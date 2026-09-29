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Πόσο πραγματικά κοστίζει ένα δάνειο; Από την 1η Οκτωβρίου η απάντηση δεν θα βρίσκεται μόνο στο ονομαστικό επιτόκιο που βλέπει ο καταναλωτής στη διαφήμιση ή στην προσφορά της τράπεζας. Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) βάζει πλέον στο μικροσκόπιο το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ) των νέων συμβάσεων καταναλωτικής πίστης, επιχειρώντας να δημιουργήσει μια πιο καθαρή εικόνα για το πραγματικό κόστος του δανεισμού.

Με την Πράξη του διοικητή της ΤτΕ, τα πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα που χορηγούν ή υπόσχονται να χορηγήσουν πιστώσεις σε καταναλωτές υποχρεούνται να αποστέλλουν αναλυτικά στοιχεία στην κεντρική τράπεζα. Η υποβολή θα γίνεται κάθε τρίμηνο, ενώ η πρώτη περίοδος αναφοράς είναι το γ΄ τρίμηνο του 2026.

Από το επιτόκιο στο πραγματικό κόστος

Η αλλαγή έχει σημασία γιατί το ονομαστικό επιτόκιο δεν αποτυπώνει κατ’ ανάγκη όλο το κόστος μιας πίστωσης. Το ΣΕΠΕ έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να αποτυπώνει το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, εκφρασμένο ως ετήσιο ποσοστό.

Η ΤτΕ θα συγκεντρώνει πλέον τα στοιχεία των νέων συμβάσεων και θα έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει τη σχετική μεθοδολογία και να δημοσιεύει τριμηνιαία στοιχεία για το μέσο ΣΕΠΕ. Έτσι δημιουργείται μια νέα βάση σύγκρισης για την αγορά.

Περισσότερη διαφάνεια, μεγαλύτερη πίεση στο κόστος

Το νέο σύστημα δεν επιβάλλει από μόνο του ένα ενιαίο επιτόκιο στις τράπεζες ούτε σημαίνει ότι περιορίζει διοικητικά κάθε χρέωση. Δημιουργεί, όμως, ένα πολύ πιο αναλυτικό εποπτικό αποτύπωμα του κόστους των νέων πιστώσεων.

Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως πίεση για περιορισμό του τραπεζικού κόστους, καθώς οι καταναλωτές και η αγορά θα μπορούν να έχουν καλύτερη εικόνα του πραγματικού κόστους διαφορετικών προϊόντων. Η ΤτΕ ήδη δημοσιεύει πίνακες σύγκρισης επιτοκίων, προμηθειών και εξόδων για στεγαστική και καταναλωτική πίστη.

Η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια αγορά όπου τα κόστη μεταξύ των προϊόντων διαφέρουν σημαντικά. Ενδεικτικά, τον Ιούλιο του 2026 το μέσο επιτόκιο των νέων καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια —κατηγορία που περιλαμβάνει πιστωτικές κάρτες, ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις— ήταν 14,55%, ενώ στα καταναλωτικά δάνεια συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο ήταν 10,45%.

Η νέα «κάμερα» στην αγορά δανείων

Στην πράξη, η ΤτΕ αποκτά πλέον μια συνεχή και συγκρίσιμη εικόνα για το κόστος των νέων συμβάσεων. Τα στοιχεία θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για σκοπούς προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

Το σημαντικό είναι ότι η μέτρηση δεν περιορίζεται σε ένα μόνο είδος δανείου. Καλύπτει το ευρύτερο φάσμα των πιστώσεων προς καταναλωτές, ώστε να αποτυπώνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια το κόστος της χρηματοδότησης.

Το επόμενο βήμα, επομένως, είναι η αγορά να αποκτήσει μια πιο καθαρή «θερμοκρασία» του δανεισμού: πόσο κοστίζει πραγματικά κάθε νέα πίστωση, πώς μεταβάλλεται το κόστος από τρίμηνο σε τρίμηνο και πόσο απέχουν μεταξύ τους οι διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων.

Σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος του χρήματος παραμένει σημαντικό για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η συστηματική δημοσιοποίηση τέτοιων στοιχείων μπορεί να ενισχύσει τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια της αγοράς. Ταυτόχρονα, δίνει στην εποπτική αρχή ένα ακόμη εργαλείο για να παρακολουθεί τις πρακτικές χορήγησης πιστώσεων.

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