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Η τάση των Ελλήνων founders της διασποράς, μεγάλων startups του εξωτερικού, για ένα… μερικό έστω «Brain Gain» όχι απλά επιβεβαιώνεται τους τελευταίους μήνες, αλλά ενισχύεται με ανέλπιστους, ίσως, ρυθμούς.

Κάποιοι από αυτούς επενδύουν στη δημιουργία τμημάτων R&D, άλλοι σε προσλήψεις ή και στη σύσταση ολόκληρων ομάδων αποτελούμενων από στελέχη, όπως μηχανικοί πληροφορικής ή άλλες ειδικότητες, και οι πιο αποφασισμένοι προχωρούν στη σύσταση νέων θυγατρικών στα «πάτρια εδάφη».

Πιο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της ολλανδικής Axelera AI, με συνιδρυτή και CTO τον Ευάγγελο Ελευθερίου, η οποία διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο διεθνώς στον ιδιαίτερα επίκαιρο τομέα της κατασκευής τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης και ίδρυσε μέσα στον Ιούνιο, όπως έγραψε το newmoney, συνδεδεμένη εταιρεία με ελληνικό ΑΦΜ και έδρα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Την Axelera AI B.V. Greece.

Λίγο νωρίτερα, ένας άλλος «μονόκερος» του ΑΙ, η Runway, με έδρα τη Νέα Υόρκη και αντικείμενό της την παραγωγή video με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, από διαφημιστικά σποτς μερικών λεπτών μέχρι τη συμμετοχή της σε ολόκληρες ταινίες, προγραμματίζει την αύξηση του αριθμού των συνεργατών της στην Ελλάδα.

Αυτό ακριβώς που αποκάλυψε σε συζήτησή μας μαζί του, ο Έλληνας συνιδρυτής και CTO/Co CEO της αμερικανικής scale up, Αναστάσης Γερμανίδης, τέλη Μαϊου, στο περιθώριο του StrictlyVC Athens 2026 (ενός side event των Παναθηναίων).

Σύμφωνα με εκείνον, η Runway διαπιστώνει τον ενθουσιασμό που επικρατεί την Ελλάδα για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και αποτελεί προσωπική του επιθυμία -και πρόθεση- η επέκταση των δραστηριοτήτων της στη χώρα μας.

Ο απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και του Wesleyan University, με μεταπτυχιακό στο New York University, άφησε μάλιστα να εννοηθεί ξεκάθαρα ότι στο μυαλό του υπάρχει η σκέψη για κάτι πολύ περισσότερο από την ενδυνάμωση της ήδη υφιστάμενης μικρής ερευνητικής ομάδας της Runway στην Αθήνα, χωρίς να είναι ακόμα σε θέση να προσδιορίσει το τι θα μπορούσε να είναι αυτό.

Αντίθετα, ο ιδρυτής και CEO της βρετανικής Numan, startup που διακρίνεται στον κλάδο της προληπτικής, ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης – με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των εφαρμογών Μηχανικής Μάθησης, ο Σωκράτης Παπαφλωράτος, μίλησε ευθέως για την πιθανότητα να αποκτήσει η εταιρεία του μελλοντικά εταιρική παρουσία ή ένα τμήμα R&D στην Ελλάδα, ενώ αύξησε το εξειδικευμένο προσωπικό της στα 20 άτομα. Μηχανικοί υψηλού επιπέδου όλοι τους, όπως τους χαρακτηρίζει, οι οποίοι φέρουν ουσιαστικά την ευθύνη του τμήματος software της Numan.

Κοινά τους σημεία, ότι: όλοι τους σπούδασαν αρχικά στην Ελλάδα, έφυγαν αργότερα στο εξωτερικό, «έχτισαν» εταιρείες οι οποίες φημίζονται για τα καινοτόμα τεχνολογικά επιτεύγματά τους, προσέλκυσαν κορυφαίους επενδυτές, σήκωσαν κεφάλαια πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, εκτόξευσαν τις αποτιμήσεις τους και σήμερα οι ίδιοι νιώθουν την υποχρέωση και την εσωτερική ανάγκη να «επιτρέψουν» κάτι από όσα κέρδισαν στη διάρκεια αυτή της πορείας τους προς την πατρίδα τους.

Η άλλη όψη του νομίσματος, είναι η «ψήφος εμπιστοσύνης» τους στο ταλέντο του ανθρώπινου δυναμικού και την αναπτυσσόμενη ψηφιακή υποδομή της Ελλάδας…

Το κοντράστ και οι προκλήσεις

Η διαφορά βέβαια γίνεται άμεσα αισθητή, όταν μόλις τις προηγούμενες ημέρες, οι ιδρυτές και partners ενός από τα μεγαλύτερα ελληνικά VCs, του VentureFriends (Απόστολος Αποστολάκης και Γιώργος Δημόπουλος) παραδέχθηκαν ότι το παιχνίδι έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο και πιο απαιτητικό και δεν υπάρχει το περιθώριο να πείσεις έναν ξένο founder να ανοίξει υποκατάστημα στην Ελλάδα.

Επιπλέον, οι χρόνοι έχουν μειωθεί κι άλλο, για να θεωρηθεί μια εταιρεία επιτυχημένη, σύμφωνα με τους ίδιους, και μόνο αν ένας founder είναι Έλληνας θα το σκεφτεί να «φέρει» την εταιρεία του στη χώρα.

Πέρα από τα προαναφερόμενα παραδείγματα, υπάρχουν και αρκετά άλλα επιτυχημένων Ελλήνων startuppers της διασποράς οι οποίοι σπεύδουν να αποκτήσουν «βάσεις», ομάδες συνεργατών και μια γενικότερη παρουσία στην ελληνική αγορά.

Στους μεγάλους «παίκτες» του χώρου που στρέφουν την προσοχή τους στην Ελλάδα ανήκουν και άλλες διακεκριμένες scale ups του εξωτερικού – ή με έδρα εκτός συνόρων, με «ελληνικό DNA», όπως είναι οι Hack the Box (Χάρης Πυλαρινός), Resolve AI (Σπύρος Ξανθός), Plum (Βίκτωρ Τροκούδης), August Robotics (Alex Wyatt /με ελληνική καταγωγή), αλλά και οι Blueground (Αλέξανδρος Χατζηελευθερίου), Workable (Νίκος Μωραϊτάκης / Σπύρος Μαγιάτης) κ.ά.

Η πρώτη π.χ., η Hack the Box, κορυφαία online πλατφόρμα, με στόχο τη συνεχή εκπαίδευση, πιστοποίηση και αξιολόγηση ταλέντων και ομάδων στο χώρο της κυβερνοασφάλειας, με έδρα στη Βρετανία, διατηρεί την πλειοψηφία των εργαζομένων της στην Ελλάδα και κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης στην Αθήνα, η August Robotics, στο πλαίσιο της νέας χρηματοδότησής της, δεσμεύθηκε πρόσφατα για την ίδρυση νέου robotics hub στην ελληνική πρωτεύουσα για Ευρώπη και Μέση Ανατολή κ.λπ.

Οι βασικές προκλήσεις για το ελληνικό οικοσύστημα δεν αλλάζουν και δεν είναι άλλες από τη δημιουργία νέων μεγάλων success stories και την ύπαρξη νέων «ακριβών» exits, τα οποία λείπουν τα τελευταία 2-2,5 χρόνια και θεωρούνται απαραίτητα για να τονώσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις εγχώριες start ups…

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