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Τρεις σημαντικές διακρίσεις στα International Property Awards του Λονδίνου απέσπασε η ελληνική εταιρεία αρχιτεκτονικού και στρατηγικού σχεδιασμού STIRIXIS Group, για δύο έργα που αποτυπώνουν τη φιλοσοφία της, η οποία βασίζεται στην ολιστική αντιμετώπιση του σχεδιασμού ως καταλύτη επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Πρόκειται για τους καινοτόμους χώρους νέου τύπου για την εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και για την υλοποίηση των κεντρικών εγκαταστάσεων της ECOSHIFT, του ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος.

Στον διεθνή διαγωνισμό International Property Awards 2026–2027, η τελετή του οποίου πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου στο The Royal Lancaster Hotel του Λονδίνου, η STIRIXIS Group, με περισσότερα από 900 έργα σε 29 χώρες και περισσότερα από 60 διεθνή βραβεία, έλαβε τις εξής διακρίσεις:

• Για το έργο NBG Corporate Service Hubs, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Βραβείο 5 Star στις κατηγορίες Best Public Service Interior & Best Office Interior.

• Για το έργο των εγκαταστάσεων της ECOSHIFT, του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος: Βραβείο 5 Star στην κατηγορία Best Mixed Use Interior.

Τα NBG Corporate Service Hubs προκρίθηκαν επιπλέον για την Ευρωπαϊκή Διάκριση και στις δύο κατηγορίες Public Service Interior και Office Interior. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν, στην επίσημη τελετή που θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2027, στο ιστορικό ξενοδοχείο The Savoy στο Λονδίνο.

Η τριπλή διάκριση αναδεικνύει το στοιχείο που κάνει τη STIRIXIS Group να ξεχωρίζει: την ικανότητα να κατανοεί σε βάθος πώς λειτουργεί κάθε επιχείρηση και να το μεταφράζει σε χώρο που παράγει μετρήσιμη αξία. Από τις τράπεζες και τη βιομηχανία μέχρι τους κινηματογράφους και την εκπαίδευση, η STIRIXIS Group μεταφράζει το επιχειρηματικό μοντέλο κάθε πελάτη σε χώρο που αποδίδει.

Οι νέοι χώροι της Εθνικής Τράπεζας

Για την Εθνική Τράπεζα, η STIRIXIS Group ανέλαβε τον σχεδιασμό των NBG Corporate Service Hubs, ειδικών χώρων αφιερωμένων στους εταιρικούς πελάτες της Τράπεζας. Τα καταστήματα λιανικής δεν επέτρεπαν ιδιωτικές συναντήσεις υψηλής αξίας, ενώ οι μεμονωμένες λύσεις που είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν δεν μπορούσαν να αναπαραχθούν αποδοτικά.

Η STIRIXIS Group ανέπτυξε ένα καινούριο πρότυπο ευέλικτο χωρικό μοντέλο που βασίζεται στη λειτουργία της συμβουλευτικής σχέσης και μπορεί να προσαρμοστεί με συνέπεια σε διαφορετικά κτιριακά περιβάλλοντα. Κάθε Hub οργανώνεται με φωτεινές αίθουσες συναντήσεων, ιδιωτικούς χώρους συμβουλευτικής και ευέλικτους χώρους εργασίας για τις ομάδες της Τράπεζας. Η εμπιστευτικότητα των συναντήσεων διασφαλίζεται μέσα από τη χωροθέτηση, την ακουστική μελέτη και την επιλογή υλικών, τα οποία αναδεικνύουν παράλληλα τη θεσμική ταυτότητα της Τράπεζας. Τα βιοφιλικά στοιχεία και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός ολοκληρώνουν ένα περιβάλλον που εμπνέει εμπιστοσύνη.

Το concept των NBG Corporate Service Hubs έχει ήδη υλοποιηθεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης, με προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης.

Η νέα έδρα της ECOSHIFT

Η ECOSHIFT αποτελεί τη μονάδα ηλεκτροκίνησης και αποθήκευσης ενέργειας του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος, ενός ομίλου με ιστορία από το 1922, εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Για την ECOSHIFT, η STIRIXIS Group ανέλαβε το σχεδιασμό των κεντρικών εγκαταστάσεων της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής, όπου σχεδιάζονται και κατασκευάζονται, μεταξύ άλλων, το ηλεκτρικό scooter NOOS και το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας BES 1.0.

