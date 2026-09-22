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Η THRAKON συνεχίζει το επενδυτικό και αναπτυξιακό της πλάνο, προχωρώντας στην απόκτηση νέου βιομηχανικού ακινήτου στη θέση «Τεμπέλι» Οινοφύτων Βοιωτίας, εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων–Ασωπού.

Το νέο ακίνητο, συνολικής έκτασης 7.659 τ.μ., εφάπτεται στις υφιστάμενες παραγωγικές εγκαταστάσεις της THRAKON στα Οινόφυτα, όπου λειτουργούν ήδη δύο εργοστάσια: ένα ξηρών κονιαμάτων και ένα υγρών προϊόντων δημιουργώντας σημαντικές δυνατότητες για τη μελλοντική επέκταση και ανάπτυξη του βιομηχανικού συγκροτήματος της εταιρείας.

Στο ακίνητο υφίστανται τέσσερα βιομηχανικά κτίρια, συνολικής επιφάνειας κύριων και βοηθητικών χώρων περίπου 2.370 τ.μ. Η THRAKON προγραμματίζει την περαιτέρω αξιοποίηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, με τη συνολική επένδυση στο συγκεκριμένο ακίνητο να αναμένεται να ξεπεράσει τα €2 εκατ.

Η νέα επένδυση έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόκτησης επιπλέον οικοπέδου έκτασης περίπου 2.500 τ.μ. στην ίδια περιοχή, ενισχύοντας περαιτέρω τη βιομηχανική βάση της εταιρείας στα Οινόφυτα.

Με τις συγκεκριμένες επενδύσεις, η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων και ιδιόκτητων εκτάσεων της THRAKON στα Οινόφυτα ξεπερνά πλέον τα 60.000 τ.μ., δημιουργώντας μια σημαντική βιομηχανική βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας.

Η διεύρυνση του βιομηχανικού αποτυπώματος της THRAKON στα Οινόφυτα δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες για νέες παραγωγικές, αποθηκευτικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, ενισχύοντας παράλληλα την ευελιξία και τη δυνατότητα μελλοντικής αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας.

Η επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα της THRAKON, το οποίο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της παραγωγής, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές.

Ο κος Εμμανουήλ Παπαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της THRAKON , δήλωσε: «Η νέα αυτή επένδυση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για την περαιτέρω ανάπτυξη της THRAKON. Η στρατηγική θέση του νέου ακινήτου, το οποίο εφάπτεται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις μας, μας δίνει σημαντικές δυνατότητες για τη μελλοντική επέκταση των δραστηριοτήτων μας.

Με τις τελευταίες επενδύσεις, η συνολική μας έκταση στα Οινόφυτα ξεπερνά πλέον τα 60.000 τ.μ., δημιουργώντας τις υποδομές που απαιτούνται για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα στην παραγωγική μας βάση, στην καινοτομία, στην ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφεια της THRAKON, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.»