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Στις διεθνείς αγορές εταιρικών ομολόγων επιστρέφει ο όμιλος Titan, δρομολογώντας συναλλαγή με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 100 έως 150 εκατ. ευρώ, μέσω της θυγατρικής χρηματοδότησής του, Titan Global Finance Plc.

Η εταιρεία έχει δώσει εντολή στις τράπεζες για την επανέκδοση υφιστάμενου ομολογιακού τίτλου (tap issue), με ημερομηνία λήξης τον Φεβρουάριο του 2031 και σταθερό ετήσιο κουπόνι 3,5%.

Η συναλλαγή δεν αφορά τη δημιουργία νέας ομολογιακής σειράς, αλλά την έκδοση πρόσθετων τίτλων στο πλαίσιο της ήδη υφιστάμενης. Κατά συνέπεια, οι νέες ομολογίες θα διατηρούν τους βασικούς όρους της αρχικής έκδοσης, τόσο ως προς το κουπόνι όσο και ως προς την ημερομηνία λήξης.

Σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (Initial Price Thoughts – IPT), η απόδοση της συναλλαγής τοποθετείται στην περιοχή των 125 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap, επίπεδο που αντιστοιχεί σε περίπου 4,72%.

Η τελική τιμή διάθεσης των πρόσθετων ομολογιών θα καθοριστεί με βάση τις συνθήκες και τις αποδόσεις που επικρατούν στην αγορά, ενώ η τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Οι τίτλοι είναι μη εξασφαλισμένες ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior unsecured notes) και η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του κανονισμού Regulation S (Reg S).

Σε ό,τι αφορά την πιστοληπτική αξιολόγηση, η έκδοση αναμένεται να λάβει βαθμολογία BBB- από τη Standard & Poor’s και BB+ από τη Fitch. Οι αξιολογήσεις αυτές αντιστοιχούν στις υφιστάμενες βαθμολογίες του εκδότη, με την S&P να διατηρεί σταθερές προοπτικές και τη Fitch θετικές προοπτικές.