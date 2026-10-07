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Σαφές μήνυμα στέλνει η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη γαλλική κυβέρνηση: πρέπει να βάλει τάξη στα δημόσια οικονομικά της, καθώς η αύξηση του χρέους, το υψηλό έλλειμμα και η πολιτική αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων.

Σε συνέντευξή της στο CNBC την Τετάρτη, η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα αναγνώρισε ότι η δημοσιονομική προσαρμογή θα είναι δύσκολη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πολιτική και κοινωνική κρίση.

Οι βίαιες φοιτητικές κινητοποιήσεις διανύουν ήδη την τρίτη εβδομάδα τους, με νέους σε ολόκληρη τη χώρα να διαδηλώνουν για τις πολλές ώρες μαθημάτων, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τις κακές υποδομές στα σχολεία.

Οι αντιδράσεις εκδηλώνονται την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει στήριξη σε ένα βαθιά κατακερματισμένο κοινοβούλιο για ένα πακέτο περικοπών δαπανών δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η πολιτική κρίση χτυπά τα γαλλικά ομόλογα

Η παρατεταμένη πολιτική αστάθεια έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην αγορά των γαλλικών κρατικών ομολόγων, των γνωστών OAT.

Οι επενδυτές απαιτούν πλέον υψηλότερη απόδοση για να διακρατήσουν γαλλικό χρέος από ό,τι ιταλικό, μια εξέλιξη με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου έχει αυξηθεί κατά περισσότερες από 100 μονάδες βάσης από τις αρχές του έτους.

«Αυτό που βλέπουμε στη Γαλλία είναι ένας συνδυασμός, από τη μία πλευρά, των συνεπειών από τον διαδοχικό δανεισμό για την αντιμετώπιση της μιας κρίσης μετά την άλλη και, από την άλλη, μιας πολιτικής δυναμικής που δημιουργεί μεγαλύτερες δυσκολίες στο υπουργείο Οικονομικών να παρουσιάσει μια σαφή πορεία δημοσιονομικής σύσφιγξης», δήλωσε η Γκεοργκίεβα στο CNBC, στο περιθώριο εκδήλωσης στη Σιγκαπούρη.

Χρησιμοποίησε μάλιστα μια χαρακτηριστική μεταφορά για τη συνεχή συσσώρευση δανεισμού, κάνοντας λόγο για «μια σκάλα που δεν οδηγεί στον παράδεισο».

Όπως σημείωσε, υπάρχει πλέον στη Γαλλία «πολύ σαφής αναγνώριση» ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα πρέπει να υποχωρήσει κάτω από το 5%.

Το έλλειμμα και η πίεση από τις Βρυξέλλες

Η Γαλλία βρίσκεται υπό τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις Βρυξέλλες να ζητούν τη σταδιακή προσέγγιση του ελλείμματος προς την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ.

Την περασμένη χρονιά, το γαλλικό δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 5,1% του ΑΕΠ, γεγονός που εντείνει την πίεση προς το Παρίσι να περιορίσει τις δαπάνες και να σταθεροποιήσει την πορεία των δημόσιων οικονομικών.

Παρά τις αναταράξεις στις αγορές, η Γκεοργκίεβα εμφανίστηκε καθησυχαστική όταν ρωτήθηκε εάν η σημερινή κατάσταση στη γαλλική αγορά ομολόγων θυμίζει την κρίση κρατικού χρέους της Ευρωζώνης.

«Η γαλλική οικονομία αναπτύσσεται», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει σήμερα πολύ ισχυρότερους μηχανισμούς προστασίας από ό,τι στο παρελθόν.

Όπως επισήμανε, το ευρωπαϊκό θεσμικό οικοδόμημα είναι πλέον περισσότερο ώριμο, ενώ υπάρχει η δύναμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρόσθετα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση κινδύνων χρηματοπιστωτικής αστάθειας.

Παρά τις δικλίδες ασφαλείας, όμως, το μήνυμά της προς τη γαλλική κυβέρνηση παρέμεινε ξεκάθαρο: «Βάλτε τάξη στα του οίκου σας».

«Θα είναι δύσκολο, δεν υπάρχει αμφιβολία»

Ερωτηθείσα κατά πόσο η δημοσιονομική προσαρμογή δισεκατομμυρίων ευρώ που προωθεί η κυβέρνηση γίνεται ακόμη δυσκολότερη εξαιτίας των φοιτητικών διαδηλώσεων, η επικεφαλής του ΔΝΤ παραδέχθηκε ότι «θα είναι δύσκολο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία».

Η Γκεοργκίεβα επισήμανε ότι μετά την πανδημία της Covid-19 οι πολίτες έχουν σε σημαντικό βαθμό συνηθίσει τις κυβερνήσεις να παρεμβαίνουν κάθε φορά που εμφανίζεται μια νέα κρίση, στηρίζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η αλλαγή αυτής της νοοτροπίας, σύμφωνα με την ίδια, απαιτεί ουσιαστική επικοινωνία και εξήγηση των λόγων για τους οποίους η δημοσιονομική εξυγίανση είναι τελικά προς το συμφέρον της κοινωνίας.

Στην προσπάθεια αυτή, τόνισε, δεν αρκεί να μιλά μόνο η κυβέρνηση. Συνδικάτα, επιχειρηματική κοινότητα και άλλοι κοινωνικοί φορείς πρέπει επίσης να συμμετέχουν στη συζήτηση, ώστε να διαμορφωθεί ευρύτερη συναίνεση γύρω από τον στόχο μιας ισχυρότερης οικονομίας στο μέλλον.

Το μήνυμα των αγορών ομολόγων

Η επικεφαλής του ΔΝΤ στάθηκε ιδιαίτερα στις νέες συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς αγορές, προειδοποιώντας ότι οι κυβερνήσεις δεν μπορούν πλέον να θεωρούν δεδομένο τον φθηνό δανεισμό.

«Οι αγορές ομολόγων αντιδρούν στα θεμελιώδη μεγέθη και τα θεμελιώδη μεγέθη έχουν αλλάξει», είπε.

Η άνοδος του πληθωρισμού και των επιτοκίων, σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους, έχει κάνει τους επενδυτές πολύ πιο απαιτητικούς απέναντι στις κυβερνήσεις.

Οι αγορές, σύμφωνα με τη Γκεοργκίεβα, αναζητούν πλέον σαφείς ενδείξεις ότι ο κρατικός δανεισμός θα τεθεί υπό έλεγχο.

«Ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις να στείλουν αυτό το μήνυμα», τόνισε, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι αποδόσεις των ομολόγων θα μπορούσαν να κινηθούν ακόμη υψηλότερα.

Για τη Γαλλία, το διακύβευμα είναι επομένως διπλό: να προχωρήσει σε μια δημοσιονομική προσαρμογή αρκετά ισχυρή ώστε να καθησυχάσει τις αγορές, χωρίς παράλληλα να εντείνει τις κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις που ήδη δοκιμάζουν τη χώρα.

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