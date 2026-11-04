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Την ένταξη του Δρ. Ορέστη Ομράν στο δυναμικό της, στη θέση του Partner με έδρα τις Βρυξέλλες και το Λονδίνο, ανακοίνωσε η αμερικανική δικηγορική εταιρεία Paul Hastings.

Ο κ. Ομράν, ο οποίος ειδικεύεται στους τομείς της ενέργειας, των χρηματοδοτήσεων και του ευρωπαϊκού δικαίου, θα ενισχύσει τη δραστηριότητα της εταιρείας στους τομείς της Ενέργειας και των Υποδομών στην Ευρώπη. Παράλληλα, θα αναλάβει την ανάπτυξη της παρουσίας της Paul Hastings στην Ελλάδα και την Κύπρο.