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Το 1975, το βιβλίο του Τζον Τ. Μόλι, Dress for Success, έγινε μπεστ σέλερ στις ΗΠΑ. Υποσχόταν στους Αμερικανούς εργαζομένους «επιστημονικές» αποδείξεις ότι οι σωστές ενδυματολογικές επιλογές μπορούσαν να «αυξήσουν το εισόδημά τους» και να «ενισχύσουν το κύρος τους».

Για όσους εργάζονται σε γραφεία, ο χώρος εργασίας ήταν ανέκαθεν ένα μέρος όπου η μόδα μετράει. Το βιβλίο του Μόλι γέννησε ιδέες όπως το power dressing και το γνωμικό «να ντύνεσαι για τη δουλειά που θέλεις, όχι για αυτή που έχεις». Όμως μια νέα, πιο χαλαρή κουλτούρα γραφείου, που ενισχύθηκε από τις εταιρείες τεχνολογίας του Σαν Φρανσίσκο, όπου τα φούτερ με κουκούλα είναι ο κανόνας, μαζί με την επανάσταση της εργασίας από το σπίτι, υποτίθεται ότι θα μετρίαζε κάποιες από αυτές τις πιέσεις.

Στην πράξη, όμως, η πίεση φαίνεται να έχει ενταθεί. Η παρουσία μπροστά στην κάμερα και η ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πλέον κομμάτι της επαγγελματικής καθημερινότητας για όλο και περισσότερους ανθρώπους. Και το ζητούμενο δεν είναι πια μόνο το «σωστό» ντύσιμο στο γραφείο: τα πρότυπα ομορφιάς και σώματος επηρεάζουν πλέον επαγγελματίες που στο παρελθόν δεν χρειάζονταν να ασχολούνται τόσο με την εμφάνισή τους.

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι ελκυστικοί άνθρωποι τείνουν να κερδίζουν περισσότερα χρήματα. Το φαινόμενο έχει και όνομα: «lookism», δηλαδή η προκατάληψη εις βάρος όσων θεωρούνται λιγότερο ελκυστικοί. Έρευνα που διήρκεσε 15 χρόνια διαπίστωσε ότι οι εμφανίσιμοι κάτοχοι MBA είχαν περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσουν πιο περιζήτητες θέσεις εργασίας σε σχέση με τους πιο «συνηθισμένους» εμφανισιακά συναδέλφους τους. Οι ερευνητές μίλησαν για ένα «πριμ ελκυστικότητας», το οποίο μεταφραζόταν σε περισσότερα από 2.500 δολάρια επιπλέον αποδοχών. Άλλη μελέτη, του 2018, χαρακτήριζε την ελκυστικότητα «ένα διαρκές, θετικό χαρακτηριστικό στην αγορά εργασίας».

Την ίδια στιγμή, στους προβεβλημένους και επιτυχημένους ανθρώπους βλέπουμε όλο και συχνότερα τα ίδια χαρακτηριστικά – αψεγάδιαστο δέρμα, πολύ έντονα ζυγωματικά, λεπτές μύτες –, τα οποία συχνά είναι αποτέλεσμα αισθητικών παρεμβάσεων. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει αυτή την εικόνα στις διασημότητες, όμως τα fillers, η σεμαγλουτίδη και οι αισθητικές επεμβάσεις έχουν πλέον περάσει και στην καθημερινότητα ανθρώπων που εργάζονται σε πολύ διαφορετικούς κλάδους, από τη φροντίδα παιδιών μέχρι τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η ηλικιακή προκατάληψη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε πέρυσι, το 15% των ατόμων άνω των 45 ετών δήλωσε ότι θα σκεφτόταν να υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση προκειμένου να ενισχύσει τις επαγγελματικές του προοπτικές, ενώ το ποσοστό έφτανε το 20% όταν η ερώτηση αφορούσε Botox και fillers.

