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Σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών του επιδόσεων σημείωσε η Trastor ΑΕΕΑΠ το πρώτο εξάμηνο του 2026, υποστηριζόμενη από την περαιτέρω ανάπτυξη της μισθωτικής βάσης, την ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου και τη συνεπή υλοποίηση της επενδυτικής του στρατηγικής. Παράλληλα, η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της οποίας αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους €150 εκ., ενίσχυσε σημαντικά τη χρηματοοικονομική του ευελιξία και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξής του.

Αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026:

– Τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 40,0% και διαμορφώθηκαν σε €26,8 εκ., έναντι €19,2 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025. Τα ετησιοποιημένα μισθώματα διαμορφώθηκαν σε

€54,8 εκ., έναντι €49,7 εκ. στις 31.12.2025, σημειώνοντας αύξηση 10,2%.

– Το Προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €21,2 εκ., αυξημένο κατά 46,9% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2025, ενώ το σχετικό περιθώριο βελτιώθηκε σε 79,1%, από 75,4% το α΄ εξάμηνο του 2025.

– Τα Κέρδη EPRA υπερτριπλασιάστηκαν σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2025 και διαμορφώθηκαν σε €10,7 εκ., αποτυπώνοντας την ενίσχυση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.

– Τα κέρδη από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία ανήλθαν σε €18,3 εκ., έναντι €9,2 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 100,2%.

– Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €30,5 εκ., αυξημένα κατά 146,7%.

Η λειτουργική επίδοση του χαρτοφυλακίου παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρή, με τη μισθωτική πληρότητα να διαμορφώνεται σε 99,3% και τη μέση σταθμισμένη υπολειπόμενη διάρκεια μισθώσεων (WAULT) σε 6,3 έτη, ενισχύοντας την ορατότητα και την προβλεψιμότητα των μελλοντικών μισθωτικών εσόδων.

Δημιουργία αξίας για τους μετόχους: Προσωρινό μέρισμα €0,02 ανά μετοχή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2026 ύψους €0,02 ανά μετοχή, συνολικού ποσού περίπου €7,9 εκ.

Με βάση την έως σήμερα πορεία των αποτελεσμάτων, η Διοίκηση στοχεύει για τη χρήση 2026 σε συνολικό μέρισμα τουλάχιστον €0,05 ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού μερίσματος, και σε διανομή τουλάχιστον 80% των διανεμητέων κερδών της χρήσης. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση τουλάχιστον 25% σε σχέση με το μέρισμα €0,04 ανά μετοχή που διανεμήθηκε για τη χρήση 2025, παρά τον αυξημένο αριθμό μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ο στόχος αυτός τελεί υπό την επιφύλαξη της τελικής διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων και των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων.

Χαρτοφυλάκιο €867 εκ. και ενεργή διαχείριση κεφαλαίων

Στις 30 Ιουνίου 2026, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλάμβανε 66 ακίνητα, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 493,7 χιλ. τ.μ. και συνολικής αξίας €867,0 εκ., αυξημένης κατά 5,4% σε σχέση με το τέλος του 2025.

Κατά το πρώτο εξάμηνο, η TRASTOR ολοκλήρωσε την απόκτηση τριών ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας, έναντι συνολικού τιμήματος €38,6 εκ., ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της σε επιλεγμένα ακίνητα γραφείων και μικτής χρήσης με δυνατότητες δημιουργίας πρόσθετης αξίας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενεργητικής διαχείρισης και ανακύκλωσης κεφαλαίου, ο Όμιλος ολοκλήρωσε δύο επιλεκτικές πωλήσεις ακινήτων στο Μαρούσι έναντι συνολικού τιμήματος €17,6 εκ., από τις οποίες προέκυψε συνολικό κέρδος από πώληση ύψους €2,3 εκ. Η στρατηγική αυτή συνεχίστηκε και μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς, με την πώληση του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο εμπορικό κέντρο «Αίθριο» έναντι €4,05 εκ., τίμημα υψηλότερο κατά €0,6 εκ. ή 18,8% από την πλέον πρόσφατη ανεξάρτητη αποτίμησή του.

Πρόκειται για την τρίτη αποεπένδυση του Ομίλου εντός του 2026 σε τίμημα υψηλότερο από την τελευταία αποτίμηση.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου €2,3 εκ. για εργασίες ανάπτυξης, ανακαίνισης και αναβάθμισης επενδυτικών ακινήτων του χαρτοφυλακίου.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και αυξημένη χρηματοοικονομική ευελιξία

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Εταιρεία ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης 150 εκ. νέων μετοχών, αντλώντας συνολικά κεφάλαια ύψους €150 εκ.

Στις 30 Ιουνίου 2026, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, ανέρχονταν σε €142,2 εκ., έναντι €38,8 εκ. στο τέλος του 2025, ενώ οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε €426,0 εκ.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης Net LTV υποχώρησε σημαντικά σε 32,7%, από 48,3% στις 31 Δεκεμβρίου 2025, παρέχοντας στον Όμιλο σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία για τη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης και την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Ενίσχυση της προστασίας έναντι του επιτοκιακού κινδύνου

Τον Απρίλιο του 2026, η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη σύμβασης ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate Swap-IRS), αρχικής ονομαστικής αξίας €236,6 εκ., με το σκέλος του επιτοκίου αναφοράς 3-month Euribor να καθορίζεται σε 2,71%, πλέον του εφαρμοζόμενου περιθωρίου του δανείου και λήξη τον Ιούνιο του 2029, καλύπτοντας το 100% του εκάστοτε υπολοίπου του σχετικού δανείου.

Μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς, στις 31 Ιουλίου 2026, η Εταιρεία συνήψε δεύτερη σύμβαση IRS ονομαστικής αξίας €90,5 εκ., με το σκέλος του επιτοκίου αναφοράς 3-month Euribor να καθορίζεται σε 2,895%, πλέον του εφαρμοζόμενου περιθωρίου του δανείου και λήξη τον Αύγουστο του 2028.

Κατόπιν των δύο συναλλαγών, ποσοστό άνω του 78% του συνολικού δανεισμού του Ομίλου φέρει είτε σταθερό επιτόκιο είτε έχει αντισταθμιστεί μέσω συμβάσεων IRS, περιορίζοντας σημαντικά την έκθεση στις διακυμάνσεις του Euribor και ενισχύοντας την προβλεψιμότητα του χρηματοοικονομικού κόστους.

Αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου και βιώσιμη ανάπτυξη

Η TRASTOR συνεχίζει να ενσωματώνει κριτήρια βιωσιμότητας στην επενδυτική και διαχειριστική της στρατηγική, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση και την περιβαλλοντική πιστοποίηση των ακινήτων της. Στις 30.06.2026, τα ακίνητα με περιβαλλοντική πιστοποίηση αντιπροσώπευαν περίπου το 27,3% της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου (GAV) του Ομίλου.

Σε αυτό το πλαίσιο, τον Ιανουάριο του 2026, το κέντρο εμπορικής αποθήκευσης και διανομής «Μίλητος» στον Ασπρόπυργο έλαβε πιστοποίηση LEED Gold, ενισχύοντας περαιτέρω το περιβαλλοντικό προφίλ του χαρτοφυλακίου και την παρουσία του Ομίλου σε σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις logistics.

Βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξης

Μετά την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την περαιτέρω ενίσχυση των λειτουργικών επιδόσεων, η TRASTOR εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με ισχυρή ρευστότητα, χαμηλότερη χρηματοοικονομική μόχλευση και αυξημένη προστασία έναντι του επιτοκιακού κινδύνου, διαθέτοντας ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία για την υλοποίηση της επενδυτικής της στρατηγικής.

Ο Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στην περαιτέρω διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου του, με έμφαση σε ποιοτικές εγκαταστάσεις logistics και σύγχρονους γραφειακούς χώρους υψηλών προδιαγραφών. Παράλληλα, συνεχίζει την ενεργή αναβάθμιση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, την ολοκλήρωση έργων που αναμένεται να ενισχύσουν τα ετησιοποιημένα έσοδα από μισθώματα και την επιλεκτική ανακύκλωση κεφαλαίων προς επενδύσεις με υψηλότερες προοπτικές δημιουργίας αξίας.

Η Εταιρεία διατηρεί ως βασική προτεραιότητα την ισορροπημένη κεφαλαιακή διάρθρωση και τα συνετά επίπεδα μόχλευσης, με στόχο τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης, της μερισματικής πολιτικής και της μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξίας για τους μετόχους.

Ο Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Trastor Property Investments, δήλωσε: «Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της TRASTOR. Η διεύρυνση της μισθωτικής μας βάσης και η πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους ενίσχυσαν τη λειτουργική αποδοτικότητα του Ομίλου, με την αύξηση των εσόδων να μεταφράζεται σε ακόμη ισχυρότερη αύξηση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας.

Παράλληλα, η ενίσχυση της κεφαλαιακής μας βάσης, η ενεργή ανακύκλωση κεφαλαίων και η αυξημένη προστασία έναντι του επιτοκιακού κινδύνου δημιουργούν ένα ισχυρότερο υπόβαθρο για την επόμενη φάση ανάπτυξης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην πειθαρχημένη υλοποίηση της επενδυτικής μας στρατηγικής, αξιοποιώντας τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για επιλεκτικές νέες επενδύσεις και την περαιτέρω αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου μας, με στόχο την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών και τη δημιουργία διατηρήσιμης μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας.

Το προσωρινό μέρισμα €0,02 ανά μετοχή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για συνεπή απόδοση κεφαλαίου προς τους μετόχους. Με βάση την έως σήμερα πορεία των αποτελεσμάτων, στοχεύουμε για τη χρήση 2026 σε συνολικό μέρισμα τουλάχιστον €0,05 ανά μετοχή και σε διανομή τουλάχιστον 80% των διανεμητέων κερδών, υπό την προϋπόθεση ότι η πορεία της Εταιρείας θα εξελιχθεί όπως αναμένεται και θα ληφθούν οι απαιτούμενες εταιρικές εγκρίσεις».

Στις 30 Νοεμβρίου η καταβολή του προσωρινού μερίσματος

Το συνολικό ποσό του προς διανομή προσωρινού μερίσματος της Trastor ανέρχεται σε περίπου €7,9 εκατ., δηλαδή €0,02 ανά μετοχή, με βάση τη λογιστική κατάσταση της 30 Ιουνίου 2026, η οποία δημοσιεύθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2026 στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος χρήσης 2026 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο προσωρινό μέρισμα).

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (“Σ.Α.Τ.”) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά τη Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 (Record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του προσωρινού μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026. Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής προσωρινού μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του προσωρινού μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 30η Νοεμβρίου 2031).

Προσωρινά μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει, το διανεμόμενο ποσό απαλλάσσεται της παρακράτησης φόρου.

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