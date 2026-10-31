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Ο πρόεδρος της Πολωνίας θα δεχθεί σήμερα τους εκπροσώπους των κομμμάτων της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης για να επιχειρήσουν να βρουν μια διέξοδο στην πολιτική και θεσμική κρίση, η οποία έλαβε χθες, Παρασκευή, δραματική τροπή με την επέμβαση της αστυνομίας στο Συνταγματικό Δικαστήριο στη Βαρσοβία.

«Εξαιτίας της απειλής για την εσωτερική ασφάλεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας, συγκαλώ σήμερα επείγουσες διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των κοινοβουλευτικών δυνάμεων», δήλωσε ο Κάρολ Ναβρότσκι σε ανακοίνωση την οποία ανέγνωσε νωρίς σήμερα το πρωί μπροστά στο Συνταγματικό Δικαστήριο ο προσωπάρχης του, ο Πάβελ Σερφερνάκερ.

Το πολωνικό Συνταγματικό Δικαστήριο, για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούσε πως είναι υπερβολικά εξαρτημένο από την πολιτική εξουσία, ήταν στο κέντρο ενός μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στις Βρυξέλλες και τους εθνικιστές του PiS (Δίκαιο και Δικαιοσύνη) στη διάκρεια των κυβερνητικών θητειών τους (2015-2023).

Μετά το 2015, η κυβέρνηση του PiS έχει διορίσει σ’ αυτό δικαστές με φανερή πολιτική στράτευση, τους οποίους δεν αναγνωρίζουν ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο νυν επικεφαλής της κυβέρνησης, ο κεντροδεξιός Ντόναλντ Τουσκ.

🚨🇵🇱 President Karol Nawrocki has arrived at the protesters’ gathering in Warsaw! After cutting short his foreign trip, the president appeared at the scene of the ongoing constitutional crisis. Protesters, politicians, and a large police presence have gathered at the site. Towards the end of the video, clashes with police officers can also be seen. 🎥 Footage by a NEXTA reporter. — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία το 2023, ο Τουσκ, πρώην επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υποσχέθηκε να διευθετήσει την κρίση – χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα, αφού οι διορισμοί στο Συνταγματικό Δικαστήριο, στους οποίους προχώρησαν η κυβέρνησή του και η Δίαιτα, η κάτω βουλή του πολωνικού κοινοβουλίου, δεν επικυρώθηκαν από τον αρχηγό του κράτους, ο οποίος εμποδίζει τη διαδικασία.

Τα γεγονότα επιταχύνθηκαν αιφνιδίως χθες, Παρασκευή: ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στο χώρο του δικαστηρίου για να εμποδίσουν την πρόσβαση σ’ αυτό, ο υπουργός Δικαιοσύνης -ο οποίος είναι επίσης γενικός εισαγγελέας- ζήτησε την άρση της ασυλίας του προέδρου του, ο οποίος έχει διοριστεί από το PiS, και μια δικαστής, που διορίσθηκε τελευταία από την πλειοψηφία, ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει προσωρινά την προεδρία του δικαστηρίου.

🚨 CHAOS IN POLAND: Court chief cuts through gate chains as president rushes back to Warsaw! In extraordinary scenes outside Poland’s Constitutional Tribunal, its disputed chief, Bogdan Święczkowski, attempted to enter the building with opposition lawmakers. A locksmith cut through the gate’s metal fastening, but police still blocked access to the building. Meanwhile, President Karol Nawrocki has landed in Warsaw after turning his plane around mid-flight to Senegal as the constitutional crisis escalates. Opposition leaders accuse PM Donald Tusk’s government of attempting a “coup.” The government says it is restoring the rule of law. Poland’s two political camps are now openly clashing over control of one of the country’s highest courts. — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026

«Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου αποτελεί καθήκον μας», τόνισε ο Ντόναλντ Τουσκ. «Έπειτα από δεκαετίες παρανομίας υπό το PiS, είναι μια διαδικασία δύσκολη, μερικές φορές οδυνηρή, η οποία απαιτεί αποφασιστική δράση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος».

Η ανάπτυξη των δυνάμεων της τάξης πραγματοποιήθηκε ενώ ο Ναβρότσκι βρισκόταν μέσα σε αεροπλάνο με προορισμό τη Σενεγάλη όπου επρόκειτο να παρευρεθει στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων.

Αμέσως ματαίωσε το ταξίδι του, έκανε μεταβολή και μετέβη το βράδυ στο δικαστήριο.

Ο πρώην πυγμάχος κατάφερε με δυσκολία να μπει μέσα σ’ αυτό, αφού έσπρωξε δικαστές που επιχείρησαν να τον εμποδίσουν, σύμφωνα με τηλεοπτικές εικόνες. Αναχώρησε από εκεί αργά μέσα στη νύχτα.