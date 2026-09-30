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Το Πεκίνο στέλνει αυστηρό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει των υψηλού επιπέδου εμπορικών συνομιλιών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στην κινεζική πρωτεύουσα, προειδοποιώντας ότι θα αντιδράσει σε περίπτωση επιβολής περιορισμών σε κινεζικές επιχειρήσεις ή προϊόντα.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι η χώρα θα «απαντήσει αποφασιστικά» εάν η ΕΕ προχωρήσει σε μέτρα που θα περιορίζουν την πρόσβαση κινεζικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με την κινεζική πλευρά, τέτοιες κινήσεις, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο, θα «υπονομεύσουν σοβαρά την αμοιβαία εμπιστοσύνη» και θα διαταράξουν τις συνομιλίες.

Η μάχη για το εμπορικό έλλειμμα της Ευρώπης

Η Κίνα και η ΕΕ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις τους τελευταίους μήνες, καθώς οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να περιορίσουν το ιστορικά υψηλό εμπορικό έλλειμμα με το Πεκίνο έως τον Οκτώβριο.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς είχε προειδοποιήσει ότι η Κίνα πρέπει να παρουσιάσει «συγκεκριμένα αποτελέσματα» μέχρι τον Οκτώβριο, διαφορετικά η ΕΕ θα εξετάσει αυστηρότερα μέτρα. Ο ίδιος αναμένεται να επισκεφθεί το Πεκίνο την επόμενη εβδομάδα για τις επαφές με την κινεζική κυβέρνηση.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η προσπάθεια της Ευρώπης να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ανισορροπία στις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, καθώς οι κινεζικές εξαγωγές προς την ΕΕ έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, στην Ευρώπη εξετάζονται νέα εργαλεία που θα μπορούσαν να περιορίσουν την παρουσία κινεζικών επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά.

Σύμφωνα με αναλύσεις που επικαλούνται Ευρωπαίους αξιωματούχους, η Γερμανία και η Γαλλία επεξεργάζονται κοινή πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιτάχυνση ενός μηχανισμού που θα επέτρεπε στις Βρυξέλλες να αντιδρούν ταχύτερα σε εμπορικές πιέσεις από την Κίνα.

Το εργαλείο αυτό θα μπορούσε να θυμίζει την αμερικανική διαδικασία Section 301, η οποία επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν δασμούς ή άλλα εμπορικά μέτρα απέναντι σε πρακτικές που θεωρούν επιζήμιες.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι η προειδοποίησή του αφορά ακριβώς την ευρωπαϊκή συζήτηση για αντίστοιχα μέτρα.

Η Κίνα και η μεγαλύτερη εμπορική ανισορροπία της ΕΕ

Παρότι η Ένωση Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) ξεπέρασε την ΕΕ το 2020 ως ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας σε αγαθά, η Ευρώπη εξακολουθεί να καταγράφει το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα παγκοσμίως απέναντι στο Πεκίνο.

Τα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων δείχνουν ότι το χάσμα στις εμπορικές ροές έχει διευρυνθεί σημαντικά, ξεπερνώντας πλέον ακόμη και το αντίστοιχο έλλειμμα της Κίνας με τις ΗΠΑ.

Αν υπολογιστούν και οι υπηρεσίες, η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας, με τον συνολικό όγκο συναλλαγών να ανέρχεται πέρυσι στα 880 δισ. ευρώ, ποσό που πλησιάζει το 1 τρισ. δολάρια.

Η νέα αντιπαράθεση αναδεικνύει τη δύσκολη ισορροπία που επιχειρεί να διατηρήσει η Ευρώπη: να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα, χωρίς να οδηγήσει τις εμπορικές σχέσεις σε ανοιχτή σύγκρουση.

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