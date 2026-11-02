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Ο Οκτώβριος θεωρείται διαχρονικά ο μήνας των deals για τον Θεόδωρο Φέσσα και τον όμιλο Quest, σε βάθος τουλάχιστον μιας 20ετίας.

Γιατί στα μέσα φθινοπώρου περίπου, έχουν καταγραφεί τα περισσότερα από αυτά σε αριθμό και σίγουρα το μεγαλύτερο όλων, εκείνο για την Q Telecom. Αντιστοίχως έχουν γίνει και άλλα φυσικά, σε άλλους μήνες.

«Χρυσές» επιχειρηματικές συμφωνίες, από έναν «μετρ» του είδους, πάνω στις οποίες «χτίστηκε» ένα «οικοδόμημα» που σήμερα εμφανίζει έναν κύκλο εργασιών ύψους κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ με διαρκή αυξητική τάση, με EBITDA ρεκόρ πάνω από το «φράγμα» των 100 εκατ. ευρώ προ πολλού και με υψηλές υπεραξίες για τους μετόχους.

Όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται στη σωστή τιμή, συνηθίζει να λέει ο πολύπειρος επιχειρηματίας σε διάφορες συζητήσεις, αλλά υπάρχουν φορές που δεν μπαίνουν τα πάντα σε κανόνες.

Η περίπτωση της ACS χαρακτηριστική. Διότι να κερδίζεις 37 εκατ. ευρώ σε μια διετία χωρίς να… πουλάς, τελικά, μια εταιρεία, να την κρατάς και -κατά τα φαινόμενα και τις εκτιμήσεις της αγοράς- να έχεις καταφέρει να αυξήσεις και την αξία (άρα και την τιμή της), δεν συμβαίνει συχνά.

Το χρονικό: Οκτώβριο του 2024 η Quest δίνει τα χέρια με την GLS και υπογράφει για την πώληση του 20% της ACS έναντι 74 εκατ. ευρώ (21/10).

Ταυτόχρονα, η GLS αποκτά το δικαίωμα να αγοράσει (call option) το υπόλοιπο 80% των μετοχών της ACS, είτε στις 31-10-2025, ή στις 30-10-2026, έναντι προσυμφωνημένου ελάχιστου τιμήματος ύψους ευρώ 296 εκατομμυρίων.

Από Οκτώβριο σε Οκτώβριο πάλι, οι δύο προθεσμίες παρήλθαν άκαρπες, καθώς για λόγους που η ηγεσία της GLS γνωρίζει καλύτερα, δεν άσκησε αυτό το δικαίωμα ούτε τη μια φορά ούτε την άλλη.

Οι όροι ήταν όμως σαφείς: «Σε περίπτωση που η GLS δεν ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα αγοράς, η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα επαναγοράς από την GLS του 20% των μετοχών της ACS, μέσω ενός προσυμφωνημένου μηχανισμού.».

Με την πάροδο 2 ετών, αποκαλύφθηκε ένα μυστικό που ελάχιστοι μάλλον γνώριζαν: αυτός ο «προσυμφωνημένος μηχανισμός», προέβλεπε την πιθανή επαναγορά του 20% της ACS από την Quest με το «μισό» τίμημα σε σύγκριση με το αρχικά καταβληθέν από την General Logistics Systems (GLS), θυγατρική του Ομίλου International Distribution Services (IDS).

Το κατά πόσο στην GLS είναι… Γερμανοί, με τα κεντρικά γραφεία στην Ολλανδία, μητρική στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέτοχο Τσέχο, αποτελεί μια άλλη συζήτηση (όχι βέβαια με ιδιαίτερη σημασία, επί της ουσίας, αλλά περισσότερο για την ιστορία).

Η εξέλιξη της υπόθεσης της ACS, δίνει μια αφορμή για μια αναδρομή στα μεγάλα deals του μεγαλομετόχου της Quest και σε λόγια του που θυμούνται καλά όσοι συνομιλούν κατά καιρούς μαζί του:

«Συχνά εκδηλώνεται, τα τελευταία χρόνια, ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές για θυγατρικές του ομίλου μας. Αν υπάρξει ένα καλό τίμημα, στο οποίο δεν θα μπορούμε να πούμε όχι, αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνει η συναλλαγή. Εξετάζουμε κάθε πρόταση με βάση το συμφέρον της εταιρείας, των μετόχων και των εργαζομένων της. Διαπραγματευόμαστε και κοιτάμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αξία. Επενδύουμε και αποεπενδύουμε υπό ορισμένους όρους, χωρίς πίεση. Θα πω όμως ότι κάθε συμμετοχή μας, τη δουλεύουμε, τη διατηρούμε και την αναπτύσσουμε σαν να πρόκειται να την έχουμε εφ’ όρου ζωής…».

Q Telecom – Cardlink: Υπεραξίες μαμούθ

Ο κ. Φέσσας πιστώνεται μια σειρά από επιτυχημένα deals σε βάθος τουλάχιστον δύο δεκαετιών, από τα χρόνια της Q Telecom και αργότερα της Cardlink, μέχρι σήμερα, σε αυτό της ACS.