Η STIRIXIS Group προσέγγισε τους χώρους εργασίας και την παραγωγή ως ένα ενιαίο λειτουργικό οικοσύστημα. Η πρόκληση ήταν να συνυπάρξουν γραφείο και παραγωγή σε ένα ενιαίο, συνεκτικό περιβάλλον μικτών χρήσεων. Το έργο έπρεπε να διαχειριστεί τη σύνθετη λειτουργία πολλαπλών ζωνών, να ισορροπήσει τον αυθεντικό βιομηχανικό χαρακτήρα με την άνεση ενός σύγχρονου χώρου εργασίας και να υλοποιηθεί με αυστηρό προϋπολογισμό, ενόψει της εκκίνησης μιας νέας επιχειρηματικής μονάδας.

Το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς και καλύπτει περισσότερα από 3.000 τ.μ., εκ των οποίων τα 2.500 τ.μ. είναι χώροι παραγωγής.

Η σχέση γραφείου και παραγωγής αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης. Οι ανοιχτοί σταθμοί εργασίας των μηχανικών τοποθετήθηκαν σε άμεση γειτνίαση με την παραγωγή, ώστε η ιδέα και η κατασκευή να συνομιλούν καθημερινά. Το έργο ολοκληρώνεται με κλειστές αίθουσες συναντήσεων και micro-rooms, café και lounge, καθώς και με εσωτερικό αμφιθέατρο για την εκπαίδευση και τον συντονισμό των ομάδων.

Ο Μιχάλης Η. Οικονομάκης, Executive Chairman του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος, δήλωσε:

«Η βράβευση της ECOSHIFT στα International Property Awards του Λονδίνου αποτελεί ιδιαίτερα τιμητική αναγνώριση της ουσιαστικής και δημιουργικής συνεργασίας μας με τη STIRIXIS Group, η οποία έχει εξελιχθεί σε μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης.

Από την πρώτη στιγμή, η ομάδα της STIRIXIS κατανόησε σε βάθος το όραμα της ECOSHIFT. Με στρατηγική σκέψη και ολιστική προσέγγιση, μετέφρασε την ταυτότητα και τη φιλοσοφία μας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, όπου η παραγωγή και οι χώροι γραφείων συνυπάρχουν αρμονικά. Η διεθνής αναγνώριση του αποτελέσματος μας γεμίζει υπερηφάνεια.

Η STIRIXIS Group δεν είναι απλώς ένας συνεργάτης στον σχεδιασμό και την υλοποίηση, αλλά ένας αξιόπιστος στρατηγικός σύμβουλος που, με επαγγελματισμό, συνέπεια και δημιουργικότητα, συμβάλλει ουσιαστικά στην εξέλιξή μας.»

Η Έλενα Κυρνασίου-Αθανασούλα, Αντιπρόεδρος & Executive Director της STIRIXIS Group, δήλωσε:

«Η βράβευση στα International Property Awards μάς τιμά ιδιαίτερα και μας γεμίζει υπερηφάνεια. Με τα NBG Corporate Service Hubs δεν σχεδιάσαμε απλώς νέους τραπεζικούς χώρους, δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, όπου ο χώρος γίνεται στρατηγικό εργαλείο εμπιστοσύνης στη σχέση τράπεζας και επιχείρησης.

Στην ECOSHIFT, η αξία δημιουργείται εκεί όπου η σκέψη συναντά την παραγωγή, γι’ αυτό σχεδιάσαμε ένα ενιαίο λειτουργικό οικοσύστημα, όπου ο χώρος εργασίας γίνεται έκφραση της ενεργειακής μετάβασης που υπηρετεί η εταιρεία.

Μοιραζόμαστε αυτές τις διακρίσεις με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την ECOSHIFT, τις οποίες ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στενή συνεργασία, και συγχαίρουμε την ομάδα της STIRIXIS Group».

Σχετικά με τα International Property Awards:

Τα International Property Awards είναι διεθνές πρόγραμμα βραβείων για την ανάπτυξη ακινήτων, την αρχιτεκτονική, τον εσωτερικό σχεδιασμό και το marketing. Αξιολογούν την καινοτομία, τη βιωσιμότητα, την εργονομία και την ποιότητα ζωής, με ανεξάρτητη κριτική επιτροπή επαγγελματιών.

Γιατί η STIRIXIS Group Ξεχωρίζει:

Κάθε έργο της STIRIXIS Group θεμελιώνεται στο Systems of Prosperity™, την προσέγγιση που αντιμετωπίζει τον χώρο ως μέρος της συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης ενός οργανισμού και όχι ως μεμονωμένη παρέμβαση. Στην καρδιά της βρίσκεται το Value Creation Circle™, που συνδέει τη Στρατηγική, τον Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και την Εξέλιξη σε έναν ενιαίο κύκλο δημιουργίας αξίας, ώστε κάθε επένδυση να διατηρεί την αξία της στον χρόνο.