Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Shein εξετάζει αποτίμηση περίπου 25 δισ. δολαρίων κατά την αρχική δημόσια προσφορά της (IPO) στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα, επίπεδο δραματικά χαμηλότερο από τα σχεδόν 100 δισ. δολάρια στα οποία είχε αποτιμηθεί πριν από τέσσερα χρόνια, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με δυσκολότερες επιχειρηματικές συνθήκες.

Η fast fashion εταιρεία, η οποία έχει την έδρα της στη Σιγκαπούρη σχεδιάζει να προχωρήσει στην πολυαναμενόμενη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο αργότερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Reuters.

Η αποτίμηση των 25-28 δισ. δολαρίων

Μία από τις τρεις πηγές ανέφερε ότι η εταιρεία εξετάζει αποτίμηση μεταξύ 25 και 28 δισ. δολαρίων, με βάση το εύρος τιμών με το οποίο προωθείται η δημόσια προσφορά στους επενδυτές.

Ο τελευταίος στόχος αποτίμησης είναι επίσης χαμηλότερος από τα 30 έως 40 δισ. δολάρια που επιδίωκε η Shein στις αρχές Αυγούστου, λίγο μετά την έναρξη των συναντήσεων με υποψήφιους επενδυτές.

Η νέα υποχώρηση δείχνει τις πιέσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία στην προσπάθειά της να ολοκληρώσει μία από τις πλέον πολυσυζητημένες χρηματιστηριακές εισαγωγές του κλάδου.

Από τα 98,2 δισ. στα 25 δισ. δολάρια

Η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι εντυπωσιακή. Σε γύρο χρηματοδότησης το 2022, η Shein είχε φτάσει σε αποτίμηση 98,2 δισ. δολαρίων.

Ορισμένοι επενδυτές που συμμετείχαν στις παρουσιάσεις για την IPO ή εξέτασαν πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δήλωσαν στο Reuters ότι δεν έχουν πειστεί πως η Shein μπορεί να επιστρέψει στους ρυθμούς ανάπτυξης που είχαν δικαιολογήσει εκείνη την αποτίμηση.

Με αποτίμηση κοντά στα 25 δισ. δολάρια, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας θα είναι περίπου 75% χαμηλότερη από το επίπεδο του 2022.

Το χαμηλότερο valuation φέρνει πρόσθετο κόστος

Μια χαμηλότερη αποτίμηση θα μπορούσε παράλληλα να επιβαρύνει οικονομικά τη Shein.

Σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στα έγγραφα για τη χρηματιστηριακή εισαγωγή, η εταιρεία θα υποχρεωθεί να παραχωρήσει πρόσθετες μετοχές σε ορισμένους επενδυτές που είχαν τοποθετηθεί πριν από την IPO, εφόσον η τελική αποτίμηση υποχωρήσει κάτω από συγκεκριμένα, προσυμφωνημένα όρια.

Έτσι, η είσοδος της Shein στο Χονγκ Κονγκ αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο τεστ όχι μόνο για την ίδια την εταιρεία, αλλά και για την επενδυτική διάθεση απέναντι στο επιχειρηματικό μοντέλο του fast fashion, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσδοκίες για την ανάπτυξή της έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Διαβάστε ακόμη

Diana Shipping: Απέσυρε την πρόταση για τη Genco – Έβαλε τέλος στη διεκδίκηση, αλλά παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος

Ο κόσμος έσπασε ένα ρεκόρ ηλιακής ενέργειας αλλά δεν το πρόσεξε κανείς (πίνακες)

Data centers: Σχέδιο για «κόφτη» στην κατανάλωση ρεύματος υπό τον φόβο μπλακάουτ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