Η αγορά του αναγνωρίζει την ικανότητά του να επιβάλει τους κανόνες του κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και να οδηγείται διαχρονικά σε συμφέρουσες συμφωνίες, τόσο για τον ίδιο όσο και για τους εκάστοτε μετόχους των εταιρειών που διοικεί. Οι αποφάσεις του και οι κινήσεις του Έλληνα επιχειρηματία, απλά επιβεβαιώνουν αυτόν τον κανόνα.

Το mega deal που «έκοψε ανάσες» ήταν αυτό στα τέλη του 2005 (μήνα Οκτώβριο πάλι, στις 27), το οποίο ολοκληρώθηκε αρχές του 2006, για την πώληση της Q Telecom έναντι 325 εκατ. ευρώ στην Hellen GAC Telecommunications A.E., με το τελικό τίμημα να «σκαρφαλώνει» στα… ιλιγγιώδη ύψη των 350 εκατ. ευρώ, καθώς η θυγατρική της TIM HELLAS A.E., που ελεγχόταν από τις επενδυτικές εταιρίες APAX Partners και Texas Pacific Group, είχε αναλάβει επιπλέον να αποπληρώσει και ένα ομολογιακό δάνειο 25 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία εύλογα προκάλεσε πολλές συζητήσεις στην αγορά, γιατί βοήθησε την Info Quest να διαφύγει από τα οικονομικά αδιέξοδά της και να αναπτυχθεί ταχύτατα με την πάροδο του χρόνου, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της εταιρείες οι οποίες την οδήγησαν στην κορυφή, μεταξύ αυτών και η «ναυαρχίδα» της στην πληροφορική, η Uni Systems.

«Χρυσό»… αποδείχθηκε για την Quest και το πωλητήριο των 93 εκατ. ευρώ της συμμετοχής της στην Cardlink, στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών με POS, τον Μάϊο του 2021, στη γαλλική Worldline, με 15πλάσια απόδοση σε σύγκριση με την αρχική επένδυση επί των ιδίων κεφαλαίων σε λιγότερο από μια επταετία και με υπεραξία ρεκόρ 87 εκατ. ευρώ, με την ιταλική Nexi να τη χάνει μέσα από τα χέρια της σε ένα… βράδυ.

Στις 21/10/2024 ακολούθησε η πώληση ποσοστού 20% της ACS στην γερμανική GLS για ποσό 74 εκατ. ευρώ, με τις γνωστές option…

Σημαντική χαρακτηρίζεται για τον ελληνικό όμιλο και η πρόσφατη επίσης (Δεκέμβριο του 2025) αποεπένδυση από τον κλάδο της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, με την πώληση του μεγαλύτερου μέρους των φωτοβολταϊκών πάρκων της σε Διεθνή Παραγωγό Ενέργειας αντί ποσού 36 εκατ. ευρώ.

ΓΕ Δημητρίου, Μπενρουμπή, Fourlis

Η ζωή βέβαια δεν έχει μόνο exits, αλλά περιλαμβάνει και εξαγορές. Τα τελευταία χρόνια ο όμιλος Quest εισήλθε ως στρατηγικός επενδυτής στην μετοχική σύνθεση της ΓΕ Δημητρίου μέσω ΑΜΚ (από τον Σεπτέμβριο του 2022), ενός ισχυρού «παίκτη» στην αγορά των κλιματιστικών και των ηλεκτρικών συσκευών, με συνολική επένδυση κοντά στα 30 εκατ. ευρώ, που πρόσφερε ώθηση στην ιστορική εμπορία για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του παρελθόντος, να εξυγιανθεί και να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης και κερδοφορίας.

Σειρά πήραν αργότερα η εξαγορά του 70% της Μπενρουμπή (Οκτώβριο του 2024) από την Quest αντί 26 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά των λευκών συσκευών και η φετινή απόκτηση -σταδιακά- μετοχικού μεριδίου 12,76% στη Fourlis με επένδυση που υπολογίζεται στα 28,2 εκατ. ευρώ.

Στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου εντάχθηκαν στο μεσοδιάστημα και άλλες εταιρείες, στην πληροφορική, όπως η Έπαφος, η Intelli Solutions και η Candi.

Αντίθετα, δεν προχώρησε η υπόθεση της αλυσίδας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών Κωτσόβολος, που εξαγοράστηκε με 200 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΗ.

Τι θα γίνει με την Uni Systems

Μια περίπτωση που ενδεχομένως προκάλεσε κάποια διλήμματα στην ηγεσία του ομίλου Quest, είναι αυτή της Uni Systems. Διότι, εκδηλώθηκε μεν –κατά πληροφορίες- λίγο παλαιότερα ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές για την εξαγορά της, αλλά οι όποιες συζητήσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία και πλέον η διοίκηση φέρεται να εξετάζει τη λύση της αυτόνομης εισαγωγής της θυγατρικής της στον κλάδο της πληροφορικής στο ελληνικό χρηματιστήριο της Euronext Athens. Αν αποφασιστεί οριστικά μια τέτοια κίνηση, αυτή αναμένεται να υλοποιηθεί από το 2027.