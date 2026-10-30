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Η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται σταδιακά σε ολοένα περισσότερες λειτουργίες των επιχειρήσεων. Πίσω όμως από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, υπάρχει μια λιγότερο ορατή πλευρά: οι υποδομές που καλούνται να υποστηρίξουν αυξημένες απαιτήσεις σε δεδομένα, υπολογιστική ισχύ, συνδεσιμότητα και ασφάλεια.

Πώς πρέπει να προσαρμοστούν τα κέντρα δεδομένων στις νέες απαιτήσεις; Τι αλλάζει στα εταιρικά δίκτυα και στους χώρους εργασίας; Πώς μπορούν οι οργανισμοί να προστατεύουν τα συστήματά τους και να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους ακόμη και σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης ή τεχνικής βλάβης;

Απαντήσεις σε αυτά και άλλα ερωτήματα θα αναζητηθούν στο Cisco Connect 2026 Greece, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, στο InterContinental Athenaeum Athens, με κεντρικό θέμα «Accelerating the AI-Powered Future». Η διοργάνωση επικεντρώνεται στις τεχνολογικές προϋποθέσεις για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, μέσα από παρουσιάσεις, συζητήσεις στελεχών της αγοράς και εξειδικευμένες θεματικές ενότητες.

Τα κέντρα δεδομένων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Η ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τις ανάγκες επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μετάβαση στα λεγόμενα AI-Ready Data Centers, δηλαδή κέντρα δεδομένων σχεδιασμένα ή κατάλληλα εξοπλισμένα για να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις.

Για τις επιχειρήσεις, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύς, αλλά και η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών, με αξιοπιστία και ασφάλεια.

Πώς αλλάζουν τα εταιρικά δίκτυα και οι χώροι εργασίας

Η αυξανόμενη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέες απαιτήσεις στη διασύνδεση εργαζομένων, εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων.

Στο προσκήνιο έρχονται τα ασφαλή δίκτυα και οι χώροι εργασίας που μπορούν να προσαρμόζονται στις μελλοντικές τεχνολογικές ανάγκες. Η πρόκληση αφορά τόσο την απρόσκοπτη πρόσβαση στις εταιρικές υπηρεσίες όσο και την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κυβερνοεπιθέσεις.

Η σημασία της ψηφιακής ανθεκτικότητας

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα είναι η δυνατότητα των οργανισμών να συνεχίζουν τη λειτουργία τους όταν αντιμετωπίζουν τεχνικές βλάβες, κυβερνοεπιθέσεις ή άλλες διαταραχές.

Η ψηφιακή ανθεκτικότητα περιλαμβάνει την πρόληψη προβλημάτων, την αντιμετώπιση περιστατικών και την ταχεία αποκατάσταση των συστημάτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η προστασία των κρίσιμων υποδομών, όπου ο έλεγχος των δεδομένων, η ασφάλεια και η επιχειρησιακή συνέχεια συνδέονται άμεσα με την έννοια της ψηφιακής κυριαρχίας.

Από τις τεχνολογικές εξελίξεις στις πρακτικές εφαρμογές

Οι παραπάνω τομείς συγκροτούν τους τρεις βασικούς άξονες του συνεδρίου: AI-Ready Data Centers, Future-Proofed Workplaces & Secure Networking και Digital Resilience, Security & Sovereign Critical Infrastructure.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κεντρικές ομιλίες, συζητήσεις με στελέχη επιχειρήσεων και την παρουσίαση «One Team, One Platform: Cisco Cloud Control in Action», με αντικείμενο την εφαρμογή της πλατφόρμας Cisco Cloud Control στην πράξη.

Παράλληλα, στον εκθεσιακό χώρο World of Solutions, οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν λύσεις της Cisco και των συνεργατών της και να συζητήσουν με εξειδικευμένα στελέχη για τις δυνατότητες εφαρμογής τους.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με υποχρεωτική προηγούμενη εγγραφή στην σελίδα https://cisco.cventevents.com/event/CiscoConnectGreece2026/regProcessStep1