Ο Guardian μίλησε με συγκολλητές, κατασκευαστές κατοικιών και δικηγόρους – όλοι τους είπαν ότι ποτέ δεν φαντάζονταν πως η εμφάνισή τους θα επηρέαζε τόσο πολύ τη δουλειά τους.

Αναλυτικά όσα είπαν:

Χάνα Χέμπρι Μπελ: «Έχω συνέχεια ραντεβού για τα μαλλιά μου»

43 ετών, δικηγόρος διαζυγίων και ιδιοκτήτρια ενός δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπεί αποκλειστικά γυναίκες, Όστιν, Τέξας

Η εμφάνιση μετράει περισσότερο τώρα απ’ ό,τι πριν από 10 χρόνια, 1.000%. Παράλληλα με τη δουλειά μου ως δικηγόρος, προσπαθώ να εξελιχθώ σε μια επιδραστική φωνή για τις γυναίκες σε θέματα γύρω από το διαζύγιο – και αυτό σημαίνει περισσότερες δραστηριότητες με δημόσια έκθεση και δημόσιες σχέσεις. Είτε σου αρέσει είτε όχι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης ενός brand ή μιας εταιρείας. Συνεργάζομαι με στιλίστα, έχω συνέχεια ραντεβού για τα μαλλιά μου και πηγαίνω σε κέντρο αισθητικής για όλες τις θεραπείες που κάνει κανείς όταν είσαι 43 ετών. Ξοδεύω τετραψήφιο ποσό κάθε μήνα σε πράγματα όπως Botox, fillers και ραντεβού ομορφιάς.

Υπάρχει μια πίεση, ως γυναίκα, να είσαι πάντα στην εντέλεια. Εμφανίζομαι σε πρωινές ειδησεογραφικές εκπομπές για να μιλήσω για ιστορίες γύρω από τα διαζύγια. Τώρα, όταν πηγαίνω διακοπές, πρέπει να σκέφτομαι τι ρούχα θα πάρω μαζί μου, τι εργαλεία για τα μαλλιά θα φέρω, σε περίπτωση που χρειαστεί να γυρίσω περιεχόμενο όσο λείπω. Κι αυτό είναι κάτι που δεν αντιμετώπιζα πριν από 10 χρόνια. Αυτήν ακριβώς τη στιγμή βρίσκομαι σε διακοπές με την οικογένειά μου στις παραλίες του Ντέλαγουερ. Με πήραν τηλέφωνο από την ομάδα δημοσίων σχέσεών μου για να εμφανιστώ στην τηλεόραση στη Νέα Υόρκη. Χρειάστηκε να μου στείλουν κάποια ρούχα από το σπίτι μου και πήγα για ψώνια ώστε να βρω κάτι κατάλληλο να φορέσω. Αυτό μου στέρησε χρόνο από την οικογένειά μου.

ΓιαΓκας Σέι: «Δεν προσπαθώ να δείχνω όμορφη για τους άλλους»

27 ετών, σύμβουλος μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Τζάκσονβιλ, Φλόριντα

Αν αρέσει σε κάποιον η εμφάνισή σου, θα σε προσλάβει. Το κατάλαβα από την πρώτη κιόλας δουλειά μου, στα 16 μου. Ουσιαστικά, με είχαν προσλάβει επειδή ήμουν χαριτωμένη και είχα ευχάριστη προσωπικότητα. Με έβαζαν στην είσοδο του καταστήματος να πουλάω αρώματα και να προσελκύω πελάτες – αυτή ήταν όλη μου η δουλειά. Απ’ όσο γνωρίζω, είμαι μέχρι σήμερα η μόνη που είχε ποτέ αυτή τη συγκεκριμένη θέση.

