Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων παρουσίασε αύξηση κατά 4,5% το β΄ τρίμηνο του 2026 και διαμορφώθηκε στα 22.926 εκατ. ευρώ, έναντι 21.948 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 503 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 16.495 εκατ. ευρώ, έναντι 15.992 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 978 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 22.926 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 28 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 532 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά 19 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 363 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 9 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 169 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 2,3% το β΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 2,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 10.626 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026, έναντι 10.572 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αποτιμήσεων των ομολόγων του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από καθαρές πωλήσεις ομολόγων του εξωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 46,3% το β΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 48,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 8.276 εκατ. ευρώ, έναντι 7.315 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε άνοδο των αποτιμήσεων αλλά και σε καθαρές αγορές μεριδίων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Tο ποσοστό των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 36,1% το β΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 33,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε στα 1.084 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 996 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αποτιμήσεων μετοχών του εσωτερικού. Το ποσοστό των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 4,7% το β΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 4,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 4.161 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026, έναντι 3.894 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 503 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 16.495 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά 462 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 12.901 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 41 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.594 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων, το 78,2% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.

Διαβάστε ακόμη

Ξαναγράφονται οι λογαριασμοί στα κόκκινα δάνεια – Τον Σεπτέμβριο τα νέα business plans του Ηρακλή (πίνακας)

Ακίνητα: Τελευταία… «κλήση» για επιδοτήσεις και φθηνά στεγαστικά

Τέντι Σάντις: Ο περιζήτητος Ελληνας που έχει γίνει παγκόσμιο brand

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