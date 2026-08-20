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Η Standard Life συμφώνησε να δημιουργήσει νέα επενδυτική συνεργασία με κοινοπραξία υπό την CVC Capital Partners και την Prudential Financial, στην τελευταία κίνηση που φέρνει πιο κοντά τις ασφαλιστικές εταιρείες με τα private capital funds που επιδιώκουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη παρουσία στην ταχέως αναπτυσσόμενη βρετανική αγορά μεταφοράς συνταξιοδοτικού κινδύνου.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν επίσης η Goldman Sachs Alternatives και η ιαπωνική ασφαλιστική MS&AD Insurance Group Holdings. Οι εταίροι θα χρηματοδοτήσουν το νέο σχήμα με αρχική δέσμευση κεφαλαίων έως 2 δισ. στερλίνες (2,7 δισ. δολάρια), τα οποία αναμένεται να αξιοποιηθούν σε διάστημα πέντε ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πέμπτης.

Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των αρμόδιων ρυθμιστικών Αρχών.

Από το συνολικό ποσό, 500 εκατ. στερλίνες θα προέλθουν από τη Standard Life, η οποία σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή της από τις ετήσιες πλεονάζουσες ταμειακές ροές της. Η ασφαλιστική θα ελέγχει παράλληλα το 51% των δικαιωμάτων ψήφου στη νέα εταιρική οντότητα.

Το Bloomberg είχε μεταδώσει ήδη από τον Απρίλιο ότι η CVC είχε αναδειχθεί σε επικρατέστερο εταίρο για τη συγκεκριμένη συνεργασία.

Στη Standard Life ο έλεγχος του νέου σχήματος

«Έχουμε 25% του οικονομικού συμφέροντος, αλλά 51% των δικαιωμάτων ψήφου», δήλωσε σε συνέντευξή του ο διευθύνων σύμβουλος της Standard Life, Άντι Μπριγκς.

«Επομένως, η Standard Life ελέγχει και διαχειρίζεται αυτή την οντότητα. Και αυτό είναι σημαντικό, επειδή ουσιαστικά σημαίνει ότι όλες οι υφιστάμενες δυνατότητες που διαθέτουμε μπορούν να μεταφερθούν αυτομάτως σε αυτή», πρόσθεσε.

Μέσω της συνεργασίας με άλλους παρόχους κεφαλαίων, η Standard Life επιταχύνει τη στροφή της προς ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται περισσότερο στις προμήθειες, μοντέλο στο οποίο οι χρηματιστηριακές αγορές τείνουν να αποδίδουν υψηλότερες αποτιμήσεις.

Τον Απρίλιο, η εισηγμένη στο Λονδίνο εταιρεία συμφώνησε να εξαγοράσει τη βρετανική δραστηριότητα της ολλανδικής Aegon έναντι 2 δισ. στερλινών, κίνηση που την κατέστησε τον μεγαλύτερο πάροχο συντάξεων και αποταμιευτικών προϊόντων στη Βρετανία.

Η «μάχη» για μια αγορά 1,3 τρισ. στερλινών

Η νέα συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της αυξανόμενης σύμπραξης μεταξύ των βρετανικών ασφαλιστικών εταιρειών ζωής και των ομίλων ιδιωτικών κεφαλαίων, οι οποίοι επιχειρούν να διεισδύσουν στην αγορά εξαγοράς συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων της Βρετανίας, συνολικού μεγέθους περίπου 1,3 τρισ. στερλινών.

Η συγκεκριμένη αγορά γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια έχουν μειώσει την αξία των υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, διευκολύνοντας τη μεταφορά τους προς ασφαλιστικές εταιρείες.

Μόνο το 2025, οι μεγαλύτερες εταιρείες της βρετανικής αγοράς μεταφοράς συνταξιοδοτικού κινδύνου πραγματοποίησαν 367 συναλλαγές συνολικής αξίας 38,2 δισ. στερλινών.

Το περασμένο καλοκαίρι, ασφαλιστικές εταιρείες που υποστηρίζονται από την Brookfield και την Apollo Global Management ανακοίνωσαν εξαγορές συνολικής αξίας 10,7 δισ. δολαρίων, επιχειρώντας να ενισχύσουν την παρουσία τους στη βρετανική αγορά pension risk transfer (PRT).

Παράλληλα, η Legal & General, μεγαλύτερη ανταγωνίστρια της Standard Life, υπέγραψε συνεργασία στον τομέα του private credit με την Blackstone, την οποία οι δύο όμιλοι επιδιώκουν να διευρύνουν έως και τα 20 δισ. δολάρια τα επόμενα χρόνια.

Στο μικροσκόπιο των ρυθμιστικών Αρχών

Η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς μεταφοράς συνταξιοδοτικού κινδύνου, αλλά και ορισμένες από τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται, έχουν προσελκύσει τα τελευταία χρόνια την προσοχή των βρετανικών ρυθμιστικών Αρχών.

Νωρίτερα φέτος, η Τράπεζα της Αγγλίας άρχισε να αυστηροποιεί την εποπτεία του λεγόμενου funded reinsurance, ενός εργαλείου που χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων από τη Legal & General και τη Standard Life.

Η συγκεκριμένη πρακτική επιτρέπει στις ασφαλιστικές να μειώνουν το ύψος των κεφαλαίων που δεσμεύουν στις συναλλαγές PRT, καθιστώντας τη συγκεκριμένη δραστηριότητα οικονομικά ελκυστικότερη.

Στην άλλη πλευρά των συναλλαγών βρίσκεται συνήθως ένας αντασφαλιστής εγκατεστημένος εκτός Βρετανίας, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες στις εποπτικές Αρχές της χώρας σχετικά με τη μεταφορά κινδύνου και κεφαλαίων εκτός της βρετανικής δικαιοδοσίας.

Ο Μπριγκς επισήμανε ότι, παρότι η νέα συνεργασία εξακολουθεί να χρειάζεται ρυθμιστική έγκριση, η βρετανική Prudential Regulation Authority (PRA) έχει επιβεβαιώσει ότι «δεν υπάρχουν κόκκινες σημαίες όσον αφορά τη δομή» της συμφωνίας.

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