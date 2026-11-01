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Εκτεταμένα επεισόδια, συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν το βράδυ του Σαββάτου τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία και τη Γερμανία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν για το αυξανόμενο κόστος ζωής, την εκπαίδευση και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών.

Παρότι οι περισσότερες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν ειρηνικά, μετά την ολοκλήρωση των οργανωμένων πορειών σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια σε αρκετές πόλεις. Στο Παρίσι αστυνομικοί έγιναν στόχος επιθέσεων με βόμβες μολότοφ, στη Φρανκφούρτη καταγράφηκαν λεηλασίες καταστημάτων, ενώ στο Αμβούργο ομάδες κουκουλοφόρων έστησαν οδοφράγματα και προκάλεσαν πυρκαγιές.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το protothema.gr, μόνο στη Γαλλία οι συλλήψεις είχαν φτάσει τις 511 κατά την τελευταία βραδινή ενημέρωση, ενώ τραυματισμοί αστυνομικών αναφέρθηκαν και στις δύο χώρες.

Οι κινητοποιήσεις συνέπεσαν με τον εορτασμό του Χάλοουιν, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στις συγκεντρώσεις, καθώς αρκετοί συμμετέχοντες εμφανίστηκαν με μάσκες και αποκριάτικες στολές.

Γαλλία: 320.000 διαδηλωτές σύμφωνα με τις αρχές, σχεδόν 500.000 κατά τους διοργανωτές

Για τρίτο συνεχόμενο Σάββατο, η Γαλλία βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα μαζικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, πραγματοποιήθηκαν περίπου 150 διαδηλώσεις με τη συμμετοχή 320.000 πολιτών, έναντι 410.000 στις κινητοποιήσεις της 24ης Οκτωβρίου.

Στο Παρίσι, η αστυνομία υπολόγισε τη συμμετοχή σε περίπου 70.000 ανθρώπους, έναντι 110.000 την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι διοργανωτές παρουσίασαν διαφορετικά στοιχεία, κάνοντας λόγο για σχεδόν 500.000 διαδηλωτές πανελλαδικά, εκ των οποίων περίπου 200.000 στη γαλλική πρωτεύουσα.

Τα βασικά αιτήματα αφορούσαν την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση της εκπαίδευσης, τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και των συνθηκών διαβίωσης, καθώς και την αστυνομική βία.

Η διαδρομή της πορείας στο Παρίσι είχε σχεδιαστεί ώστε να αποφεύγει το ιστορικό κέντρο, με τους συμμετέχοντες να κινούνται από την Πόρτα ντε Μπανιολέ προς την Πόρτα ντε Σαραντόν.

🔴 31-Octobre à #Paris : Des policiers ont été brûlés. 👉 Un engin incendiaire a été lancé sur les forces de l’ordre dans le secteur de la porte de Charenton. (Franceinfo) #Manif31Octobre https://t.co/jU6a38nCxG — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) October 31, 2026

Παρίσι: Επιθέσεις με μολότοφ και πέντε τραυματίες αστυνομικοί

Τα σοβαρότερα επεισόδια στη γαλλική πρωτεύουσα εκδηλώθηκαν κοντά στην Πόρτα ντε Σαραντόν, όταν η διαδήλωση πλησίαζε στην ολοκλήρωσή της.

Σύμφωνα με το BFMTV, δεκάδες κουκουλοφόροι με μαύρα ρούχα ξήλωσαν πλακάκια από τα πεζοδρόμια με σφυριά και εκτόξευσαν κομμάτια τους εναντίον αστυνομικών.

Ακολούθησαν επιθέσεις με εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με δακρυγόνα, γκλομπ και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού έκανε λόγο για ομάδα αρκετών εκατοντάδων ατόμων που επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας αντικείμενα και βόμβες μολότοφ.

Πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις από εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται αστυνομικός να δέχεται επίθεση με μολότοφ, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά το πόδι του.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, χαρακτήρισε το περιστατικό «απόπειρα δολοφονίας», καταδικάζοντας τη βία κατά των αστυνομικών.

Νουνιές: 511 συλλήψεις και 40.000 έλεγχοι

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισαν ιδιαίτερα βίαιες ομάδες, αποδίδοντας σημαντικό μέρος των επεισοδίων σε ομάδες της ριζοσπαστικής και εξτρεμιστικής Αριστεράς.

Για την αντιμετώπιση πιθανών επεισοδίων είχαν κινητοποιηθεί 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες, μεταξύ των οποίων και επίλεκτες μονάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το protothema.gr, πραγματοποιήθηκαν περίπου 40.000 έλεγχοι, ενώ οι συλλήψεις είχαν φτάσει τις 511 μέχρι την τελευταία βραδινή ενημέρωση.