Πριν από δύο χρόνια, έφτιαξα ένα TikTok για το «pretty privilege» – την ιδέα ότι οι άνθρωποι σου φέρονται καλύτερα αν είσαι ελκυστικός. Πήγε πραγματικά πολύ καλά και έγινε ένα από τα καλύτερα viral βίντεό μου. (Τώρα έχω περισσότερους από 247.000 ακολούθους στο TikTok.) Έφτιαξα μια κλίμακα για το «pretty privilege», με τέσσερα επίπεδα: όσο πιο ελκυστικός θεωρούνταν κάποιος, τόσο καλύτερη ήταν και η μεταχείριση που υποτίθεται ότι απολάμβανε. Ο κόσμος άρχισε να με ρωτά σε ποιο επίπεδο της κλίμακας ανήκε. Τα σχόλια ήταν αμέτρητα κι εγώ βαριόμουν στο σπίτι, οπότε κάποια στιγμή είπα: «Εντάξει, στείλτε μου 5 δολάρια μέσω Cash App και θα σας πω τη γνώμη μου για το δικό σας pretty privilege και σε ποιο επίπεδο βρίσκεστε». Δεν περίμενα ότι θα το έκαναν πραγματικά, όμως τελικά χρειάστηκα εβδομάδες για να απαντήσω σε όλους και έβγαλα μερικές χιλιάδες δολάρια. Για μένα, ήταν η απόδειξη ότι μπορούσα να βγάλω χρήματα σχεδόν από το τίποτα – απλώς εκφράζοντας την προσωπική μου άποψη.

Νομίζω ότι οι άνθρωποι με είδαν ως αυθεντία πάνω σε αυτό λόγω του τρόπου με τον οποίο το παρουσίασα. Όταν ασχολείσαι με τη συμβουλευτική, η εμφάνιση μετράει απόλυτα. Και το να είσαι ελκυστικός σου δίνει ένα επίπεδο αυτοπεποίθησης που προσελκύει τους ανθρώπους.

Όταν δούλευα σε θέσεις με άμεση επαφή με το κοινό, όπως σε εστιατόρια, ξόδευα ίσως 500-600 δολάρια για την εμφάνισή μου: διαφορετικά χτενίσματα, νύχια, βλεφαρίδες. Τώρα εργάζομαι από το σπίτι, οπότε, παρότι εξακολουθώ να εμφανίζομαι πολύ στο TikTok, διαπιστώνω ότι ξοδεύω πολύ λιγότερα. Το ότι δεν κάνω πια τόσα πολλά με έκανε να εκτιμήσω περισσότερο τη φυσική μου ομορφιά. Τα νύχια μου δεν σπάνε επειδή δεν πηγαίνω στο σαλόνι για να μου τα αφαιρούν συνέχεια με τροχό. Οι βλεφαρίδες μου είναι πιο μακριές επειδή δεν έχω συνέχεια κάτι κολλημένο πάνω τους. Τα μαλλιά μου δεν είναι καμμένα. Όλα είναι υγιή και δεν προσπαθώ να δείχνω όμορφη για τους άλλους, οπότε νιώθω όμορφη συνέχεια.

Λίντσεϊ Χόβερ: «Το Botox και τα νύχια μου δεν με εμποδίζουν να δουλεύω σκληρά»

39 ετών, συγκολλήτρια και δημιουργός περιεχομένου, Χάντινγκτον Μπιτς, Καλιφόρνια

Η εμφάνισή μου σίγουρα με έχει βοηθήσει να βρω δουλειές. Ξέρω με βεβαιότητα ότι πήρα μια δουλειά ως συγκολλήτρια μέσω Instagram, επειδή ήθελαν το εργαστήριό τους να αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή μέσω της σελίδας μου.

Καθώς έχτιζα τη φήμη μου ως συγκολλήτρια, άρχισα να τραβάω πολλή προσοχή στο διαδίκτυο. Ο κόσμος έλεγε «Ποια είναι η ξανθιά συγκολλήτρια;», οπότε το εκμεταλλεύτηκα προς όφελός μου και δημιούργησα στο Instagram το The Blue Collar Barbie.

