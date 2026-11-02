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Δραστηριότητες με ετήσιες πωλήσεις περίπου 84 εκατ. ευρώ ετοιμάζονται να αποχωριστούν την ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas, καθώς η παγκόσμια συμφωνία της Unilever με την αμερικανική McCormick παίρνει εταιρική μορφή και στην Ελλάδα. Πρόκειται για σχεδόν το 22% του τζίρου της βασικής εμπορικής εταιρείας του ομίλου στη χώρα μας, που το 2025 έφτασε τα 381,5 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, έχουν ήδη συσταθεί δύο νέες εταιρείες για την υποδοχή των δραστηριοτήτων τροφίμων, ενώ οι οικονομικές καταστάσεις αποκαλύπτουν και μια κεφαλαιακή ενίσχυση 12 εκατ. ευρώ στην παραγωγική Unilever-Knorr.

Για την ιστορική ΕΛΑΪΣ, η αποχώρηση από τα τρόφιμα αποτελεί συνέχεια μιας διαδρομής που έχει ήδη οδηγήσει στην πώληση των ελαιολάδων, των μαργαρινών, των προϊόντων ντομάτας και, πιο πρόσφατα, του παγωτού. Αυτή τη φορά, όμως, η αλλαγή εντάσσεται σε μια συμφωνία παγκόσμιας εμβέλειας, που περιλαμβάνει εμπορικά σήματα όπως τα Knorr και Hellmann’s, μαζί με τη δραστηριότητα επαγγελματικής εστίασης.

Οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 για την ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas, την Unilever-Knorr και την Unilever Logistics, που δημοσιοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, αποκαλύπτουν τόσο τα οικονομικά μεγέθη όσο και τις κινήσεις που έχουν προηγηθεί στις ελληνικές θυγατρικές.

Η οικονομική δύναμη

Η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas παραμένει η μεγαλύτερη από τις τρεις ελληνικές εταιρείες, με πωλήσεις 381,47 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 376,57 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Η αύξηση κατά 1,3% ήταν περιορισμένη, σε αντίθεση με την άνοδο της καθαρής κερδοφορίας, η οποία έφτασε τα 67,2 εκατ. ευρώ από 15,5 εκατ. ευρώ το 2024.

Η εξήγηση βρίσκεται κυρίως στην πώληση της δραστηριότητας παγωτού. Την 1η Ιουλίου 2025 η εταιρεία μεταβίβασε σχετικά περιουσιακά στοιχεία στις Algida ICC και Magnum ICC Europe BV, έναντι 70,7 εκατ. ευρώ. Από τη συναλλαγή προέκυψε λογιστικό κέρδος περίπου 63,5 εκατ. ευρώ, το οποίο ενίσχυσε καθοριστικά τα αποτελέσματα της χρήσης.

Στην εμπορική δραστηριότητα, η εικόνα ήταν πιο συγκρατημένη. Το μικτό κέρδος υποχώρησε ελαφρώς, από 180,33 σε 179,44 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο μειώθηκε από 47,89% σε 47,04%. Η αύξηση των καθαρών κερδών, επομένως, οφείλεται πρωτίστως στην έκτακτη συναλλαγή και όχι σε αντίστοιχη βελτίωση των πωλήσεων.

Η διοίκηση προτείνει τη διανομή συνολικού μερίσματος 63,813 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2025. Από το ποσό αυτό, τα 46 εκατ. ευρώ αφορούν προμέρισμα που αποφασίστηκε τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ τα υπόλοιπα 17,813 εκατ. ευρώ τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Σημαντική είναι και η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων, τα οποία στο τέλος του 2025 ανήλθαν σε 109,68 εκατ. ευρώ, από 33,86 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, η ΕΛΑΪΣ διατηρούσε δάνειο 50 εκατ. ευρώ προς τη συνδεδεμένη Unilever Finance International AG, στο πλαίσιο της ενδοομιλικής διαχείρισης κεφαλαίων.

