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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, άνοιξε τον δρόμο για μια ευρύτερη επανεξέταση της σχέσης της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής στο ευρωπαϊκό μπλοκ μετά τις επόμενες εκλογές.

Στην πρώτη του ομιλία ως επικεφαλής της κυβέρνησης στο ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι η Βρετανία χρειάζεται μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση στις σχέσεις της με την ΕΕ και δεσμεύτηκε να παρουσιάσει μέχρι το τέλος του έτους διαφορετικές επιλογές για τη μελλοντική πορεία της χώρας.

Μετά την ομιλία του, ο εκπρόσωπός του απέφυγε να αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής της Βρετανίας στην ΕΕ.

«Το Brexit έκανε περισσότερο κακό παρά καλό»

Ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι η έξοδος από την ΕΕ το 2016 αποδυνάμωσε τη χώρα και δεν πέτυχε τον στόχο της εκστρατείας υπέρ του Brexit για «ανάκτηση του ελέγχου» στα σύνορα και στους κανόνες της Βρετανίας.

«Το Brexit έκανε περισσότερο κακό παρά καλό», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχασε μέρος του ελέγχου της οικονομίας της, ενώ η χαμηλή ανάπτυξη της τελευταίας δεκαετίας την έχει αφήσει σε ασθενέστερη θέση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Βρετανία δεν κατάφερε να αποκτήσει τον έλεγχο της μετανάστευσης στον βαθμό που είχε υποσχεθεί η εκστρατεία υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ.

Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν μία από τις πιο σαφείς τοποθετήσεις υπέρ της επανεξέτασης της μετα-Brexit στρατηγικής της χώρας από ανώτατο Βρετανό πολιτικό.

Οι επιλογές για την επόμενη σχέση με τις Βρυξέλλες

Ο Μπέρναμ επιβεβαίωσε ότι η πολυαναμενόμενη σύνοδος κορυφής μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του έτους, μετά την καθυστέρηση που προκλήθηκε από την αποχώρηση του προκατόχου του, Κιρ Στάρμερ.

Ο ίδιος, ωστόσο, υπογράμμισε ότι η χώρα δεν μπορεί να αποκτήσει σαφή κατεύθυνση χωρίς μια μακροπρόθεσμη απόφαση για τη σχέση της με τη μεγαλύτερη αγορά της.

«Θα παρουσιάσω τις διαφορετικές επιλογές για τη μακροπρόθεσμη σχέση της Βρετανίας με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και θα εξετάσω αν μπορούμε να βρούμε συναίνεση γύρω από μία από αυτές», ανέφερε.

Αν και δεν προσδιόρισε συγκεκριμένα μοντέλα, οι επιλογές αναμένεται να περιλαμβάνουν στενότερη σύνδεση με την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, επιστροφή στην τελωνειακή ένωση ή ένα νέο ειδικό εμπορικό πλαίσιο.

Στο τραπέζι μπορεί να βρεθεί ακόμη και ένα μοντέλο αντίστοιχο με τη σχέση που προτάθηκε για τον Καναδά με την ΕΕ, μετά την αναφορά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε πιθανό καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους».

Το οικονομικό κόστος του Brexit

Η συζήτηση για μια νέα σχέση με την ΕΕ έρχεται εν μέσω ανησυχιών για τις οικονομικές επιπτώσεις του Brexit.

Ανάλυση του Bloomberg Economics εκτιμά ότι η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει κοστίσει στη βρετανική οικονομία μεταξύ 2% και 4% του ΑΕΠ, με το βασικό σενάριο να τοποθετεί την απώλεια στο 2,5% του ΑΕΠ.

Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, σε περίπου 30 δισ. λίρες χαμένων φορολογικών εσόδων.

Η μελέτη εξέτασε διαφορετικά μοντέλα στενότερης σχέσης με την ΕΕ, όπως την επιστροφή στην ενιαία αγορά αγαθών, ένα νέο σύνολο εμπορικών συμφωνιών ή την επανένταξη στην τελωνειακή ένωση.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μια πιο στενή σχέση θα μπορούσε να ανακτήσει από 0,4 έως 1,2 ποσοστιαίες μονάδες οικονομικής παραγωγής σε βάθος χρόνου.

Αντιδράσεις και πολιτικές πιέσεις

Η αναφορά σε νέα συζήτηση για το Brexit προκάλεσε ήδη αντιδράσεις από πολιτικές δυνάμεις που τάσσονται υπέρ της διατήρησης της σημερινής σχέσης.

Το κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ κατηγόρησε τον Μπέρναμ ότι επιχειρεί να οδηγήσει τη χώρα ξανά προς τις Βρυξέλλες.

Ο αντιπρόεδρος του κόμματος, Ρίτσαρντ Τάις, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός επιχειρεί να «επιστρέψει τη Βρετανία στην ΕΕ από την πίσω πόρτα».

Ο Μπέρναμ, από την πλευρά του, χρησιμοποίησε την ομιλία του για να επιτεθεί στη βρετανική Δεξιά, κατηγορώντας τις κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών για πολιτικές που, όπως υποστήριξε, αποδυνάμωσαν τον οικονομικό και πολιτικό έλεγχο της χώρας.

Η δύσκολη ισορροπία με τις Βρυξέλλες

Η ανακίνηση της συζήτησης για το Brexit ενδέχεται, πάντως, να περιπλέξει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις Βρετανίας και ΕΕ για τη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων.

Αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι είναι δύσκολο να υπάρξουν ουσιαστικές συζητήσεις όσο το Λονδίνο δεν έχει ξεκαθαρίσει τη στρατηγική του απέναντι στο ευρωπαϊκό μπλοκ.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Μπέρναμ επιχειρεί να ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της χώρας, με αλλαγές που αφορούν επίσης την ενέργεια, τη στέγαση και το σύστημα κοινωνικής φροντίδας.

Η συζήτηση για τη σχέση με την ΕΕ αναμένεται πλέον να αποτελέσει ένα από τα βασικά πολιτικά μέτωπα ενόψει των επόμενων εκλογών.

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