Νωρίτερα, ο Νουνιές είχε ανακοινώσει 422 συλλήψεις.

Στις διαδηλώσεις της 24ης Οκτωβρίου είχαν καταγραφεί 1.314 συλλήψεις, ενώ στις 17 Οκτωβρίου ο αριθμός είχε ανέλθει στις 2.628.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός υποστήριξε ότι τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας συνέβαλαν στην πραγματοποίηση των διαδηλώσεων και στην αντιμετώπιση όσων επιχείρησαν να προκαλέσουν επεισόδια.

La journée d’aujourd’hui était une journée à haut risque. Le dispositif élaboré, robuste et agile, a permis aux manifestations déclarées de se tenir, en garantissant la liberté de s’exprimer et en entravant les actions de ceux qui ont cherché à faire dégénérer les cortèges.

Je remercie l’ensemble des forces de sécurité intérieure et de secours mobilisées aujourd’hui, qui ont dû essuyer des actes violents très graves que tous doivent condamner. J’ai une pensée appuyée pour les militaires de la gendarmerie blessés par un cocktail molotov. Attentifs et vigilants, les préfets et les forces de l’ordre restent mobilisés le temps nécessaire pour que l’ordre public soit préservé, dans le cadre des dispositifs de contrôle et de sécurité mis en place pour la nuit à venir. La République tient parce qu’ils sont là. @Interieur_Gouv @PoliceNationale @Gendarmerie @prefpolice — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) October 31, 2026

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις αστυνομικές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στους τραυματίες.

Επεισόδια και απόπειρες λεηλασιών σε γαλλικές πόλεις

Η ένταση δεν περιορίστηκε στο Παρίσι.

Περιστατικά βίας και απόπειρες λεηλασιών καταγράφηκαν επίσης στη Μασσαλία, τη Λυών, την Τουλούζη, τη Μπορντό, τη Ρεν, τη Λιλ, τη Νάντη και την Γκρενόμπλ.

Στη Μασσαλία, σύμφωνα με την αστυνομία της περιφέρειας Μπους-ντι-Ρον, πέντε άτομα συνελήφθησαν ενώ επιχειρούσαν να εισέλθουν στους αποθηκευτικούς χώρους καταστήματος της αλυσίδας Foot Locker.

Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και μέσα διάλυσης πλήθους, ενώ στην Τουλούζη επιστρατεύθηκαν κανόνια νερού για τη διάλυση μη εγκεκριμένης συγκέντρωσης.

Η παρουσία διαδηλωτών με στολές, μάσκες και κολοκύθες λόγω Χάλοουιν δυσχέρανε, σύμφωνα με τις αρχές, την επιτήρηση των συγκεντρώσεων.

Μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις έχουν ήδη απευθύνει νέα καλέσματα για κινητοποιήσεις και αποκλεισμούς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσα στην εβδομάδα.

Γερμανία: Η Gen Z διαδήλωσε σε 34 πόλεις

Μεγάλης κλίμακας κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και στη Γερμανία, με πρωτοβουλία της οργάνωσης «Gen Z regelt», η οποία διεκδικεί μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στις πολιτικές αποφάσεις.

Διαδηλώσεις οργανώθηκαν σε 34 πόλεις, μεταξύ των οποίων το Βερολίνο, η Φρανκφούρτη, το Αμβούργο, η Βρέμη, το Ανόβερο, η Κολωνία και το Μόναχο.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η συνολική συμμετοχή έφτασε περίπου τους 120.000 ανθρώπους, έναντι αρχικών εκτιμήσεων για περισσότερους από 160.000.

Τα αιτήματα αφορούσαν περισσότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική προστασία, μέτρα για την ακρίβεια, πρόσβαση σε προσιτή κατοικία και ενίσχυση της προστασίας του κλίματος.

Αρκετοί διαδηλωτές εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, ενώ ακούστηκαν συνθήματα κατά του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Φρανκφούρτη: Λεηλασίες και επιθέσεις κατά αστυνομικών

Στη Φρανκφούρτη, όπου συμμετείχαν περίπου 8.000 διαδηλωτές, σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν μετά την ολοκλήρωση της οργανωμένης κινητοποίησης.

Ομάδα περίπου 100 κουκουλοφόρων κατευθύνθηκε προς την εμπορική οδό Zeil, προκαλώντας ζημιές σε καταστήματα και σπάζοντας βιτρίνες.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters, τουλάχιστον δύο καταστήματα λεηλατήθηκαν, ενώ περισσότερες επιχειρήσεις υπέστησαν φθορές.