Η πώληση του παγωτού, πάντως, δεν σήμανε και την άμεση διακοπή των εμπορικών σχέσεων. Η ΕΛΑΪΣ συνεχίζει να πραγματοποιεί πωλήσεις προϊόντων παγωτού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λογαριασμό της Algida ICC, βάσει μεταβατικής σύμβασης που μπορεί να παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος του 2027. Παρέχει επίσης διοικητικές και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης, μέσω ξεχωριστής συμφωνίας διάρκειας από τρεις έως 30 μήνες, ανάλογα με το αντικείμενο.

Τα 84 εκατομμύρια

Η επόμενη αποχώρηση αφορά τα τρόφιμα, τα οποία, σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης της ΕΛΑΪΣ, αντιπροσωπεύουν περίπου το 22% του κύκλου εργασιών της. Με βάση τις πωλήσεις του 2025, πρόκειται για δραστηριότητα της τάξης των 84 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία που ανακοίνωσαν στις 31 Μαρτίου 2026 η Unilever και η McCormick προβλέπει τη συνένωση του παγκόσμιου κλάδου τροφίμων της πρώτης με την αμερικανική εταιρεία, δημιουργώντας έναν όμιλο με συνολικές πωλήσεις περίπου 20 δισ. δολαρίων, βάσει των μεγεθών του 2025. Στο νέο σχήμα θα ενταχθούν εμπορικά σήματα όπως τα Knorr, Hellmann’s και Maille. Οι μέτοχοι της Unilever θα κατέχουν το 55,1%, η McCormick το 35% και η ίδια η Unilever θα διατηρήσει συμμετοχή 9,9%.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται στο πρώτο εξάμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Στην Ελλάδα, η προετοιμασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του σχεδίου με την κωδική ονομασία «Apollo». Έχουν ήδη συσταθεί οι Sandman Greece One και Sandman Greece Two, με μοναδικό μέτοχο την ολλανδική Lipoma BV, ώστε να υποδεχθούν την εμπορική και την παραγωγική δραστηριότητα αντίστοιχα.

Η πρώτη προορίζεται για την εμπορική δραστηριότητα των τροφίμων, ενώ η δεύτερη για την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διανομή τους. Η τελική εταιρική διάρθρωση θα διαμορφωθεί καθώς προχωρά η υλοποίηση της συμφωνίας.

Τα 12 εκατομμύρια

Στις 24 Δεκεμβρίου 2025, η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Unilever-Knorr αποφάσισε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με τη μέτοχο Lipoma BV να καταβάλλει συνολικά 12 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Σχεδόν ολόκληρο το ποσό καταχωρήθηκε ως διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ενώ παράλληλα κεφαλαιοποιήθηκαν αποθεματικά και κέρδη ύψους 397.530 ευρώ, χωρίς νέα εισροή μετρητών.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας αυξήθηκαν από 18,91 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024 σε 30,96 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 4,89 εκατ. ευρώ, από μόλις 52,9 χιλ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, οι δανειακές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ύψους 5,985 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, εμφανίζονται μηδενικές στο τέλος του 2025. Οι συνολικές υποχρεώσεις, χωρίς τις προβλέψεις για παροχές εργαζομένων, περιορίστηκαν από 9,11 σε 3,32 εκατ. ευρώ.

Στις οικονομικές καταστάσεις δεν γίνεται ρητή σύνδεση της κεφαλαιακής ενίσχυσης με το σχέδιο Apollo.

Η διοίκηση προτείνει να μη διανεμηθεί μέρισμα από τα κέρδη του 2025, προκειμένου να διατηρηθούν τα διαθέσιμα για τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες επενδύσεων και κεφαλαίου κίνησης.

Η παραγωγή στον Ρέντη

Η Unilever-Knorr διαθέτει βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην οδό Λεγάκη 22, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, σε ιδιόκτητο ακίνητο περίπου 37 στρεμμάτων. Στο εργοστάσιο παράγονται τόσο τρόφιμα όσο και απορρυπαντικά. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, η δραστηριότητα τροφίμων θα περάσει στο νέο εταιρικό σχήμα που δημιουργείται με τη McCormick, ενώ η παραγωγή απορρυπαντικών παραμένει στον όμιλο Unilever.

