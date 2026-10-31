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Μια γυναίκα δικαστής, η Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο της πολιτικής και θεσμικής σύγκρουσης για το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας, μετά την απόφασή της να θέσει προσωρινά εκτός καθηκόντων τον πρόεδρο του δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι, και τον αντιπρόεδρο, Μπαρτλομιέι Σοχάνσκι.

Την Παρασκευή, η δικαστής εξέδωσε – έπειτα από αίτημα που είχε υποβάλει ο υπουργός Δικαιοσύνης και γενικός εισαγγελέας Βάλντεμαρ Ζούρεκ – δύο πράξεις με τις οποίες επέβαλε την άμεση, και για έναν μήνα, διακοπή της άσκησης των δικαστικών καθηκόντων τους, σε μια απόφαση καλύπτει και τις αρμοδιότητές τους στη διοίκηση του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Στα σχετικά έγγραφα, η Κόρβιν-Πιοτρόφσκα εμφανίζεται ως η δικαστής με τη μεγαλύτερη δικαστική προϋπηρεσία, η οποία αναπληρώνει τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ενώ για την απόφασή της επικαλέστηκε το άρθρο 130 του πολωνικού νόμου για την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων.

Η θορυβώδης απομάκρυνση και η επιστροφή

Η Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα γεννήθηκε την 1η Νοεμβρίου 1969. Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο του Βρότσλαβ και συνέχισε τις σπουδές της στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στη διοίκηση της Δικαιοσύνης στην Οικονομική Σχολή της Βαρσοβίας.

Η επαγγελματική της πορεία συνδέθηκε κυρίως με τις πόλεις Οπόλε και Κεντζιέρζιν-Κόζλε. Το 1999 διορίστηκε δικαστής στο τοπικό δικαστήριο του Κεντζιέρζιν-Κόζλε και τέσσερα χρόνια αργότερα ανέλαβε την προεδρία του. Το 2012 έγινε αντιπρόεδρος του περιφερειακού δικαστηρίου του Οπόλε. Απομακρύνθηκε, ωστόσο, από τη θέση όταν υπουργός Δικαιοσύνης ανέλαβε ο Ζμπίγκνιεφ Ζιόμπρο.

Ο τρόπος απομάκρυνσής της αμφισβητήθηκε από την Ένωση Δικαστών Themis (η δεύτερη μεγαλύτερη ένωση δικαστών στην Πολωνία, η οποία έχει ταχθεί σθεναρά υπέρ της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και έχει ασκήσει έντονη κριτική στις μεταρρυθμίσεις και στις πειθαρχικές διώξεις κατά δικαστών από προηγούμενες κυβερνήσεις), ενώ η ίδια προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η υπόθεση ολοκληρώθηκε το 2022 με συμβιβασμό με το πολωνικό κράτος.

Μετά την κυβερνητική αλλαγή, ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης, Άνταμ Μπόντναρ, την τοποθέτησε το 2024 στην προεδρία του περιφερειακού δικαστηρίου του Οπόλε, για εξαετή θητεία.

Η διαμάχη για την ορκωμοσία της

Η Κόρβιν-Πιοτρόφσκα εξελέγη δικαστής του Συνταγματικού Δικαστηρίου από τη Σέιμ, την κάτω βουλή της Πολωνίας, στις 13 Μαρτίου 2026. Ωστόσο, ο πρόεδρος της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, δεν δέχθηκε την ορκωμοσία της στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η ίδια διάβασε και υπέγραψε το κείμενο του όρκου στη Σέιμ, παρουσία συμβολαιογράφου, και το έγγραφο διαβιβάστηκε στο γραφείο του προέδρου. Την εγκυρότητα αυτής της διαδικασίας αμφισβήτησε ο Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε θεμελιωθεί υπηρεσιακή σχέση της με το δικαστήριο.

Στην πράξη που εξέδωσε στις 30 Οκτωβρίου, η Κόρβιν-Πιοτρόφσκα κατηγόρησε τον Σφιεντσκόφσκι ότι εμπόδιζε εκλεγμένους δικαστές να συμμετάσχουν στις εργασίες του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Παράλληλα, κατήγγειλε παρατυπίες στον καθορισμό των δικαστικών συνθέσεων και προνομιακή μεταχείριση υποθέσεων πολιτικού χαρακτήρα. Επισήμανε, επίσης, τον κίνδυνο να προκύψουν προβλήματα στη χρηματοδότηση του δικαστηρίου το 2027.

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