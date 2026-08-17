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Ο μεγαλύτερος διαχειριστής ηλεκτρικού δικτύου στις ΗΠΑ, PJM Interconnection, πρότεινε ένα νέο πλαίσιο που θα υποχρεώνει τα data centers να ενεργοποιούν εφεδρικές γεννήτριες όταν τα διαθέσιμα αποθέματα ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο πλησιάζουν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα.

Η πρόταση του PJM κινείται στην ίδια κατεύθυνση με την πρωτοβουλία Ratepayer Protection Pledge του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μια μη δεσμευτική δέσμευση που έχει στόχο να προστατεύσει τα νοικοκυριά από το να επωμιστούν το κόστος που συνδέεται με την τεράστια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των data centers.

Προτεραιότητα στα νοικοκυριά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας έκτακτης ανάγκης, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας θα ειδοποιούνται ώστε να περιορίζουν ή να μεταφέρουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των data centers και άλλων πολύ μεγάλων καταναλωτών, προτού ληφθούν μέτρα που θα οδηγούσαν σε διακοπές ηλεκτροδότησης για παραδοσιακούς καταναλωτές, όπως τα νοικοκυριά.

Ωστόσο, το PJM διευκρίνισε ότι δεν διαθέτει σήμερα την εξουσία να περιορίζει μονομερώς την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Για την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα απαιτούνταν επομένως η συνεργασία των κυβερνήσεων των επιμέρους πολιτειών.

Το PJM διαχειρίζεται το ηλεκτρικό σύστημα που εξυπηρετεί περίπου 67 εκατομμύρια ανθρώπους, σε μια τεράστια περιοχή που εκτείνεται από την Ουάσιγκτον έως το Σικάγο.

Η έκρηξη των data centers πιέζει το ηλεκτρικό δίκτυο

Η πρόταση αναδεικνύει την αυξανόμενη ένταση ανάμεσα στη ραγδαία επέκταση των data centers και στην ικανότητα του αμερικανικού ηλεκτρικού δικτύου να ανταποκριθεί στην εκρηκτική αύξηση της ζήτησης.

Εάν το PJM δεν καταφέρει να καλύψει το έλλειμμα ηλεκτρικής ισχύος, εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένο κίνδυνο μπλακάουτ. Παράλληλα, το κόστος για την κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής θα μπορούσε να μετακυλιστεί στους υπόλοιπους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην πρόσφατη δημοπρασία ισχύος του PJM, οι τιμές έφτασαν στο ανώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο των 325 δολαρίων ανά μεγαβάτ-ημέρα.

Παρά τις υψηλές τιμές, οι οποίες θεωρητικά λειτουργούν ως κίνητρο για την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής, το PJM εμφάνισε έλλειμμα περίπου 6,8 γιγαβάτ σε σχέση με την ισχύ που απαιτείται για να καλυφθεί αξιόπιστα η προβλεπόμενη ζήτηση. Το κενό αυτό αυξάνει τον κίνδυνο διακοπών ηλεκτροδότησης.

«Μητρώο» για τα data centers και την κατανάλωσή τους

Ο διαχειριστής πρότεινε επίσης τη δημιουργία ειδικού μητρώου για τα data centers και άλλους πολύ μεγάλους καταναλωτές ενέργειας, μέσω του οποίου θα καταγράφονται τόσο η τοποθεσία των εγκαταστάσεων όσο και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ταχύτατη ανάπτυξη των data centers εξελίσσεται παράλληλα σε πολιτικό πρόβλημα στις περιοχές που καλύπτει το PJM.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Βιρτζίνια, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση data centers στον κόσμο. Ολοένα περισσότεροι κάτοικοι εκφράζουν φόβους ότι θα κληθούν να πληρώσουν, μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, το αυξανόμενο κόστος για την τροφοδοσία τεράστιων εγκαταστάσεων data centers, τις οποίες παράλληλα θεωρούν θορυβώδεις και επιβαρυντικές για τις τοπικές κοινότητες.

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