Το 2025 η Unilever-Knorr πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 8,79 εκατ. ευρώ, έναντι 8,67 εκατ. ευρώ το 2024. Σχεδόν το σύνολο των πωλήσεών της αφορά συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με τη Unilever Europe BV να αντιπροσωπεύει περίπου 8,75 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για παραγωγική εταιρεία που εξυπηρετεί το διεθνές δίκτυο της πολυεθνικής, γι’ αυτό και ο κύκλος εργασιών της δεν ταυτίζεται με την τελική εμπορική αξία των προϊόντων της.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 2,32 εκατ. ευρώ, από 2,59 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν σε περίπου 300 χιλ. ευρώ, έναντι 900 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Στον τομέα των απορρυπαντικών, η Unilever έχει προχωρήσει σε νέες παραγωγικές αναθέσεις στην Ελλάδα. Το 2025 μεταφέρθηκε από το εξωτερικό στον Ρέντη η παραγωγή του Skip Wonder Wash, ενώ για το 2026 έχει ανακοινωθεί επέκταση με νέους κωδικούς και συσκευασίες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που είχε παρουσιαστεί, η κίνηση αναμένεται να αυξήσει τον συνολικό όγκο παραγωγής της μονάδας κατά περίπου 15%.

Οι αποθήκες και η διανομή

Η τρίτη εταιρεία που συμπληρώνει την εικόνα είναι η Unilever Logistics, με εγκαταστάσεις στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες εκτάσεις 24,4 και 55,8 στρεμμάτων αντίστοιχα, στις οποίες λειτουργούν αποθηκευτικά και διανεμητικά κέντρα που εξυπηρετούν τόσο τον όμιλο όσο και τρίτους πελάτες.

Το 2025 ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε σε 8,82 εκατ. ευρώ, σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα EBITDA αυξήθηκαν από 1 σε 1,22 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων από 457 χιλ. σε 516 χιλ. ευρώ.

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις ανήλθαν σε 4,45 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 3,55 εκατ. ευρώ αφορούσαν την Unilever Europe BV και περίπου 876 χιλ. ευρώ την ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas.

Με τη μεταφορά των τροφίμων στο νέο σχήμα θα χρειαστεί να καθοριστεί και η μελλοντική σχέση των εταιρειών με τις υφιστάμενες υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιγράφουν προς το παρόν συγκεκριμένες αλλαγές στη λειτουργία της Unilever Logistics.

Για τη χρήση 2025 η διοίκηση προτείνει διανομή μερίσματος 362 χιλ. ευρώ.

Η ιστορική ΕΛΑΪΣ

Η σχέση της Unilever με την ΕΛΑΪΣ ξεκινά το 1962, όταν η πολυεθνική αποκτά αρχικά μειοψηφική συμμετοχή στην ελληνική εταιρεία. Στις δεκαετίες που ακολουθούν, η ΕΛΑΪΣ-Unilever εξελίσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές τροφίμων, απορρυπαντικών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας στην ελληνική αγορά.

Το 2017 αποχωρούν τα ελαιόλαδα και οι μαργαρίνες, μαζί με το ιστορικό εργοστάσιο της ΕΛΑΪΣ στο Νέο Φάληρο. Το 2021 ακολουθούν τα εμπορικά σήματα ντομάτας Pummaro και Pelargos και η μονάδα στη Γαστούνη, ενώ το 2025 ολοκληρώνεται η απόσχιση του παγωτού.

Με την επικείμενη μεταφορά των Knorr, Hellmann’s και της δραστηριότητας επαγγελματικής εστίασης, η ΕΛΑΪΣ απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τις κατηγορίες προϊόντων που διαμόρφωσαν την ιστορική της ταυτότητα.