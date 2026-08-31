Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Zeus+Δione παρουσιάζει μια νέα διεθνή συνεργασία στον χώρο των αξεσουάρ, ενώνοντας δημιουργικά τις δυνάμεις της με τον Pierre Hardy, έναν από τους κορυφαίους σχεδιαστές πολυτελών ειδών παγκοσμίως, για την επανερμηνεία της εμβληματικής του Alpha Bag.

Η συνεργασία έρχεται σε μια κομβική στιγμή για τη Zeus+Δione, καθώς το brand διευρύνει την παρουσία του στη Γαλλία και εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στον χώρο των αξεσουάρ μέσα από δημιουργικές συμπράξεις με σχεδιαστές διεθνούς κύρους.

Σχεδιασμένη πριν από δεκαπέντε χρόνια, η Alpha Bag ήταν η απάντηση του Hardy σε ένα, φαινομενικά απλό, ερώτημα: ποια στοιχεία είναι στην πραγματικότητα απαραίτητα για μια τσάντα; Η γλυπτική της σιλουέτα ξεχωρίζει για τον λιτό σχεδιασμό χωρίς περιττά στοιχεία ή διακοσμητικές λεπτομέρειες, παρά μόνο καθαρή γεωμετρία. Η διαχρονικότητά της οφείλεται ακριβώς σε αυτή την απλότητα, μια φόρμα τόσο ακριβής, ώστε να αντιστέκεται στον χρόνο και στις τάσεις. Η Zeus+Δione διατήρησε τον χαρακτήρα αυτού του εμβληματικού σχεδίου, αποδίδοντάς το στη δική της αισθητική γλώσσα μέσα από τέσσερις νέες αποχρώσεις, εμπνευσμένες από την παλέτα της συλλογής Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, ENOSIS.

«Με τον Pierre μιλήσαμε αμέσως την ίδια γλώσσα στον τρόπο δουλειάς, στην αγάπη μας για την κλασική αρχιτεκτονική, στο πώς διαβάζουμε τα ερεθίσματα γύρω μας,» λέει η Δήμητρα Κολοτούρα, Ιδρύτρια και CEO της Zeus+Δione. «Νιώθω μεγάλη περηφάνεια που ξεκινήσαμε μαζί αυτό το ταξίδι με ένα design τόσο διαχρονικό όσο και σύγχρονο, την Alpha Bag.»

Για τον Hardy, η Ελλάδα αποτελούσε πάντα ένα σημείο αναφοράς. Μια χώρα υφασμένη μέσα στη γλώσσα, την ιστορία και τον μύθο, έναν τόπο προσωπικής επιστροφής. Αυτή η εγγύτητα έκανε τη συνεργασία να μοιάζει με φυσική σύγκλιση. Στη Zeus+Δione αναγνώρισε ένα brand που καθοδηγείται από το ίδιο ένστικτο που διαμορφώνει το δικό του έργο εδώ και πάνω από μια δεκαετία: την πίστη ότι η φόρμα είναι το θεμέλιο κάθε σχεδιασμού, και ότι αυτό το θεμέλιο χτίζεται μόνο μέσα από την ακρίβεια της τεχνικής κατασκευής.

«Η Ελλάδα, κάθε φορά που επιστρέφω, μου προσφέρει ενέργεια, ηρεμία, όλα αυτά που πραγματικά με αγγίζουν,» λέει ο Pierre Hardy. «Γι’ αυτό, όταν με πλησίασε η Zeus+Δione, το θεώρησα τύχη: μια ευκαιρία να μοιραστώ δημιουργικά όσα αγαπώ. Και όσο γνώριζα τους ανθρώπους και τη δουλειά του brand, τόσο πιο καθαρά έβλεπα την ταυτότητά του.»

Το όνομα της τσάντας φέρει τη δική του, ιδιαίτερη βαρύτητα. Το «Alpha», το πρώτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, μετατρέπεται σε εύγλωττο σύμβολο για ένα brand που εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο, διαμορφωμένο από μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, σαφήνεια οράματος και δημιουργική τόλμη. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα δυναμικό βήμα της Zeus+Δione στον χώρο των αξεσουάρ, καθώς η ίδια παραμένει πιστή στις αξίες που την ορίζουν: την τεχνική αρτιότητα, τη σαφήνεια του σχεδιασμού και μια βαθιά ελληνική ματιά.

Οι βιτρίνες που θα υποδεχτούν την Alpha Bag στα καταστήματα της Zeus+Δione στην Ελλάδα φιλοξενούν έργα του Έλληνα καλλιτέχνη Theodore Psychoyos, εγκαινιάζοντας έναν διάλογο που το brand φιλοδοξεί να συνεχίσει και στο μέλλον. Το έργο του Psychoyos, όπου λείες επιφάνειες συνυπάρχουν με ογκώδεις, ακατέργαστες φόρμες πετρωμάτων, συναντά τη συνεργασία Zeus+Δione × Pierre Hardy σε έναν κοινό τόπο: τη χειροτεχνία, την υλικότητα και τη δύναμη της αντίθεσης.

Η Alpha Bag είναι διαθέσιμη στο zeusndione.com, στα καταστήματα Zeus+Δione στην Ελλάδα, καθώς και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης διεθνώς.

Διαβάστε ακόμη

Barron’s: Γιατί ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά «πληγώνει» τη Wall Street

Shein: IPO $1,7 δισ. στο Χονγκ Κονγκ – Γιατί προβληματίζει η αποτίμηση των $26 δισ.

Αγορά εργασίας: Τα τατουάζ έγιναν mainstream, αλλά οι προκαταλήψεις στις προσλήψεις παραμένουν

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