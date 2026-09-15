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Οριακά ενισχύθηκε η αισιοδοξία των Γερμανών επενδυτών τον Σεπτέμβριο, τροφοδοτώντας τις προσδοκίες ότι η πολυαναμενόμενη ανάκαμψη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης αρχίζει επιτέλους να αποκτά πιο σταθερές βάσεις.

Ο δείκτης οικονομικών προσδοκιών του ινστιτούτου ZEW αυξήθηκε στις 34,7 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από 34,2 μονάδες τον Αύγουστο. Ωστόσο, η επίδοση ήταν χαμηλότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών, καθώς η διάμεση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg τοποθετούσε τον δείκτη στις 40 μονάδες.

Αντίθετα, ο δείκτης που αποτυπώνει την αξιολόγηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης βελτιώθηκε περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, ενισχύοντας την εικόνα σταδιακής ανάκαμψης.

«Οι ειδικοί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την ανάκαμψη της οικονομίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ZEW, Άχιμ Βάμπαχ.

Όπως επισήμανε, η ανάπτυξη εξακολουθεί να υποστηρίζεται από τα δημοσιονομικά μέτρα, ενώ πρόσθετη ώθηση προσφέρει η δυναμική των εξαγωγών. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί.

«Οι επίμονα υψηλές τιμές της ενέργειας, ως αποτέλεσμα της συνέχισης του πολέμου στο Ιράν, και η πρόσθετη αβεβαιότητα που προκαλούν οι υβριδικές επιθέσεις επιβαρύνουν την οικονομία», σημείωσε.

Ενισχύονται οι ελπίδες για έξοδο από την πολυετή στασιμότητα

Η ισχυρότερη του αναμενομένου ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει ενισχύσει τις προσδοκίες ότι η χώρα μπορεί να αφήσει πίσω της την πολυετή περίοδο οικονομικής αδυναμίας.

Τον Αύγουστο, η Bundesbank είχε εκτιμήσει ότι η οικονομία βρίσκεται πλέον ξεκάθαρα σε τροχιά ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια τάση την οποία «ακόμη και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν έχει καταφέρει να επιβραδύνει».

Ωστόσο, οι κίνδυνοι από τις πολεμικές συγκρούσεις εξακολουθούν να υφίστανται. Πρόσθετο πρόβλημα αποτελούν τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα των υδάτων στον Ρήνο, τα οποία προκαλούν προβλήματα στην εμπορική ναυσιπλοΐα και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα επιβαρύνουν την οικονομική παραγωγή κατά το τρίτο τρίμηνο.

«Καμπανάκι» από βιομηχανία και εξαγωγές

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία, πάντως, δείχνουν ότι η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη. Τα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας έδειξαν ότι η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε απροσδόκητα τον Ιούλιο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση εδώ και σχεδόν έναν χρόνο.

Αρνητική έκπληξη προκάλεσαν και οι εξαγωγές, οι οποίες αποτελούσαν έναν από τους βασικούς κινητήριους μοχλούς της ανάπτυξης τους τελευταίους μήνες. Και αυτές κατέγραψαν απροσδόκητη πτώση, την πρώτη από τον Ιανουάριο.

Στο οικονομικό σκηνικό προστίθεται πλέον και ο πολιτικός παράγοντας. Η εκλογική νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία-Άνχαλτ τον Σεπτέμβριο απειλεί όχι μόνο να σκιάσει τις προοπτικές ανάκαμψης της Γερμανίας, αλλά και να ανακόψει τη δυναμική των μεταρρυθμίσεων που έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Πρόκειται για ένα πακέτο παρεμβάσεων που θεωρείται η σημαντικότερη προσπάθεια εδώ και μία γενιά για την ανανέωση του αναπτυξιακού δυναμικού της γερμανικής οικονομίας, σε μια περίοδο κατά την οποία το Βερολίνο επιχειρεί να αφήσει οριστικά πίσω του τα χρόνια της στασιμότητας.

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