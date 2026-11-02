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Στην υλοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 2 εκατ. ευρώ προχωρά η ΒΙΟΤΕΡ, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς της και την εφαρμογή της συμφωνίας εξυγίανσης που έχει υπογράψει και βρίσκεται σε διαδικασία επικύρωσης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα τη διάθεση του σχετικού πληροφοριακού δελτίου προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό, γνωστοποιώντας τους βασικούς όρους της αύξησης και τη διαδικασία συμμετοχής.

Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δυνατότητα μερικής κάλυψης, μέσω της έκδοσης έως 5.186.049 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 0,38565 ευρώ ανά μετοχή.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης, καθώς και δυνατότητα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Τα καθαρά έσοδα από την αύξηση προορίζονται για δύο βασικές ανάγκες της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, περίπου 600.000 ευρώ θα διατεθούν για την υλοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης της 31ης Ιουλίου 2026, η οποία έχει υπογραφεί αλλά τελεί ακόμη υπό επικύρωση.

Τα κεφάλαια αυτά θα χρηματοδοτήσουν τις υποχρεώσεις και τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της συμφωνίας, με στόχο τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της ΒΙΟΤΕΡ.

Παράλληλα, ποσό περίπου 1,3 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης της δραστηριότητας της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η ΑΜΚ καλυφθεί μόνο μερικώς, τα παραπάνω ποσά θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως.

Η συμμετοχή της TRIALFAM με 1,4 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή της TRIALFAM Α.Ε., η οποία είναι ήδη μέτοχος της ΒΙΟΤΕΡ και έχει καταβάλει 1,4 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή έναντι της αύξησης κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο, η εταιρεία προτίθεται να συμμετάσχει στην ΑΜΚ κατόπιν υπόδειξης της μετόχου Αντωνίας Κατσαρού.

Το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί στο 70% του ανώτατου ύψους των κεφαλαίων που επιδιώκει να αντλήσει η ΒΙΟΤΕΡ.

Η συμμετοχή της TRIALFAM αποτελεί βασικό στοιχείο του χρηματοδοτικού σχεδιασμού της αύξησης, καθώς έχει ήδη καταβληθεί σημαντικό μέρος του επιδιωκόμενου ποσού.

Η προηγούμενη μείωση κεφαλαίου κατά 67,9 εκατ. ευρώ

Η αύξηση κεφαλαίου ακολουθεί σημαντική αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής βάσης της ΒΙΟΤΕΡ.

Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2026 αποφάσισε προηγουμένως τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 67,86 εκατ. ευρώ, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 4,16 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

Η συγκεκριμένη κίνηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την απόσβεση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών, χωρίς μεταβολή του αριθμού των υφιστάμενων μετοχών και χωρίς επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

Μετά τη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 5,27 εκατ. ευρώ.

Ακολούθως, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Αυγούστου αποφάσισε την αύξηση της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών από 0,30 ευρώ σε 0,38565 ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, ο μέγιστος αριθμός των νέων μετοχών περιορίστηκε από 6.666.667 σε 5.186.049, προκειμένου το συνολικό ποσό άντλησης κεφαλαίων να παραμείνει εντός του εγκεκριμένου ορίου των 2 εκατ. ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου

Σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο, η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής θα ξεκινήσει στις 9 Νοεμβρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου.

Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των δικαιωμάτων προτίμησης προβλέπεται να πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 25 Νοεμβρίου.

Την 1η Δεκεμβρίου θα προσδιοριστεί ο αριθμός των αδιάθετων νέων μετοχών, ενώ στις 2 Δεκεμβρίου προβλέπεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατανομή τους στους επενδυτές που θα έχουν ασκήσει δικαίωμα προεγγραφής.

Η προθεσμία καταβολής της αξίας διάθεσης για το σύνολο των νέων μετοχών λήγει στις 9 Δεκεμβρίου, ενώ η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Η εισαγωγή των νέων μετοχών στη Euronext Athens θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, με την ακριβή ημερομηνία να καθορίζεται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η ΑΜΚ αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης της ΒΙΟΤΕΡ, με την εταιρεία να επιδιώκει την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξυγίανσης και την εξασφάλιση των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της.