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Οι τράπεζες ολοκλήρωσαν την κοινοπρακτική διάθεση χρέους ύψους περίπου 52 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance, εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της συμφωνίας, αλλά με ιδιαίτερα υψηλό κόστος για τον αμερικανικό όμιλο μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η εταιρεία διέθεσε επενδυτικής βαθμίδας ομόλογα σε δολάρια ύψους 30 δισ. δολαρίων, ομόλογα υψηλού κινδύνου (junk bonds) συνολικής αξίας 12,4 δισ. δολαρίων και δάνεια ύψους 9,46 δισ. δολαρίων.

Ο τίτλος με τη μεγαλύτερη διάρκεια, ένα ομόλογο επενδυτικής βαθμίδας που λήγει το 2066, θα προσφέρει στους επενδυτές απόδοση σχεδόν 9%, καταδεικνύοντας πόσο έχει αυξηθεί το κόστος χρηματοδότησης της συναλλαγής.

Η καθυστέρηση που κοστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια

Η έκδοση είχε καθυστερήσει για μήνες, καθώς οι δικαστικές προσφυγές εμπόδιζαν την Paramount να ολοκληρώσει νωρίτερα τη συμφωνία για τη Warner.

Η άντληση των κεφαλαίων αυτή την εβδομάδα, αντί πριν από περίπου τρεις μήνες, αναμένεται να επιβαρύνει την εταιρεία με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια επιπλέον τόκων κάθε χρόνο, καθώς οι αυξανόμενες ανησυχίες για τον παγκόσμιο πληθωρισμό έχουν οδηγήσει υψηλότερα το κόστος δανεισμού.

Παρότι το premium που απαίτησαν οι επενδυτές έναντι των αμερικανικών κρατικών ομολόγων περιορίστηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διάθεσης των οκτώ τίτλων επενδυτικής βαθμίδας, τρεις από τις εκδόσεις προσφέρουν απόδοση άνω του 8%.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, μόλις δύο αμερικανικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας είχαν εκδοθεί φέτος με τόσο υψηλές αποδόσεις.

Επικεφαλής της διαδικασίας ήταν οι Apollo Global Management, Bank of America και Citigroup.

Junk bonds με απόδοση πάνω από 9%

Η Paramount διέθεσε επίσης junk bonds σε δολάρια ύψους 11,4 δισ. δολαρίων, κατανεμημένα σε τρεις εκδόσεις, καθώς και πενταετές ομόλογο σε ευρώ ύψους 885 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου σε 1 δισ. δολάρια.

Η τιμολόγηση των ομολόγων υψηλού κινδύνου παρέμεινε σε γενικές γραμμές κοντά στα επίπεδα των αρχικών συζητήσεων με τους επενδυτές.

Το δεκαετές ομόλογο σε δολάρια εκδόθηκε με απόδοση περίπου 9,13%, ενώ το πενταετές ομόλογο σε ευρώ τιμολογήθηκε με απόδοση 7%, σύμφωνα με άλλη πηγή.

Η Paramount είχε προηγουμένως αποσύρει σχέδιο για την έκδοση οκταετούς ομολόγου υψηλής απόδοσης σε ευρώ. Παράλληλα, την Τρίτη περιόρισε κατά 2 δισ. δολάρια το μέγεθος της έκδοσης ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, αυξάνοντας κατά το ίδιο ποσό το δανειακό σκέλος της χρηματοδότησης.

Αυξήθηκε στα 8,5 δισ. δολάρια το δάνειο

Η εταιρεία άντλησε 8,5 δισ. δολάρια μέσω δανείου σε αμερικανικό νόμισμα, έναντι αρχικού σχεδιασμού για 6,5 δισ. δολάρια, καθώς και 850 εκατ. ευρώ, ή περίπου 963 εκατ. δολάρια, μέσω χρηματοδότησης σε ευρώ.

Τα δάνεια διατέθηκαν με επιτόκιο 2,75 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τα αντίστοιχα επιτόκια αναφοράς.

Τα ομόλογα και τα δάνεια αναμενόταν αρχικά να διατεθούν περίπου στα μέσα του έτους. Ωστόσο, η χρηματοδότηση «πάγωσε» όταν η συμφωνία για τη Warner βρέθηκε αντιμέτωπη με δικαστικές διαμάχες. Δύο συμβιβασμοί που επιτεύχθηκαν την περασμένη εβδομάδα άνοιξαν τελικά τον δρόμο για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης.

Η εξαγορά των 110 δισ. δολαρίων

Η Paramount συμφώνησε να εξαγοράσει τη Warner σε μια συναλλαγή ύψους 110 δισ. δολαρίων, με στόχο τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχήματα στον χώρο της ψυχαγωγίας παγκοσμίως.

Η συμφωνία προέκυψε έπειτα από σκληρή μάχη προσφορών με τη Netflix, από την οποία τελικά επικράτησε η Paramount.

Οι Apollo, Bank of America και Citigroup είχαν παράσχει την αρχική χρηματοδότηση για την εξαγορά της Warner, προτού προχωρήσουν στη διάθεση μέρους του χρέους σε ομάδα 18 τραπεζών.

Η ολοκλήρωση της χρηματοδότησης των 52 δισ. δολαρίων αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη συμφωνία, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει το υψηλό τίμημα που καλείται να καταβάλει η Paramount σε ένα περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων και εντεινόμενων πληθωριστικών πιέσεων.

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