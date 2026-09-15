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Μέτρα για την αντιμετώπιση της εκτίναξης των τιμών στα καύσιμα προανήγγειλε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενο των παρεμβάσεων που εξετάζει η κυβέρνηση.

«Ναι, θα αντιδράσουμε στην αύξηση των τιμών (…) Πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση. Η πρόταση θα έρθει πολύ σύντομα», δήλωσε ο κ. Μερτς μιλώντας στο συνέδριο του Επιχειρηματικού Συνδέσμου BGA στο Βερολίνο, διευκρινίζοντας ότι τα «ακριβή μέσα» δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Ο Γερμανός καγκελάριος ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των κρατιδίων, με στόχο να παρουσιαστεί σύντομα ένα συγκεκριμένο σχέδιο ανακούφισης των καταναλωτών.

Στο στόχαστρο οι πετρελαϊκές εταιρείες

Αναφερόμενος στις καταγγελίες ότι ορισμένες πετρελαϊκές εταιρείες ενδέχεται να εκμεταλλεύονται την ενεργειακή κρίση για να αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους τους, ο Μερτς παρέπεμψε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά των Καρτέλ.

Όπως σημείωσε, η αρμόδια αρχή διαθέτει τις απαιτούμενες αρμοδιότητες για να ελέγξει πιθανές καταχρηστικές πρακτικές και να παρέμβει σε περίπτωση αδικαιολόγητων αυξήσεων. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι «από την οπτική γωνία του καταναλωτή, αυτό δεν είναι αρκετό».

Η πίεση στους Γερμανούς καταναλωτές έχει ενταθεί, καθώς οι τιμές στα πρατήρια έχουν φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Χθες, η μέση τιμή της βενζίνης διαμορφώθηκε στα 2,32 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ έφτασε τα 2,44 ευρώ το λίτρο.

Διαφωνίες στον κυβερνητικό συνασπισμό για τις λύσεις

Η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε (CDU) έχει προτείνει στοχευμένη οικονομική ενίσχυση για συγκεκριμένες ομάδες πολιτών μέσω άμεσων πληρωμών, όμως η πρόταση δεν βρίσκει καθολική στήριξη ούτε στο εσωτερικό της κυβέρνησης ούτε στο ίδιο της το κόμμα.

Από την πλευρά του CDU, ο πολιτικός Σεμπάστιαν Στάινκε τάχθηκε υπέρ μιας προσωρινής μείωσης του ενεργειακού φόρου στο κατώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ζήτησε επανεξέταση της πολιτικής για τις τιμές CO₂.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε η προστασία του κλίματος να μην οδηγήσει σε υπερβολικά κοινωνικά βάρη», δήλωσε σε συνέντευξή του στην Handelsblatt.

Η αντιπολίτευση ζητά μόνιμες φορολογικές μειώσεις

Η αντιπολίτευση, και ειδικότερα η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ζητά πιο δραστικές παρεμβάσεις, προτείνοντας μόνιμη μείωση των φόρων στα καύσιμα.

Ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD στις εκλογές του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, Λάιφ-Έρικ Χολμ, δήλωσε ότι το κόμμα έχει ήδη καταθέσει πρόταση στη Bundestag για μείωση του ενεργειακού φόρου σε φυσικό αέριο, βενζίνη και ντίζελ στο ελάχιστο όριο της ΕΕ, κατάργηση του φόρου CO₂ και μείωση του ΦΠΑ.

Η κυβέρνηση Μερτς καλείται πλέον να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης των νοικοκυριών και στη διατήρηση των δημοσιονομικών στόχων, ενώ η πίεση από τις υψηλές τιμές ενέργειας εντείνεται.

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