Αναφέρθηκε επίσης λεηλασία καταστήματος πώλησης όπλων, με την αστυνομία να κατάσχει δύο όπλα κατά τη διάρκεια της επέμβασής της.

Οι αστυνομικοί δέχθηκαν επιθέσεις με πέτρες, μπουκάλια και πυροτεχνήματα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν κανόνια νερού για την αντιμετώπιση των επεισοδίων.

BREAKING: The looting of stores has started in Frankfurt, Germany. Young first and second-generation migrants are attacking stores in the city. https://t.co/4ufyip4Ndn — Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2026



Καταγράφηκαν δεκάδες προσαγωγές και τουλάχιστον πέντε συλλήψεις στον χώρο των λεηλασιών.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Έσσης, Ρόμαν Πόζεκ, καταδίκασε τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για «αριστερή εξτρεμιστική βία».

Σύμφωνα με τις αρχές, αρκετοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν, με τουλάχιστον έναν να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Αμβούργο: Φωτιές και οδοφράγματα μετά τη διαδήλωση

Στο Αμβούργο, περίπου 6.700 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ οι διοργανωτές υπολόγισαν τη συμμετοχή μεταξύ 6.000 και 7.000 ατόμων.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 14:00 στο Jungfernstieg και συνεχίστηκε με πορεία μέσω της πλατείας Steintorplatz προς την περιοχή του πάρκου Lohmühlenpark.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης, περίπου στις 17:00, ομάδες κουκουλοφόρων έστησαν οδοφράγματα κοντά στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων και στην οδό Steindamm, βάζοντας φωτιά σε αντικείμενα που είχαν μεταφέρει στο οδόστρωμα.

Παράλληλα, προκλήθηκαν ζημιές σε εργοτάξιο και εκτοξεύθηκαν αντικείμενα και πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών.

Οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν κανόνια νερού και σπρέι πιπεριού, επιχειρώντας να διαχωρίσουν τις ομάδες που προκαλούσαν επεισόδια από τους υπόλοιπους διαδηλωτές.

Στη διάρκεια των επεισοδίων ακούστηκαν και συνθήματα κατά του κράτους και της αστυνομίας.

BREAKING: Riots have now broken out in Hamburg. Far-left extremists carrying Palestinian flags are building barricades and setting fires. https://t.co/FsNp8m2Lu0 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2026

Βερολίνο: 27 τραυματίες αστυνομικοί και περίπου 60 συλλήψεις

Επεισόδια σημειώθηκαν και στη γερμανική πρωτεύουσα, τόσο στο περιθώριο των κινητοποιήσεων όσο και κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χάλοουιν.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Βερολίνου, άγνωστοι πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και ηλεκτρικά πατίνια, ενώ λεωφορεία δέχθηκαν επιθέσεις με πυροτεχνήματα.

Η συγκέντρωση στην Πύλη του Βρανδεμβούργου ολοκληρώθηκε σχεδόν χωρίς προβλήματα, σε αντίθεση με κινητοποίηση στην περιοχή Rosenthaler Platz, όπου καταγράφηκαν επιθέσεις και φθορές.

Ο αστυνομικός απολογισμός έκανε λόγο για 27 ελαφρά τραυματισμένους αστυνομικούς και περίπου 60 συλλήψεις για αδικήματα που περιλαμβάνουν επιθέσεις και πρόκληση υλικών ζημιών.

Οι τραυματισμένοι αστυνομικοί, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, μπορούσαν να συνεχίσουν την υπηρεσία τους.

Τα αιτήματα των νέων και οι επόμενες κινητοποιήσεις

Η πρωτοβουλία «Gen Z regelt» επικεντρώνει τα αιτήματά της στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των νέων και στην ενίσχυση της συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων.

Ζητεί μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και την ψυχική υγεία, καθώς και μέτρα για τη στέγαση, την ακρίβεια και την κλιματική προστασία.

Παράλληλα, εκφράζει αντίθεση στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι επιδιώκουν ειρηνικές κινητοποιήσεις, ενώ οι γερμανικές αρχές είχαν προειδοποιήσει πριν από τις συγκεντρώσεις για το ενδεχόμενο συμμετοχής εξτρεμιστικών ομάδων.

Ορισμένες μαθητικές οργανώσεις απέφυγαν να στηρίξουν επίσημα τις διαδηλώσεις, επικαλούμενες ερωτήματα σχετικά με τη σύνθεση και την εκπροσώπηση της πρωτοβουλίας.