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Τον στόχο της για μία αξία χαρτοφυλακίου που θα ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2027 ως ένα πρώτο βήμα μέχρι το επόμενο ορόσημο των 1,2 δισ. ευρώ διατηρεί η Τrastor AEEAΠ, παρά την αβεβαιότητα και το πιεστικό οικονομικό περιβάλλον που δημιουργεί ο γεωπολιτικός παράγοντας.

Το χαρτοφυλάκιο θα μεγεθυνθεί μέσω ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού, ωστόσο «με το υφιστάμενο οικονομικό περιβάλλον και τις δύσκολες συνθήκες δε βιαζόμαστε να προχωρήσουμε σε νέο δανεισμό. Θα χρησιμοποιήσουμε τα κεφάλαια από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και θα εξετάζουμε την κατάσταση ζυγίζοντας και τις συνθήκες της αγοράς ως προς το ύψος των επιτοκίων», ανέφερε χθες στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Τάσος Καζίνος εστιάζοντας ιδιαίτερα στην παράμετρο των συνετών επιπέδων μόχλευσης.

Ο ίδιος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικές τις εξελίξεις του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, μίας χρονιάς με «μεταβατικό χαρακτήρα» για τον όμιλο. Η εταιρεία ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αντλώντας συνολικά κεφάλαια ύψους 150 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τη διασπορά στο 16,1% σε σύγκριση με το 1,4% που ήταν πρό της συναλλαγής, με τη συμμετοχή επιπλέον 13 διεθνών θεσμικών επενδυτών.

Στο τέλος Ιουνίου του 2026, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, ανέρχονταν σε 142,2 εκατ. ευρώ, έναντι 38,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 426 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης Net LTV υποχώρησε σημαντικά σε 32,7%, από 48,3% στις 31 Δεκεμβρίου 2025, παρέχοντας, σύμφωνα με τη διοίκηση στον όμιλο σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία για τη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης και την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Μελλοντικά ο δείκτης Net LTV μπορεί να αυξηθεί στο 40%- 45%, σταθμίζοντας ωστόσο πάντα τις συνθήκες, γιατί «δε βιαζόμαστε», όπως ανέφερε ο κ. Καζίνος. «Ο πρώτος στόχος είναι μέχρι τέλος του 2027 να φτάσουμε ή ακόμη και να ξεπεράσουμε το 1 δισ. ευρώ ως αξία χαρτοφυλακίου.

Ο στόχος είναι για 1,2 δισ. ευρώ ως μέγεθος χαρτοφυλακίου, ωστόσο με το υφιστάμενο οικονομικό περιβάλλον και τις συνθήκες δε βιαζόμαστε να προχωρήσουμε σε νέο δανεισμό».

Ερωτηθείς για τις προκλήσεις της αγοράς στη δεδομένη συγκυρία, ο ίδιος ανέφερε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά τα μακροοικονομικά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, με τη χώρα μας, πάντως, να βρίσκεται σε καλύτερες συνθήκες σε σύγκριση με άλλες διεθνείς αγορές.

Μία ακόμη πρόκληση στην αγορά έχει να κάνει με το έλλειμμα επενδυτικού προϊόντος υψηλών προδιαγραφών και για το λόγο αυτό η Trastor, επιλεκτικά, προχωρά σε αγορές και αναβαθμίσεις ακινήτων. «Λαμβάνουμε πάντα επιλεκτικό ρίσκο αναφορικά με το κόστος αναμόρφωσης», όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Στις 30 Ιουνίου 2026, το χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιλάμβανε 66 ακίνητα, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 493,7 χιλ. τ.μ. και συνολικής αξίας 867 εκατ. ευρώ, αυξημένης κατά 5,4% σε σχέση με το τέλος του 2025. Στο τέλος Ιουνίου του 2026, τα ακίνητα με περιβαλλοντική πιστοποίηση αντιπροσώπευαν περίπου το 27,3% της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου.

Κατά το πρώτο εξάμηνο, η TRASTOR ολοκλήρωσε την απόκτηση τριών ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας, έναντι συνολικού τιμήματος 38,6 εκατ., ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της σε επιλεγμένα ακίνητα γραφείων και μικτής χρήσης με δυνατότητες δημιουργίας πρόσθετης αξίας, δεδομένου ότι τα δύο από τα τρία νέα ακίνητα ανακαινίζονται ώστε να αναβαθμιστούν περιβαλλοντικά, ενώ το τρίτο, στην οδό Αθηνάς, ήδη αποδίδει σημαντικά έσοδα.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει προχωρήσει και σε επιλεκτικές πωλήσεις ακινήτων, φτάνοντας τα 24 συνολικά από το 2021 μέχρι και το 2025 και επιπλέον δύο εντός του 2026 με ένα συνολικό κέρδος ύψους 8,2 εκατ. ευρώ στην πενταετία.

«Στο επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με νέες επενδύσεις και επίκεντρο τα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών», δήλωσε ο κ. Καζίνος προσθέτοντας ότι στόχος είναι και η τήρηση, εντός χρονοδιαγραμμάτων και εντός προϋπολογισμού για τις δύο νέες ανακατασκευές στα ακίνητα που αγοράστηκαν (με πωλητή την Εθνική Ασφαλιστική) στο κέντρο της Αθήνας.

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