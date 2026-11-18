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Στο 22,517% αυξήθηκε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της Αντωνίας Κατσαρού στη ΒΙΟΤΕΡ, μετά την απόκτηση 1.530.000 μετοχών, που αντιστοιχούν στο 8,703% του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω κληρονομικής διαδοχής του Γεωργίου Μαυροσκότη.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2026, με τη διευθύνουσα σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να ελέγχει πλέον συνολικά 3.958.537 μετοχές και ισόποσα δικαιώματα ψήφου.

Από αυτές, 2.733.337 μετοχές, ποσοστό 15,548%, κατέχονται άμεσα, ενώ οι υπόλοιπες 1.225.200 μετοχές, ποσοστό 6,969%, ελέγχονται έμμεσα μέσω της PROLINE CONSULTANT S.A., σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή ανακοίνωση της 18ης Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση

H εταιρεία ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ενημερώθηκε σήμερα, 18.11.2026, από το υπόχρεο πρόσωπο κ. Αντωνία Κατσαρού, η οποία είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε., ότι από 16.11.2026 απέκτησε 1.530.000 μετοχές και ισόποσα δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 8,703% μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. λόγω κληρονομικής διαδοχής του Γεωργίου Μαυροσκότη. Συνεπεία τούτου, η κ. Αντωνία Κατσαρού κατέχει α) αμέσως 2.733.337 μετοχές και ισόποσα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 15,548% μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. και β) εμμέσως, μέσω της εταιρείας PROLINE CONSULTANT S.A., 1.225.200 μετοχές και ισόποσα δικαιώματα ψήφου, ανερχόμενα σε ποσοστό 6,969% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε., ήτοι κατέχει συνολικά 3.958.537 μετοχές και ισόποσα δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 22,517% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.