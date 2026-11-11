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Η Skydance θα αρχίσει να διαθέτει από τις αρχές του επόμενου έτους τις υπηρεσίες HBO Max και Paramount+ μαζί, σε ένα κοινό συνδρομητικό πακέτο streaming, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη τάση συγκέντρωσης πολλών συνδρομητικών υπηρεσιών σε ενιαία πακέτα που παρατηρείται στον κλάδο της ψυχαγωγίας, ενώ αποτελεί και το πρώτο βήμα προς μια βαθύτερη ενοποίηση των δύο πλατφορμών.

«Μακροπρόθεσμα, το σχέδιο είναι ουσιαστικά να τις ενώσουμε», είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ο διευθύνων σύμβουλος της Skydance, Ντέιβιντ Έλισον, όταν τέθηκε σε ισχύ η μεγάλη συγχώνευση των ομίλων Paramount και Warner Bros. Discovery.

Η Skydance είναι η μητρική εταιρεία του CNN.

Τη Δευτέρα, ο διευρυμένος πλέον όμιλος ανακοίνωσε για πρώτη φορά τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα μετά τη συγχώνευση, παρουσιάζοντας παράλληλα το σχέδιό του για εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της ενοποίησης των δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με το CNN.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, ο Έλισον δήλωσε ότι οι δύο υπηρεσίες streaming θα «συγκλίνουν» σε περίπου έναν χρόνο.

Εξοικονόμηση τουλάχιστον 6 δισ. δολαρίων από τη συγχώνευση

Ο επικεφαλής της Skydance δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει τουλάχιστον 6 δισ. δολάρια σε συνέργειες μετά τη συνένωση της Paramount με την πολύ μεγαλύτερη Warner.

«Συνδυάζοντας δύο παγκόσμιες υπηρεσίες streaming, δύο ομίλους κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο, δύο χαρτοφυλάκια τηλεοπτικών δραστηριοτήτων και εταιρικές λειτουργίες που επικαλύπτονται, μπορούμε να περιορίσουμε τις διπλές δαπάνες σε μια βάση εξόδων που ξεπερνά τα 50 δισ. δολάρια», ανέφερε η εταιρεία σε επιστολή προς τους μετόχους τη Δευτέρα.

Η εξοικονόμηση θα προέλθει, μεταξύ άλλων, από απολύσεις, περιορισμό των διοικητικών βαθμίδων, ενοποίηση ακινήτων και εγκαταστάσεων, καθώς και από την απλούστευση της συνεργασίας με εξωτερικούς προμηθευτές.

Παράλληλα, ο όμιλος σχεδιάζει να βασιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI), στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού του λειτουργικού κόστους.

Ο Έλισον έχει ήδη διαμορφώσει μια νέα διοικητική δομή, μέσω της οποίας πολλές από τις διαφορετικές δραστηριότητες και τα εμπορικά σήματα της Paramount και της Warner έχουν τεθεί υπό την ευθύνη κοινών επικεφαλής. Οι ανακατατάξεις στη διοίκηση του νέου ομίλου συνεχίζονται.

Η Skydance ανακοίνωσε επίσης τη Δευτέρα ότι οι Τζέιμς Γκαν και Πίτερ Σάφραν θα αποχωρήσουν από τις θέσεις των συμπροέδρων της DC Studios και θα επιστρέψουν σε πλήρη απασχόληση στο δημιουργικό τους έργο.

Τη θέση τους θα αναλάβει τον επόμενο μήνα ο Τζέρεμι Λάτσαμ, πρώην στέλεχος της Marvel.

Ο Λάτσαμ θα τεθεί επικεφαλής του στούντιο που διαχειρίζεται μεγάλες κινηματογραφικές σειρές και δημοφιλείς χαρακτήρες, μεταξύ των οποίων ο Superman και ο Batman.

Κοινό πακέτο HBO Max και Paramount+ πριν από την πλήρη ενοποίηση

Μέσω της συγχώνευσης, κάθε ταινία, τηλεοπτικό επεισόδιο και άλλο περιεχόμενο μπορεί πλέον να «αποδίδει περισσότερο για εμάς», ανέφερε η επιστολή προς τους μετόχους.

Η διατύπωση αυτή υποδηλώνει ότι οι τίτλοι του διευρυμένου καταλόγου μπορούν να διανέμονται και να αξιοποιούνται εμπορικά με νέους τρόπους.

Η δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας HBO Max και Paramount+ αποτελεί κρίσιμο στοιχείο αυτής της στρατηγικής.

Ένα από τα πρώτα βήματα θα είναι η διάθεση των δύο υπηρεσιών μαζί, σε κοινό πακέτο με μειωμένη τιμή. Ωστόσο, η Skydance δεν ανακοίνωσε τη Δευτέρα λεπτομέρειες σχετικά με την τιμολόγηση.

«Το σχέδιο της Skydance να προσφέρει τις Paramount+ και HBO Max ως πακέτο αποτελεί μια προσωρινή λύση, ώστε οι θεατές να εξοικειωθούν και με τις δύο υπηρεσίες προτού αυτές συνενωθούν σε μία ενιαία οντότητα», δήλωσε ο Ρος Μπένες, ανώτερος αναλυτής της Emarketer.