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Η ραγδαία εξάπλωση της ηλιακής ενέργειας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις του 21ου αιώνα.

Αφού ξεπέρασε το όριο των 100 γιγαβάτ το 2012, ο κόσμος χρειάστηκε 10 χρόνια για να εγκαταστήσει 1 τεραβάτ ηλιακής ενέργειας. Για την εγκατάσταση ενός επιπλέον 1 τεραβάτ, ποσότητα επαρκής για την κάλυψη της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ κατά τις ώρες αιχμής, χρειάστηκαν λιγότερο από τρία χρόνια. Ούτε καν δύο χρόνια αργότερα, το 2026 επιτεύχθηκε το όριο των 3 τεραβάτ. Κανείς, όμως, δεν το πρόσεξε πραγματικά.

Αυτό είναι λογικό. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η αυξημένη εγκατάσταση ηλιακής ενέργειας δεν γίνεται αντιληπτή μέσω αριθμών, αλλά με άλλους τρόπους. «Αν πάρετε το τρένο οπουδήποτε, ας πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι πιθανό να δείτε ηλιακούς συλλέκτες», δήλωσε η Λάρα Χάιμ, επικεφαλής της έρευνας για την ηλιακή ενέργεια στο BloombergNEF.

Το θέαμα αυτό θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Οι αναλυτές είναι τόσο αισιόδοξοι για την ηλιακή ενέργεια που, σε λίγα μόνο χρόνια, το ορόσημο των 3 τεραβάτ θα φαίνεται σχεδόν ασήμαντο. Το BloombergNEF αναμένει ότι παγκοσμίως θα εγκατασταθούν περισσότερα από 9 τεραβάτ ηλιακής ενέργειας έως το 2036.

Το πρώτο τεραβάτ προήλθε κυρίως από πλούσιες χώρες που επιδοτούσαν την εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων. Η εικόνα αυτή άλλαξε κατά τη μετάβαση στο δεύτερο και τρίτο τεραβάτ, με την Κίνα να αναλαμβάνει το προβάδισμα από τις πλούσιες χώρες.

Τα τελευταία χρόνια, χώρες όπως το Πακιστάν, η Νιγηρία και οι Φιλιππίνες έχουν σημειώσει εξαιρετική αύξηση στην ποσότητα της ηλιακής ενέργειας που έχει εγκατασταθεί σε στέγες. Ορισμένες μικρότερες αγορές, όπως η Κούβα και ο Λίβανος, έχουν επίσης σημειώσει ραγδαία αύξηση.

Η ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας στην Κίνα έχει προχωρήσει ταχύτερα από την κατασκευή της υποστηρικτικής υποδομής, όπως τα δίκτυα μεταφοράς και οι μπαταρίες. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερο περιορισμό της παραγωγής ηλιακής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής και, κατά συνέπεια, σε σπατάλη πόρων. Ως εκ τούτου, οι αναλυτές αναμένουν επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Κίνα. Στο τελευταίο πενταετές σχέδιό της, η χώρα ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων για την αύξηση της κατανάλωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και όχι της παραγωγής, κατά περισσότερο από 50%.

Το BloombergNEF αναμένει ότι το μερίδιο των φτωχότερων χωρών στην ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας θα αρχίσει να αυξάνεται και πάλι από φέτος. Μέχρι το 2036, περισσότερο από το 25% της συνολικής εγκατεστημένης ηλιακής ισχύος θα βρίσκεται σε αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ το μερίδιο των πλούσιων χωρών θα μειωθεί σε περίπου 20%.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα θεωρητικό ανώτατο όριο ως προς το πόση ηλιακή ενέργεια μπορεί να προστεθεί στο δίκτυο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, μόλις η ηλιακή ενέργεια καλύψει το σύνολο της ζήτησης κατά τη διάρκεια της ημέρας, η προσθήκη περισσότερης δεν έχει καμία αξία.

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να συμβάλουν στην παράταση της άνθησης της ηλιακής ενέργειας για κάποιο χρονικό διάστημα, απορροφώντας την πλεονάζουσα ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και απελευθερώνοντάς την αργότερα το βράδυ.

Αυτό είναι που έχουν ενθαρρύνει οι Αυστραλοί χάρη στις επιδοτήσεις για οικιακές μπαταρίες. Είναι επίσης αυτό που αρχίζει να συμβαίνει, ανεξάρτητα από την πολιτική υποστήριξη, σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως το Πακιστάν και οι Φιλιππίνες, όπου η άνθηση των μπαταριών ακολουθεί την άνθηση της ηλιακής ενέργειας.

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