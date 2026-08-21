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Ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ανταμοιβής μετόχων στην ιστορία της ετοιμάζει η Samsung Electronics, καθώς η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη γεμίζει τα ταμεία των μεγάλων κατασκευαστών μνημών και εντείνει τις πιέσεις να μοιραστούν μεγαλύτερο μέρος των κερδών με τους επενδυτές.

Ο νοτιοκορεατικός κολοσσός σχεδιάζει να επιστρέψει στους μετόχους έως και 110 τρισ. γουόν, περίπου 79 δισ. δολάρια, ακολουθώντας την ανταγωνίστρια SK Hynix, η οποία έχει ήδη ανακοινώσει ένα μεγάλο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών. Είχε γίνει γνωστό από χθες, Πέμπτη 20 Αυγούστου, ότι επρόκειτο να ξεπεράσει τα 100 τρισ. γουον σε επιστροφές.

Σύμφωνα με πηγή με γνώση των συζητήσεων, το διοικητικό συμβούλιο της Samsung αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή, εξετάζοντας ένα πακέτο επιστροφών μεταξύ 90 και 110 τρισ. γουόν.

Εφόσον κινηθεί προς το ανώτατο όριο, θα πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες επιστροφής κεφαλαίου που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η εταιρεία.

Η SK Hynix ανεβάζει τον πήχη

Η κίνηση έρχεται μετά την ανακοίνωση της SK Hynix για πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 40 τρισ. γουόν, το οποίο αύξησε την πίεση προς τη Samsung να αξιοποιήσει τα αυξανόμενα ταμειακά της διαθέσιμα προς όφελος των μετόχων.

Οι δύο νοτιοκορεατικές εταιρείες αποτελούν βασικούς προμηθευτές μνημών για την Nvidia και βρίσκονται στην καρδιά της παγκόσμιας ανάπτυξης υποδομών για AI και data centers. Η ισχυρή ζήτηση για προηγμένες μνήμες έχει ενισχύσει σημαντικά τις προοπτικές κερδοφορίας τους, με τους επενδυτές να διεκδικούν πλέον μεγαλύτερο μερίδιο από αυτή την άνθηση.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς ακριβώς θα μοιραστούν τα κεφάλαια. Τα προγράμματα επιστροφής στους μετόχους συνήθως συνδυάζουν μερίσματα και επαναγορές μετοχών, ωστόσο οι αναλογίες που εξετάζει η Samsung δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές.

Αντίδραση της αγοράς

Οι προσδοκίες για το μεγάλο πακέτο έδωσαν ώθηση στη μετοχή της Samsung, η οποία ανέτρεψε τις αρχικές απώλειες και ενισχύθηκε έως 3,9% στη Σεούλ.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η αντίδραση στις προνομιούχες μετοχές, οι οποίες εκτινάχθηκαν έως 9,1%. Η πιθανή κλίμακα του προγράμματος συνέβαλε παράλληλα στην ενίσχυση του νοτιοκορεατικού γουόν έναντι του δολαρίου.

Η έντονη άνοδος των προνομιούχων τίτλων αντανακλά τις προσδοκίες για υψηλότερα μερίσματα και μεγαλύτερες επιστροφές κεφαλαίου, σύμφωνα με τον Άλμπερτ Γιονγκ της Petra Capital Management.

Όπως σημείωσε, το βασικό ζήτημα για τους επενδυτές είναι πόσο από το πακέτο αποτελεί πραγματικά πρόσθετη επιστροφή κεφαλαίου και πόσο θα δοθεί μέσω επαναγορών έναντι μερισμάτων.

Η αγορά στρέφει πλέον την προσοχή της στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, αναζητώντας λεπτομέρειες τόσο για την κατανομή των έως 110 τρισ. γουόν όσο και για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του προγράμματος.

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