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Η Google αμφισβητεί την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που την υποχρεώνει να ανοίξει το λειτουργικό σύστημα Android σε ανταγωνιστές της στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και να παρέχει δεδομένα αναζήτησης σε άλλους παρόχους.

Η θυγατρική της Alphabet ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κατέθεσε προσφυγή κατά της απόφασης στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, υποστηρίζοντας ότι οι νέες απαιτήσεις δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια των χρηστών και την προστασία της ιδιωτικότητας.

«Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την Αναζήτηση για τις πιο προσωπικές τους ερωτήσεις, από ζητήματα υγείας έως προσωπικές σχέσεις. Η υποχρέωση κοινοποίησης αυτών των ερωτημάτων χωρίς επαρκείς δικλίδες ασφαλείας θα προκαλούσε μη αναστρέψιμη βλάβη στην ιδιωτικότητα των χρηστών», δήλωσε ο Όλιβερ Μπέθελ, ανώτερος διευθυντής ανταγωνισμού της Google.

Στο στόχαστρο ο Digital Markets Act

Η πλειονότητα των αποφάσεων της ΕΕ που βασίζονται στην Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act – DMA) έχει ήδη οδηγηθεί σε δικαστική αμφισβήτηση, καθώς οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ζητούν μεγαλύτερη σαφήνεια για τον τρόπο εφαρμογής των νέων κανόνων.

Η νομοθεσία έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικές κυρώσεις για τη Google, μεταξύ άλλων και σε ξεχωριστή υπόθεση που αφορούσε παραβάσεις σχετικά με την αναζήτηση και το κατάστημα εφαρμογών.

Παράλληλα, ο Digital Markets Act έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στην κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θεωρεί ότι το πλαίσιο στοχεύει δυσανάλογα τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Πίεση για άνοιγμα του Android σε ανταγωνιστές AI

Τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Google να επιτρέψει στους χρήστες να ενεργοποιούν τον προτιμώμενο ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης μέσω φωνητικών εντολών μέσα σε διάστημα 12 μηνών.

Οι ευρωπαϊκές αρχές ζήτησαν επίσης έως τον Ιανουάριο του 2027 οι μηχανές αναζήτησης τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα αναζήτησης που σήμερα μπορεί να συλλέγει σε μεγάλη κλίμακα μόνο η Google Search, ιδιαίτερα σε σχέση με τη λειτουργία των AI chatbots.

Αν και η διαδικασία δεν αποτελεί ακόμη επίσημη διαδικασία παραβίασης της νομοθεσίας, στόχος της Κομισιόν είναι να ασκήσει πίεση στη Google ώστε να επανασχεδιάσει ορισμένες υπηρεσίες της και να ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες του DMA.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει μια σειρά από περιορισμούς για τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τον περιορισμό της κυριαρχίας των μεγάλων πλατφορμών της Silicon Valley.

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