Κάνω μια χειρωνακτική δουλειά, αλλά ταυτόχρονα αγκαλιάζω τη θηλυκότητά μου. Πάντα το έκανα. Έχω ξοδέψει χιλιάδες δολάρια για τα μαλλιά μου. Κάνω Botox. Έχω βάλει εμφυτεύματα στήθους. Φτιάχνω τα νύχια μου. Αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να λερώνομαι και να δουλεύω σκληρά.

Πιστεύω ότι υπήρχε δυσαρέσκεια από άλλους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Πολλοί άντρες έλεγαν: «Γιατί της στέλνουν οι εταιρείες όλα αυτά τα δωρεάν πράγματα;». Αλλά επέμεινα και έγινα καλύτερη συγκολλήτρια από πολλούς άντρες εκεί έξω, και έτσι κέρδισα τον σεβασμό στον χώρο μου.

ΝτεΛέινι Ορτίζ: «Γράφτηκα σε ένα πρακτορείο για εμφανίσιμους ανθρώπους που βγάζουν βόλτα σκύλους»

30 ετών, ηθοποιός και εργαζόμενος σε περιστασιακές δουλειές, Νέα Υόρκη

Έχω κάνει σχεδόν κάθε είδους περιστασιακή δουλειά που μπορεί να φανταστεί κανείς. Εστίαση, φύλαξη παιδιών, φύλαξη του σκύλου κάποιου, προπονήσεις μπάσκετ σε παιδιά. Έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι μου φέρονται καλύτερα ή, μερικές φορές, χειρότερα εξαιτίας της εμφάνισής μου. Θα έλεγα ότι κάποιοι κρατούν αποστάσεις ή είναι εξαρχής επιφυλακτικοί απέναντί μου, ιδιαίτερα στον χώρο της εστίασης, επειδή υποθέτουν ότι, λόγω της εμφάνισής μου, θα ακούω συνέχεια κομπλιμέντα. Έτσι, μερικές φορές μου φέρονται πιο ψυχρά, σαν να θέλουν να με προσγειώσουν. Κι αυτό μου φαίνεται παράξενο, γιατί εγώ απλώς κάνω τη δουλειά μου: τους ρωτάω αν θέλουν ένα ποτήρι κρασί ή ένα κοκτέιλ. Δεν προσπαθώ να φλερτάρω κανέναν.

Μόλις γράφτηκα σε μια υπηρεσία βόλτας σκύλων, τη Hot Dogz, που είναι ένα πρακτορείο για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν εμφανίσιμα άτομα να βγάζουν βόλτα τα κατοικίδιά τους. Επειδή κάνω πολλές περιστασιακές δουλειές, έχω συνηθίσει αυτές τις παράξενες εργασιακές εμπειρίες. Όσον αφορά τη βόλτα του σκύλου, στους ανθρώπους αρέσει η ιδέα να έχουν κάποιον κάπως χαριτωμένο με τον οποίο θα συναναστρέφονται κάθε δεύτερη μέρα.

Κάρτερ Σέρμαν: «Το να ετοιμάζομαι για την κάμερα έχει προσθέσει μία ώρα στην ημέρα μου»

32 ετών, συμπαρουσιάστρια του podcast του Guardian Stateside with Kai and Carter, Νέα Υόρκη

