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Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, ανακοινώνει ότι το έργο “ORION” επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση από το Ταμείο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Innovation Fund), στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την υιοθέτηση τεχνολογιών μηδενικών εκπομπών. Το “ORION” είναι ένα από τα 77 έργα σε σύνολο 358 που επιλέχθηκαν σε 23 χώρες της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό ρόλο της Holcim στην παγκόσμια προσπάθεια για απανθρακοποίηση και μετάβαση στις καθαρές μηδενικές εκπομπές (Net Zero).

Το “ORION” τοποθετεί τη Θεσσαλία, και ειδικότερα τον Βόλο, στην καρδιά της κλιματικής δράσης, φέρνοντας την τοπική αλλά και την εθνική βιομηχανία στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής απανθρακοποίησης. Στο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στον Βόλο θα εγκατασταθεί μια πρωτοποριακή, πλήρως εξηλεκτρισμένη γραμμή παραγωγής πυρωμένης αργίλου, εναρμονισμένη πλήρως με το όραμα της Holcim για δομικές λύσεις με ελάχιστο ανθρακικό αποτύπωμα.

Η πύρωση θα πραγματοποιείται χωρίς καύση: ο εξηλεκτρισμός υψηλών θερμοκρασιών αντικαθιστά πλήρως τα ορυκτά καύσιμα και η ενέργεια θα προέρχεται από υβριδικό σύστημα ανανεώσιμων πηγών, με φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα αποθήκευσης BESS (Battery Energy Storage System). Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται η εγχώρια παραγωγή καθαρής ενέργειας, μειώνεται η εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και ενισχύεται η ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας.

Σε αντίθεση με τις σταδιακές βελτιώσεις απόδοσης, το “ORION” μειώνει δραστικά την ένταση άνθρακα του ίδιου του τελικού προϊόντος (κλίνκερ). Με το έργο αυτό, η Ελλάδα τοποθετείται στην πρωτοπορία της βιομηχανικής απανθρακοποίησης και αναδεικνύεται σε τόπο ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών ευρωπαϊκής εμβέλειας, αποτελώντας αναπαραγώγιμο πρότυπο για τον κλάδο του τσιμέντου και άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες διεθνώς.

Το “ORION” αποτελεί ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στη στρατηγική απανθρακοποίησης του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και της Holcim στην Ελλάδα. Ακολουθώντας τον δρόμο της τεχνολογικής πρωτοπορίας που έχουν ανοίξει άλλες πρωτοβουλίες της εταιρείας, όπως η στρατηγική επένδυση εθνικής σημασίας “OLYMPUS”, προσθέτει έναν νέο πυλώνα για ένα δομημένο περιβάλλον με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα. Η ανάπτυξη αυτού του έργου επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Holcim να επενδύει στρατηγικά στην ελληνική περιφέρεια, δημιουργώντας νέες προοπτικές τεχνογνωσίας γύρω από την πράσινη βιομηχανία και εξειδικευμένης απασχόλησης στη χώρα.

Με το “ORION”, η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να φιλοξενεί τις πιο προηγμένες τεχνολογίες κλιματικής ουδετερότητας, θωρακίζοντας την ανταγωνιστικότητά της στην Ευρωπαϊκή πραγματικότητα της Οικονομίας Μηδενικών Εκπομπών όπως ορίζεται στον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο.