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Σε τροχιά σκληρής διαπραγμάτευσης εισέρχεται ο νέος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τα κράτη-μέλη προετοιμάζονται για ένα σχέδιο που προβλέπει περικοπές άνω των 100 δισ. ευρώ σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες που γνωρίζουν τις συζητήσεις, η ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο με αναθεωρημένα ποσά, προκαλώντας ήδη ανησυχίες σε χώρες που φοβούνται μειώσεις στη χρηματοδότηση βασικών πολιτικών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι αγροτικές επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις προς τις περιφέρειες, δύο από τους μεγαλύτερους πυλώνες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Η Γερμανία ζητεί βαθιές περικοπές

Με μόλις τρεις μήνες να απομένουν μέχρι τον άτυπο στόχο ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων, οι χώρες της ΕΕ παραμένουν μακριά από συμφωνία.

Η Γερμανία και οι χώρες που τάσσονται υπέρ της δημοσιονομικής συγκράτησης ζητούν σημαντική μείωση του αρχικού σχεδίου της Κομισιόν, το οποίο προσεγγίζει τα 2 τρισ. ευρώ.

Σε κοινή επιστολή προς τον Ιρλανδό πρωθυπουργό, Μίχεαλ Μάρτιν, οι ηγέτες της Γερμανίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας υποστήριξαν ότι το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο θα πρέπει να βασίζεται σε ένα ποσό «που μπορεί ρεαλιστικά να χρηματοδοτηθεί από αυτούς που επωμίζονται το κύριο οικονομικό βάρος».

Το αίτημα αυτό σημαίνει ουσιαστικά περιορισμό των δαπανών κατά εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση.

Οι «Φίλοι της Συνοχής» αντιδρούν

Απέναντι στο στρατόπεδο της δημοσιονομικής πειθαρχίας βρίσκεται η ομάδα των 17 χωρών των «Φίλων της Συνοχής», στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία.

Οι χώρες αυτές τάσσονται υπέρ ενός μεγαλύτερου προϋπολογισμού και ετοιμάζουν κοινή ανακοίνωση προκειμένου να προειδοποιήσουν για τις επιπτώσεις πιθανών περικοπών.

«Περιμένω ότι θα υπάρξουν μειώσεις που θα κάνουν τους Φίλους της Συνοχής δυσαρεστημένους», δήλωσε ένας από τους Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Η Ιρλανδία, που έχει τον ρόλο του ουδέτερου διαμεσολαβητή στις συνομιλίες, δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τις προθέσεις της.

«Δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε καμία σκέψη για περικοπές ή αυξήσεις», δήλωσε ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιρλανδίας Τόμας Μπερν.

Μάχη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι δυσκολίες δεν περιορίζονται μόνο στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών.

Οι παράλληλες διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζουν επίσης καθυστερήσεις λόγω εσωτερικών αντιπαραθέσεων μεταξύ πολιτικών ομάδων και επιτροπών.

«Έχουμε μείνει τόσο πίσω που δεν θα έχουμε καν θέση του Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό», δήλωσε ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων Ντάμιαν Μπόεζελαγκερ.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πιέζονται να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις πριν από τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2027 σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία, οι οποίες θα μπορούσαν να περιπλέξουν περαιτέρω τη διαδικασία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η άνοδος της γαλλικής ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης, η οποία έχει δηλώσει ότι θέλει να μειώσει στο μισό τη συνεισφορά της Γαλλίας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

«Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Με τις επερχόμενες εκλογές στη Γαλλία, ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ευάλωτος αν δεν θέσουμε σαφείς δικλίδες ασφαλείας τώρα», ανέφερε ο Μπόεζελαγκερ.

Στο στόχαστρο η Κοινή Αγροτική Πολιτική

Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία τριβής αφορά την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), η οποία αντιπροσωπεύει χρηματοδοτήσεις άνω των 300 δισ. ευρώ.

Η επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιχειρεί να διατηρήσει ξεχωριστό τον πυλώνα των αγροτικών ενισχύσεων, αποσπώντας τον από τα νέα εθνικά και περιφερειακά σχέδια χρηματοδότησης.

Η κίνηση αυτή προκαλεί αντιδράσεις από άλλες επιτροπές, οι οποίες επιδιώκουν να διατηρήσουν τη βασική αρχιτεκτονική της πρότασης της Κομισιόν ώστε να επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος του έτους.

«Όλοι γνωρίζουν ότι η ΚΑΠ δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τη νέα αρχιτεκτονική χωρίς νέα πρόταση της Επιτροπής και μια αδύνατη καθυστέρηση ενός έτους στις διαπραγματεύσεις», ανέφερε ο Μπόεζελαγκερ.

Η μάχη για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ αναμένεται να εξελιχθεί σε μία από τις πιο δύσκολες δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις των τελευταίων ετών, καθώς τα κράτη-μέλη καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη περιορισμού των δαπανών και στη διατήρηση των πολιτικών που στηρίζουν αγρότες, περιφέρειες και επενδύσεις.

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