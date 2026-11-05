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Κέρδη υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών ανακοίνωσε η Swiss Re για το πρώτο εννεάμηνο του 2026, καθώς οι μικρότερες του αναμενομένου ζημιές από φυσικές καταστροφές αντιστάθμισαν τις πιέσεις στα έσοδα από βασικές αντασφαλιστικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελβετικής αντασφαλιστικής εταιρείας, με έδρα τη Ζυρίχη, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 4,2 δισ. δολάρια, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 22,5%.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι ο όμιλος παραμένει σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου για καθαρά κέρδη 4,5 δισ. δολαρίων.

Στον κλάδο αντασφάλισης περιουσίας και ατυχημάτων (Property & Casualty Reinsurance), τα κέρδη υποχώρησαν κατά 6%, στα 2,2 δισ. δολάρια, καθώς η εξασθένηση της τιμολογιακής ισχύος στον ασφαλιστικό κλάδο περιόρισε την κερδοφορία.

Οι αντασφαλιστικές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με την υποχώρηση των τιμών, ενώ παράλληλα καλούνται να διαχειριστούν το αυξημένο κόστος που προκαλεί ο πληθωρισμός. Το περιβάλλον αυτό καθιστά αναγκαία τη διατήρηση αυστηρών κριτηρίων στην ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων.

Στο μέτωπο των δαπανών, η Swiss Re είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο την αύξηση του στόχου εξοικονόμησης λειτουργικού κόστους στα 500 εκατ. δολάρια έως το 2028, έναντι προηγούμενου στόχου 300 εκατ. δολαρίων έως το 2027.

Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 1,5 δισ. δολαρίων, το οποίο είχε ανακοινώσει αιφνιδιαστικά τον Φεβρουάριο για το 2026, βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωσή του.

Παρά τις πιέσεις στην αγορά αντασφάλισης περιουσίας και ατυχημάτων, η Swiss Re εμφανίζεται αισιόδοξη για την επίτευξη των ετήσιων στόχων της, έχοντας ήδη καταγράψει στο εννεάμηνο το μεγαλύτερο μέρος των προβλεπόμενων κερδών για το σύνολο της χρήσης.