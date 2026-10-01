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Η Sanofi και η αμερικανική Regeneron διευρύνουν τη συνεργασία τους για την ανάπτυξη τεσσάρων νέων φαρμάκων, σε μια συμφωνία που μπορεί να φτάσει συνολικά έως τα 7 δισ. δολάρια σε πληρωμές που συνδέονται με την επίτευξη συγκεκριμένων οροσήμων.

Η Sanofi θα καταβάλει στη Regeneron 1 δισ. δολάρια προκαταβολικά, ενώ θα ακολουθήσουν πρόσθετες πληρωμές που θα εξαρτώνται από την πρόοδο στην ανάπτυξη των φαρμάκων, τις εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές και την εμπορική τους πορεία.

Η συμφωνία έδωσε ώθηση στη μετοχή της Sanofi, η οποία ενισχύθηκε 2% στις πρώτες συναλλαγές.

Το νέο deal έρχεται παράλληλα με τον τερματισμό της δικαστικής διαμάχης μεταξύ των δύο εταιρειών και αντιμετωπίζει ορισμένες από τις ανησυχίες των επενδυτών για το Dupixent, το blockbuster φάρμακο για το έκζεμα, του οποίου η πατέντα αναμένεται να λήξει το 2031.

Η συμφωνία αποτελεί παράλληλα μια από τις πρώτες σημαντικές κινήσεις της νέας διευθύνουσας συμβούλου της Sanofi, Belen Garijo, η οποία ανέλαβε τη θέση τον Μάιο και πραγματοποιεί στρατηγική επανεξέταση της εταιρείας.

Η Garijo έχει δεσμευτεί για ταχύτερη λήψη αποφάσεων, με τη νέα συμφωνία να θεωρείται ένδειξη της κατεύθυνσης που θέλει να ακολουθήσει η διοίκηση.

Οι δύο εταιρείες θα μοιράζονται το κόστος ανάπτυξης και εμπορικής αξιοποίησης των νέων φαρμάκων, ενώ θα κατανέμουν ισόποσα τα μελλοντικά κέρδη από τα προϊόντα που θα προκύψουν.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, η Regeneron θα αναλάβει την έρευνα και ανάπτυξη, ενώ η Sanofi θα έχει την ευθύνη για τις παγκόσμιες πωλήσεις.

Οι υφιστάμενοι όροι κατανομής των κερδών από το Dupixent παραμένουν αμετάβλητοι.

Η νέα στρατηγική της Sanofi

Η επέκταση της συνεργασίας αποτελεί σημαντική κίνηση για τη νέα διοίκηση της Sanofi, καθώς η προηγούμενη διοίκηση υπό τον Paul Hudson είχε επιχειρήσει στο παρελθόν να διευρύνει τη συνεργασία με τη Regeneron, χωρίς επιτυχία.

Παράλληλα, η Regeneron αποκτά το δικαίωμα να συμμετάσχει στο υπό ανάπτυξη φάρμακο lunsekimig της Sanofi, εφόσον ολοκληρωθούν οι προχωρημένες κλινικές δοκιμές για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Η νέα συμφωνία διαμορφώνει έτσι ένα διευρυμένο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών, με επίκεντρο την ανοσολογία, την ανάπτυξη νέων θεραπειών και την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας γύρω από το Dupixent.

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