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Μια νέα μεγάλη επενδυτική κίνηση στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας πραγματοποιεί ο Έλον Μασκ, ο οποίος επένδυσε περίπου 1 δισ. δολάρια στη Skydance, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να προβεί σε δημόσιες δηλώσεις, σύμφωνα με το cnbc.

Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος επιχειρεί να περιορίσει δραστικά το λειτουργικό του κόστος, μετά την ολοκλήρωση μιας από τις μεγαλύτερες συμφωνίες συγκέντρωσης στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.

Στις 6 Οκτωβρίου, η Paramount ολοκλήρωσε την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, με τον νέο ενοποιημένο όμιλο να λαμβάνει την ονομασία Skydance.

Οι δύο συνδιευθύνοντες σύμβουλοι, Ντέιβιντ Έλισον και Ίνον Κράιζ, καλούνται πλέον να διαχειριστούν μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία ενοποίησης, η οποία περιλαμβάνει δύο μεγάλες κινηματογραφικές εταιρείες, την Paramount και τη Warner Bros., καθώς και τις δημοφιλείς πλατφόρμες streaming Paramount+ και HBO Max.

Παράλληλα, η συγχώνευση επεκτείνεται σε πολυάριθμες εταιρικές λειτουργίες, τηλεοπτικά δίκτυα και δύο ειδησεογραφικούς τομείς, δημιουργώντας σημαντικές επιχειρησιακές προκλήσεις.

Στόχος εξοικονόμηση 6 δισ. δολαρίων

Η Skydance έχει ανακοινώσει ότι επιδιώκει να εξασφαλίσει εξοικονόμηση κόστους ύψους 6 δισ. δολαρίων μέσα σε τρία χρόνια, καθώς προχωρά στην ενοποίηση των δραστηριοτήτων της.

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή πραγματοποιείται υπό το βάρος ενός ιδιαίτερα υψηλού δανεισμού, καθώς το χρέος του ομίλου προσεγγίζει τα 80 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με το CNBC, η επενδυτική δέσμευση του Μασκ εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Skydance να αντλήσει νέα ίδια κεφάλαια από επενδυτές.

Την είδηση της επένδυσης αποκάλυψε πρώτο την Πέμπτη το Semafor, ενώ εκπρόσωποι του Μασκ και της Skydance δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα του CNBC για σχολιασμό.

Η μετοχή της Skydance υποχωρούσε κατά περίπου 1% στη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Οι στενές επενδυτικές σχέσεις Μασκ και Έλισον

Η νέα συμφωνία αναδεικνύει και τους ήδη ισχυρούς επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ του Έλον Μασκ και της οικογένειας Έλισον.

Ο Λάρι Έλισον, πατέρας του Ντέιβιντ Έλισον και συνιδρυτής της Oracle, διατηρεί μακρά επενδυτική σχέση με τον Μασκ.

Το 2022 είχε επενδύσει 1 δισ. δολάρια στην εξαγορά του Twitter, της πλατφόρμας που σήμερα λειτουργεί με την ονομασία X.

Είχε επίσης επενδύσει στην Tesla το 2018, ενώ διετέλεσε και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Παράλληλα, ο Λάρι Έλισον είχε παράσχει προσωπική εγγύηση για χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια άνω των 40 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο της πρότασης της Paramount για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery.

Η επένδυση του Μασκ στη Skydance προσθέτει πλέον έναν ακόμη σημαντικό κρίκο στις οικονομικές σχέσεις των δύο πλευρών, σε μια περίοδο κατά την οποία ο νέος όμιλος επιχειρεί να ολοκληρώσει τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων του και να διαχειριστεί τις υψηλές χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις.