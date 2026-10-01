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Στη μικρή φινλανδική πόλη περίπου 5.000 κατοίκων περίπου 150 χλμ. βόρεια του Ελσίνκι, στο Πορνάινεν, μια τεράστια μεταλλική δεξαμενή γεμάτη άμμο αποθηκεύει ενέργεια.

Με ύψος 13 μέτρα και πλάτος 15 μέτρα, στο εσωτερικό της βρίσκονται 2.000 τόνοι θρυμματισμένου σαπωνόλιθου, ενός πετρώματος που σε αυτή τη μορφή θυμίζει άμμο και μπορεί να συγκρατεί μεγάλες ποσότητες θερμότητας.

Η λειτουργία του μοντέλου που αναπτύχθηκε από την Polar Night Energy βασίζεται σε μία απλή ιδέα. Αποθηκεύει ενέργεια μετατρέποντάς την σε θερμότητα. Όπως αναφέρει το Live Science, ζεσταίνει την άμμο, σε θερμοκρασία που φτάνει και τους 400 βαθμούς Κελσίου και διατηρεί αυτή τη θερμότητα για αργότερα. Η νέα εκδοχή της δεξαμενής θα λειτουργεί σε ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες, ώστε η αποθηκευμένη θερμότητα να μπορεί να μετατραπεί ξανά σε ηλεκτρική ενέργεια με μεγαλύτερη απόδοση. Το μοντέλο αυτό, μάλιστα, θα μπορούσε να φτάσει σε απόδοση περίπου 90%, και να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε βιομηχανία που απαιτεί τόσο θερμότητα όσο και ηλεκτρική ενέργεια.

Όταν η πόλη τη χρειάζεται, ο θερμός αέρας ζεσταίνει το νερό του τοπικού δικτύου τηλεθέρμανσης και έτσι θερμαίνονται το σχολείο, το δημαρχείο και η βιβλιοθήκη της πόλης.

Η αποθηκευμένη ενέργεια επαρκεί περίπου για έναν μήνα τους πιο θερμούς μήνες ή για μία εβδομάδα το χειμώνα. Μετατρέποντας αυτή τη θερμότητα σε ηλεκτρική ενέργεια, επισημαίνει η εταιρία, η νέα μπαταρία θα βοηθήσει στην εξισορρόπηση του δικτύου, στη μείωση των εκπομπών και της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για οικονομικά προσιτή αποθήκευση ενέργειας.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι το κόστος, καθώς όπως παραδέχονται οι εμπνευστές της δεξαμενής στο Live Science το επίπεδο της επένδυσης είναι υψηλό. Προς το παρόν, όμως, το εγχείρημα δείχνει κάτι πιο απλό, ότι ακόμη και ένα φθηνό και συνηθισμένο υλικό μπορεί να λειτουργήσει ως μεγάλη αποθήκη καθαρής ενέργειας.

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