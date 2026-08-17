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Τέλος στην προσπάθεια εξαγοράς της Genco Shipping & Trading έβαλε η Diana Shipping, υπό τη διεύθυνση της Σεμίραμις Παληού, καθώς απέσυρε επισήμως την πρότασή της για την απόκτηση των μετοχών της αμερικανικής ναυτιλιακής που δεν κατείχε ήδη.

Η απόφαση ανακοινώθηκε στις 14 Αυγούστου και καταχωρίστηκε με Form 6-K στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), κλείνοντας –τουλάχιστον για την ώρα– μία από τις σημαντικότερες απόπειρες συγκέντρωσης δυνάμεων στον εισηγμένο κλάδο του dry bulk.

Η Diana απέδωσε την απόφασή της στις απαιτήσεις που έθεσε το διοικητικό συμβούλιο της Genco στις τελευταίες συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή, η Genco ζήτησε 27,50 δολάρια σε μετρητά ανά μετοχή, επιπλέον όφελος περίπου 2 δολαρίων ανά μετοχή από μερίσματα και τρεις μετοχές της Diana για κάθε μετοχή της Genco.

Με βάση την τιμή της μετοχής της Diana στις 13 Αυγούστου, το συνολικό πακέτο αντιστοιχούσε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εταιρείας, σε περίπου 36,91 δολάρια ανά μετοχή Genco. Παράλληλα, η συγκεκριμένη δομή θα άφηνε τους υφιστάμενους μετόχους της Genco με περίπου 47% του συνδυασμένου ομίλου.

Η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές αποδείχθηκε τελικά πολύ μεγάλη και η Diana αποφάσισε να μην προχωρήσει σε περαιτέρω βελτίωση των όρων της πρότασής της.

Η εξέλιξη απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή ήρθε μόλις τέσσερις ημέρες μετά την κατάρρευση ενός ακόμη βασικού σκέλους του σχεδίου.

Στις 10 Αυγούστου, η Diana και η Star Bulk Carriers συμφώνησαν να ακυρώσουν τη συμφωνία που προέβλεπε ότι η Star Bulk θα αποκτούσε 16 πλοία της Genco, εφόσον ολοκληρωνόταν προηγουμένως η εξαγορά της τελευταίας από τη Diana.

Έτσι, μέσα σε τέσσερις ημέρες έπαψαν να υφίστανται και τα δύο βασικά στοιχεία πάνω στα οποία είχε οικοδομηθεί η αρχική συναλλαγή: πρώτα η συμφωνία για τα 16 πλοία και στη συνέχεια η ίδια η πρόταση εξαγοράς της Genco.

Ωστόσο, η Σεμίραμις Παληού δεν έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο Genco.

Η Diana παρέμεινε ο μεγαλύτερος μέτοχος της αμερικανικής εταιρείας και κατέστησε σαφές ότι θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις επιδόσεις της, καθώς και τις αποφάσεις της διοίκησής της. Το μήνυμα που εξέπεμψε ήταν ότι η απόσυρση της πρότασης εξαγοράς δεν ισοδυναμούσε με αποχώρηση από την επένδυση.

Η εξέλιξη άλλαξε έτσι και το επίκεντρο της υπόθεσης. Η συζήτηση μετακινήθηκε από το εάν και με ποιους όρους θα μπορούσαν να συνενωθούν οι δύο εταιρείες στο κατά πόσο η Genco μπορεί πλέον, ως αυτόνομη εταιρεία, να δημιουργήσει την αξία που θεωρεί ότι δικαιολογεί την απόρριψη της πρότασης.

Για τη Diana, η προσπάθεια εξαγοράς έλαβε τέλος. Η παρουσία της όμως στο μετοχικό κεφάλαιο της Genco και, μαζί με αυτήν, η πίεση προς τη διοίκησή της παρέμειναν.

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