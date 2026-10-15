Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο ΟΤΕ / Telekom Greece ενημερώνει τους μετόχους ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2026 λήγει η προθεσμία είσπραξης του μερίσματος χρήσης 2020 και του έκτακτου μερίσματος που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2021. Μετά την ημερομηνία αυτή, τα ανείσπρακτα ποσά παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι δικαιούχοι μπορούν να εισπράξουν τα χρήματά τους μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου, είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Telekom:

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε./ ΟΤΕ Α.Ε./ Telekom Greece ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους ότι στις 31-12-2026 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2020 καθώς και του έκτακτου μερίσματος που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2021. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, το συνολικό ποσό των ανείσπρακτων από τους δικαιούχους μετόχους μερισμάτων θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει αυτά τα μερίσματα μπορούν να το κάνουν μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι τις 31-12-2026, με την επίδειξη του πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας τους (Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο). Η είσπραξη μπορεί επίσης να γίνει, για λογαριασμό των μετόχων, από νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, με την επίδειξη εξουσιοδότησης και του πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του εξουσιοδοτούμενου. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, οι μέτοχοι δεν θα δικαιούνται να λάβουν τα ανείσπρακτα μερίσματα.

Για την παροχή σχετικών διευκρινίσεων και οδηγιών είσπραξης, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υποδ/νση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ.

Διαβάστε ακόμη

Επενδύσεις: Οι ξένοι επιστρέφουν, η βιομηχανία υστερεί – Τι πρέπει να αλλάξει (pics)

Στεγαστικό: 15.000 ακίνητα σε τράπεζες και servicers περιμένουν να βγουν στην αγορά αλλά δεν είναι… αρκετά

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισ. ευρώ στο 9μηνο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