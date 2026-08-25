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Η Unilever στοιχηματίζει ότι η αποχώρηση από δραστηριότητες τροφίμων και η μεγαλύτερη έμφαση στην ομορφιά, την προσωπική φροντίδα και τα προϊόντα για το σπίτι θα τη βοηθήσουν να περιορίσει το χάσμα αποτίμησης από ανταγωνιστές της. Το δύσκολο μέρος είναι να πείσει τους επενδυτές ότι μια απλούστερη εταιρική δομή μπορεί πράγματι να αποφέρει υψηλότερες αποδόσεις.

Η εταιρεία πίσω από το σαπούνι Dove, το αποσμητικό Axe και τα καθαριστικά Cif διαπραγματεύεται σε περίπου 11,5 φορές την επιχειρηματική αξία προς τα βασικά κέρδη, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Ο αντίστοιχος πολλαπλασιαστής ανέρχεται σε 14,8 φορές για την Procter & Gamble, 17,5 φορές για τη L’Oréal και 22,7 φορές για την Coca-Cola.

Οι αποτιμήσεις αυτές δείχνουν ότι οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν premium για εταιρείες καταναλωτικών αγαθών με σαφέστερη στρατηγική εστίαση.

Οι δύο βασικές ανησυχίες των επενδυτών

Οι επενδυτές έχουν, ωστόσο, δύο βασικές επιφυλάξεις.

Η συμφωνία που ανακοίνωσε η Unilever τον Μάρτιο για τη συγχώνευση της δραστηριότητας τροφίμων με την αμερικανική McCormick θα αφήσει τον βρετανικό όμιλο με σχεδόν 10% συμμετοχή στη νέα εταιρεία, ενώ οι μέτοχοι της Unilever θα ελέγχουν περίπου το 55%.

Παράλληλα, η συναλλαγή μειώνει την έκθεση της Unilever σε μια δραστηριότητα που παραδοσιακά προσφέρει σχετικά υψηλά περιθώρια κέρδους, αυξάνοντας την πίεση προς τη διοίκηση να αποδείξει ότι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες ομορφιάς, προσωπικής φροντίδας και οικιακών προϊόντων μπορούν να καλύψουν το κενό.

«Μέχρι να μου δείξετε αποδείξεις ότι γυρίζετε την κατάσταση, θα παραμένετε σε πολύ χαμηλό πολλαπλασιαστή», δήλωσε ο Νταν Χάνμπερι, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Ninety One, και μεγάλος επενδυτής σε Colgate-Palmolive, Unilever και L’Oréal.

Όπως πρόσθεσε, η αγορά παραμένει επιφυλακτική και η Unilever πιθανότατα χρειάζεται τρία ή τέσσερα τρίμηνα ισχυρής αύξησης όγκων για να κερδίσει τους αμφισβητίες.

Το μοντέλο της Procter & Gamble

Μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι, από τη General Electric μέχρι τη Siemens, πέρασαν χρόνια απλοποιώντας τις δομές τους σε μια προσπάθεια να εξαλείψουν αυτό που οι επενδυτές αποκαλούν «έκπτωση ομίλου», δηλαδή τη χαμηλότερη αποτίμηση που συνδέεται με την πολυπλοκότητα και τη χαμηλότερη αποδοτικότητα.

Αυτή η λογική έχει πλέον περάσει και στις εταιρείες καταναλωτικών αγαθών.

Εκεί όπου παλαιότερα η διαφοροποίηση θεωρούνταν πλεονέκτημα, καθώς προστάτευε τις εταιρείες από αλλαγές στις καταναλωτικές προτιμήσεις, οι επενδυτές προτιμούν πλέον επιχειρήσεις που μπορούν να επικεντρώσουν επενδύσεις, καινοτομία και marketing σε λιγότερες κατηγορίες.

Υπό τον CEO Φερνάντο Φερνάντες, η Unilever έχει επιταχύνει την αποχώρησή της από τα τρόφιμα.

Η εταιρεία απέσχισε τη δραστηριότητα παγωτού και τον Μάρτιο συμφώνησε σε deal περίπου 65 δισ. δολαρίων για τον συνδυασμό του κλάδου τροφίμων με τη McCormick.

Το ζήτημα δεν είναι ότι τα τρόφιμα είναι ζημιογόνα. Αντίθετα, η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει ιστορικά προσφέρει ελκυστικά περιθώρια κέρδους, όμως η ανάπτυξή της υπολείπεται εκείνης των δραστηριοτήτων ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας.

«Η εστίαση σε μία μόνο κατηγορία επιτρέπει σε μια εταιρεία να είναι πιο αποτελεσματική σε επίπεδο κόστους και πιο καινοτόμος», δήλωσε ο Ακίλ Σάτσακ, παγκόσμιος επικεφαλής καταναλωτικού τομέα στη Rothschild & Co.

Η Procter & Gamble αποτελεί για πολλούς επενδυτές το βασικό παράδειγμα προς μίμηση.

Η εταιρεία πίσω από το απορρυπαντικό Tide αποχώρησε από τα τρόφιμα και περιόρισε δραστικά το χαρτοφυλάκιο των brands της, πετυχαίνοντας στη συνέχεια ισχυρότερη ανάπτυξη και υψηλότερη αποτίμηση για μεγάλο μέρος της επόμενης δεκαετίας.

«Η P&G πέτυχε την αναδιάρθρωση, οδήγησε την ανάπτυξη υψηλότερα και διατήρησε ένα σχετικά υψηλότερο premium για πιθανότατα δέκα χρόνια», είπε ο Χάνμπερι.

Για την Unilever, επομένως, το στοίχημα είναι σαφές: λιγότερες δραστηριότητες, μεγαλύτερη εστίαση και υψηλότερη αποτίμηση.

Από την αναδιάρθρωση στην εκτέλεση

Επενδυτές και αναλυτές θεωρούν ότι πλέον το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τις αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο προς την εκτέλεση της στρατηγικής.

«Αν η Unilever συνεχίσει να εκτελεί σωστά, θα συνεχίσει να βλέπει έναν βαθμό επαναξιολόγησης της μετοχής και στη συνέχεια, ελπίζουμε, ανάπτυξη από εκεί», δήλωσε ο Γουίλ Τζέιμς, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Guinness Global Investors, η οποία κατέχει μετοχές τόσο της Unilever όσο και της L’Oréal.

Η Unilever έχει ανακοινώσει βελτιωμένα αποτελέσματα τα τελευταία τρίμηνα και τον Ιούλιο γνωστοποίησε ότι οι όγκοι πωλήσεων είχαν φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων περισσότερο από δέκα ετών.

Παρά τη λειτουργική βελτίωση, ορισμένοι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για την έκθεσή τους στον βραδύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο τροφίμων μέσω της συμμετοχής που θα αποκτήσουν στη νέα εταιρεία μετά τη συγχώνευση με τη McCormick, σύμφωνα με τον αναλυτή της Barclays Γουόρεν Άκερμαν.

Ο CEO Φερνάντο Φερνάντες είχε δηλώσει σε κλαδική εκδήλωση τον Ιούνιο ότι όσο περνούν τα τρίμηνα, η εταιρεία συνεχίζει να παραδίδει τα αποτελέσματα που έχει υποσχεθεί και πλησιάζει στην ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη McCormick, «η αξία της Unilever θα γίνει εμφανής».

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