίζει τα εμπορικά σήματα που η Swatch Group επιδιώκει να προωθήσει».

Προηγούμενη δικαστική απόφαση είχε κρίνει ότι η Samsung παραβίασε τα εμπορικά σήματα της ελβετικής ωρολογοποιίας, επιτρέποντας στο κατάστημα εφαρμογών της, μεταξύ 2015 και 2019, σχέδια για ψηφιακές προσόψεις ρολογιών τα οποία αναπαρήγαγαν την εμφάνιση ρολογιών της Swatch Group.

«Εξετάζουμε προσεκτικά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και θα εξετάσουμε όλα τα πιθανά μέτρα αντίδρασης, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης έφεσης», δήλωσε εκπρόσωπος της Samsung.

Η Swatch Group διαμόρφωσε και προώθησε με μεγάλη προσοχή τα εμπορικά σήματά της επί δεκαετίες, κάτι που αποτέλεσε κρίσιμο μέρος της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ανέφερε ο δικαστής. «Είναι απολύτως σαφές ότι η Samsung δεν αποδίδει αξία στα ίδια τα εμπορικά σήματα και θεωρεί ότι αυτά δεν προσθέτουν καμία ουσιαστική πρόσθετη αξία στην προσφορά της προς τους καταναλωτές», δήλωσε ο Σμιθ.

«Η Samsung επιχείρησε επανειλημμένα να υποβαθμίσει την έκταση και τη σημασία των παραβιάσεων, παρουσιάζοντας ως ασήμαντη την αποζημίωση που οφείλεται για τα γνωστά εμπορικά σήματα της Swatch Group», δήλωσε εκπρόσωπος της Swatch Group. Όπως πρόσθεσε, ξεχωριστή δικαστική διαδικασία που έχουν κινήσει τα ίδια 10 εμπορικά σήματα της Swatch Group κατά της Samsung εκκρεμεί σε δικαστήριο των ΗΠΑ.

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