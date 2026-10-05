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Στα 24 ευρώ τοποθετεί την τιμή στόχο για τη Viohalco η Πειραιώς Χρηματιστηριακή, ξεκινώντας κάλυψη της μετοχής με σύσταση Outperform. Με βάση την τιμή κλεισίματος των 17,66 ευρώ στις 2 Οκτωβρίου, το δυνητικό περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο 36%.

Η βασική επενδυτική ιδέα εστιάζει στη σταδιακή μεταμόρφωση της Viohalco από έναν παραδοσιακό βιομηχανικό όμιλο μετάλλων σε έναν όμιλο με αυξημένη έκθεση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και αγορές με ισχυρές μακροπρόθεσμες τάσεις ανάπτυξης. Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή ξεχωρίζει την ενεργειακή μετάβαση, την ψηφιοποίηση, τη βιωσιμότητα και την αστικοποίηση ως βασικούς διαρθρωτικούς μοχλούς ζήτησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα καλώδια, όπου η Cenergy Holdings διαθέτει ανεκτέλεστο έργων της τάξης των 4,5-5 δισ. ευρώ. Η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας στην Ελλάδα και η νέα μονάδα στις ΗΠΑ, που αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2027, δημιουργούν κατά τον οίκο τις προϋποθέσεις για πολυετή ανάπτυξη σε υποθαλάσσιες διασυνδέσεις, υπεράκτια αιολικά και αναβαθμίσεις ηλεκτρικών δικτύων.

Παράλληλα, ο κλάδος χαλκού αναμένεται να επωφεληθεί από την ηλεκτροκίνηση και τις αυξημένες ανάγκες των data centers, ενώ στο αλουμίνιο η ζήτηση στηρίζεται κυρίως σε εφαρμογές συσκευασίας και μεταφορών. Η στρατηγική του ομίλου δίνει έμφαση σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και όχι απλώς στην αύξηση των όγκων, με στόχο καλύτερα περιθώρια και ισχυρότερες ταμειακές ροές.

Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή βλέπει επίσης βελτίωση στον χάλυβα και στους χαλυβδοσωλήνες. Η Sidenor θεωρείται ότι βρίσκεται πλέον σε πορεία ανάκαμψης, ενώ οι χαλυβδοσωλήνες έχουν ισχυρή έκθεση σε έργα ενέργειας, υποδομών, υδρογόνου και δέσμευσης άνθρακα.

Ισχυρή ανάπτυξη έως το 2030

Οι εκτιμήσεις προβλέπουν σημαντική διεύρυνση των οικονομικών μεγεθών τα επόμενα χρόνια. Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν από 7,23 δισ. ευρώ το 2025 σε 10,66 δισ. ευρώ το 2030, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA εκτιμώνται από 727 εκατ. ευρώ σε 1,23 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο. Τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να ανέλθουν από 235 εκατ. ευρώ σε 506 εκατ. ευρώ.

Για το 2026, ειδικότερα, οι πωλήσεις εκτιμώνται στα 8,82 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 22%, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA αναμένεται να ενισχυθούν κατά 15% στα 838 εκατ. ευρώ. Από το 2028 και μετά, ο οίκος περιμένει ισχυρότερη συνεισφορά και από το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της ElvalHalcor.

Χρέος χαμηλότερα, ταμειακές ροές υψηλότερα

Η εικόνα βελτιώνεται και σε επίπεδο ισολογισμού. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προβλέπεται να αυξηθούν σταδιακά έως περίπου 692 εκατ. ευρώ το 2030, ενώ το καθαρό χρέος εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει σημαντικά την ίδια περίοδο.

Η τάση αυτή δημιουργεί μεγαλύτερη δυνατότητα διανομών προς τους μετόχους. Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή υπολογίζει ότι οι σωρευτικές πληρωμές μερισμάτων προς τους μετόχους της Viohalco την περίοδο 2027-2030 θα φτάσουν περίπου τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ η μητρική εκτιμάται ότι θα διαθέτει περίπου 270 εκατ. ευρώ σε μετρητά στο τέλος του 2026.

Το discount παραμένει

Η αποτίμηση των 24 ευρώ προκύπτει από μοντέλο αποτίμησης ανά δραστηριότητα και αντιστοιχεί σε συνολική αξία ιδίων κεφαλαίων περίπου 6,2 δισ. ευρώ μετά από discount 5%. Η βιομηχανική δραστηριότητα αποτιμάται στα 6,27 δισ. ευρώ, με τα καλώδια να αποτελούν τον σημαντικότερο πυλώνα της αξίας.

Παρά τη σημαντική άνοδο της μετοχής το τελευταίο διάστημα, η Πειραιώς Χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η Viohalco εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount άνω του 10% έναντι της αξίας των συμμετοχών της. Ιστορικά, το discount κυμαινόταν μεταξύ 15% και 25%, χωρίς να αποτυπώνει πλήρως ούτε τις μη εισηγμένες δραστηριότητες ούτε την καθαρή ταμειακή θέση της μητρικής εταιρείας.

Οι βασικοί κίνδυνοι εντοπίζονται στην επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, στο ενεργειακό κόστος, στα υψηλότερα επιτόκια και στους αμερικανικούς δασμούς στο αλουμίνιο. Ωστόσο, η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η διαφοροποίηση του ομίλου και η έκθεση σε αγορές με διαρθρωτική ζήτηση διατηρούν θετικό το μεσοπρόθεσμο επενδυτικό προφίλ.

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