Σπούδασα δημοσιογραφία με ειδίκευση στα περιοδικά, σε μια εποχή που δεν σκεφτόμουν καθόλου ότι θα βρισκόμουν μπροστά στην κάμερα ή πώς έδειχνα. Τώρα, ως παρουσιάστρια podcast, βρίσκομαι μπροστά στην κάμερα έως και τέσσερις με πέντε φορές την εβδομάδα. Αγαπώ αυτό που κάνω. Ταυτόχρονα, η προετοιμασία έχει προσθέσει μία ώρα στην ημέρα μου. Και δεν νομίζω ότι επενδύω καν ιδιαίτερα πολύ στην εμφάνισή μου. Κάνω τα απολύτως απαραίτητα για να δείχνω επαγγελματίας. Τα προϊόντα μακιγιάζ μου τελειώνουν πολύ πιο γρήγορα και ισιώνω τα μαλλιά μου συχνότερα απ’ ό,τι έχω κάνει από το λύκειο. Δεν θα μπορούσα να πω πόσα ακριβώς χρήματα ξοδεύω για την εμφάνισή μου, αλλά σίγουρα πληρώνω περισσότερα για να ανανεώνω τα προϊόντα μου απ’ ό,τι παλαιότερα.

Είμαι στην ηλικία που αρχίζω να παρατηρώ γραμμές να σχηματίζονται στο πρόσωπό μου. Έχω φίλες που έχουν κάνει Botox ή fillers, αλλά έχω βαθιές φεμινιστικές επιφυλάξεις γι’ αυτό. Έχω αποφασίσει ότι θα προτιμούσα να μην κάνω τίποτε από αυτά, αλλά αν φτάσω σε ένα σημείο όπου πραγματικά νιώθω άβολα και ανίκανη να κάνω τη δουλειά μου εξαιτίας των ανασφαλειών μου, τότε θα έδινα στον εαυτό μου την άδεια να κάνει κάτι γι’ αυτό.

Κάλβιν Ραστ: «Λέω στους ανθρώπους του συνεργείου μου να είναι περιποιημένοι»

24 ετών, κατασκευαστής κατοικιών και δημιουργός περιεχομένου, Μέριντιαν, Άινταχο

Νομίζω ότι στον κατασκευαστικό κλάδο γενικότερα υπάρχει μια επιφύλαξη απέναντι σε όσους δίνουν μεγάλη σημασία στην εμφάνισή τους – επικρατεί περισσότερο η λογική ότι η δουλειά σου πρέπει να μιλάει από μόνη της. Ωστόσο, η πρώτη εντύπωση μπορεί να παίξει ρόλο στην επαγγελματική σου εξέλιξη.

Εχω το δικό μου κατασκευαστικό συνεργείο και λέω πάντα στους ανθρώπους μου ότι πολλά πράγματα δεν μπορείς να τα ελέγξεις, αλλά ο τρόπος με τον οποίο φροντίζεις όσα περνούν από το χέρι σου λέει πολλά για σένα. Είναι τα μικρά πράγματα: να είσαι περιποιημένος, να γυμνάζεσαι, να φροντίζεις το σώμα σου. Τους λέω: «Μπορεί σήμερα να δουλεύεις στο συνεργείο μου, αλλά αν αύριο θέλεις να γίνεις υπεύθυνος εργοταξίου, η προσεγμένη εμφάνιση μπορεί να σε κάνει να ξεχωρίσεις».

Το TikTok μας ξεκίνησε επειδή απλώς είχαμε μια ήσυχη μέρα. Ανέβασα μερικά βίντεο και ένα από αυτά έγινε viral. Μας φάνηκε διασκεδαστικό, οπότε συνεχίσαμε. Με τον καιρό μετατράπηκε σε brand. Τώρα έχουμε 500.000 ακολούθους. Στόχος μας είναι να γίνουμε μια αρκετά μεγάλη εταιρεία κατασκευής εξατομικευμένων κατοικιών στην περιοχή του Άινταχο. Πριν από το TikTok, απλώς φτιάχναμε τους σκελετούς των σπιτιών. Τώρα τα κατασκευάζουμε. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη, αυτοεπιβαλλόμενη πίεση, επειδή ένας τεχνίτης που κατασκευάζει σκελετούς μπορεί να ντύνεται με έναν τρόπο, αλλά ένας γενικός εργολάβος συνεργάζεται με πελάτες, οι οποίοι εκτιμούν κάποιον που ντύνεται καλά.

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