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Η Βραζιλία, μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές online στοιχηματισμού στον κόσμο, βάζει αιφνιδιαστικά «φραγή» στον στοιχηματισμό, προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς στη διεθνή βιομηχανία τυχερών παιγνίων.

Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα υπέγραψε στις 25 Σεπτεμβρίου την Προσωρινή Πράξη (Medida Provisória), η οποία απαγορεύει σε ολόκληρη τη χώρα την εκμετάλλευση, προσφορά, διαμεσολάβηση και διαφήμιση στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης. Η απαγόρευση καλύπτει τόσο το online sports betting όσο και τα online games και επεκτείνεται ακόμη και στις άδειες που έχουν χορηγηθεί από πολιτείες και την Ομοσπονδιακή Περιφέρεια.

Στελέχη του κλάδου τυχερών παιγνίων μιλούν για μια εντυπωσιακή ανατροπή πολιτικής, καθώς η Βραζιλία είχε μόλις από τις αρχές του 2025 περάσει σε πλήρως ρυθμιζόμενη αγορά online gambling, προσελκύοντας τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους του κλάδου. Παρότι, επισημαίνουν, υπήρχαν εξαγγελίες από την κυβέρνηση Λούλα περί απαγόρευσης του online στοιχηματισμού, οι εταιρείες της αγοράς σε μεγάλο βαθμό δεν ανέμεναν αυτή την οριζόντια απαγόρευση.

Υπάρχει, ωστόσο, μία κρίσιμη παράμετρος: η απαγόρευση θεσπίστηκε με Medida Provisória, η οποία έχει άμεση ισχύ αλλά βρίσκεται σε κοινοβουλευτική διαδικασία. Στην επίσημη βάση της βραζιλιάνικης Προεδρίας η Medida Provisória εμφανίζεται σήμερα «υπό εξέταση».

Το προσωρινό μέτρο έχει άμεση ισχύ, ωστόσο θα πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο μέσα σε 120 ημέρες προκειμένου να παραμείνει μόνιμα σε εφαρμογή. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας.

Το χρονοδιάγραμμα του «λουκέτου»

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση έχει άμεση ισχύ. Από τις 25 Σεπτεμβρίου απαγορεύονται νέες καταθέσεις στις πλατφόρμες, ενώ οι παίκτες έχουν περιθώριο έως τις 23:59 της 5ης Οκτωβρίου για να αποσύρουν τα χρήματά τους.

Από τις 6 Οκτωβρίου τα sites και οι εφαρμογές στοιχηματισμού θα πρέπει να τεθούν εκτός λειτουργίας. Τα υπόλοιπα που θα παραμείνουν στους λογαριασμούς θα επιστραφούν μέσω των τραπεζών μεταξύ 9 και 14 Οκτωβρίου.

Το μέγεθος της ανατροπής αποτυπώνεται και στον αριθμό των επιχειρήσεων που αφορά. Σύμφωνα με τον βραζιλιάνο υπουργό Οικονομικών, λειτουργούσαν νόμιμα στη χώρα 85 sites και περίπου 180 brands, τα οποία πλέον οδηγούνται σε παύση λειτουργίας. Παράλληλα, η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι όποια πλατφόρμα συνεχίσει να δραστηριοποιείται μετά την προθεσμία θα θεωρείται παράνομη, θα μπλοκάρεται και τα σχετικά κεφάλαια θα μπορούν να κατάσχονται.

Γιατί ο Λούλα πάτησε «stop»

Αναλυτές και βραζιλιάνικά μέσα αναφέρουν πως η κυβέρνηση συνδέει ευθέως την απόφαση με τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που θεωρεί ότι προκάλεσε η εκρηκτική εξάπλωση του online gambling. Η κυβέρνηση επικαλείται επίσης εκτίμηση του IEPS σύμφωνα με την οποία το συνολικό κοινωνικό κόστος που συνδέεται με τα στοιχήματα φτάνει τα 38,8 δισ. ρεάλ ετησίως.

Ταυτόχρονα, οι αρχές είχαν να αντιμετωπίσουν μια τεράστια παράνομη αγορά. Από το 2024 είχαν ήδη μπλοκαριστεί περισσότερες από 60.000 ιστοσελίδες, ενώ μόλις δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση της απαγόρευσης η νέα task force των υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι κατέβασε άλλες 506 ιστοσελίδες με ενδείξεις παράνομης προσφοράς στοιχημάτων.

Το μέγεθος της αγοράς

Η εξέλιξη αυτή αγγίζει ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου betting, καθώς η Βραζιλία είχε εξελιχθεί σε στρατηγική αγορά για διεθνείς ομίλους αλλά και ισχυρούς τοπικούς operators. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Flutter Εntertainment, η οποία είχε επενδύσει σημαντικά στη χώρα μέσω της Betnacional. Η ίδια η Flutter περιέγραφε ακόμη τον Ιούνιο του 2026 τη Βραζιλία ως τη νεότερη αγορά στην οποία εφάρμοζε το διεθνές μοντέλο ανάπτυξης «Flutter Edge». Η Betnacional ήταν μάλιστα μεταξύ των πρώτων εταιρειών που εξασφάλισαν άδεια λειτουργίας στη νέα ρυθμιζόμενη αγορά.

Στην αγορά είχαν επίσης ισχυρή παρουσία μεγάλα brands μαζί με σειρά βραζιλιάνικων operators. Για τους ομίλους που είχαν επενδύσει σε άδειες, marketing, sponsorships, τεχνολογία και customer acquisition, η αλλαγή του καθεστώτος δημιουργεί πλέον σημαντικό επιχειρηματικό και ρυθμιστικό ζήτημα και μένει να φανεί ποια θα είναι η συνέχεια.

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