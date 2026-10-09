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Σε προκαταρκτική συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών κατέληξαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από προσπάθειες που διαρκούν περισσότερο από μία δεκαετία για την άρση των εθνικών εμποδίων και την ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ, που συνεδρίασαν σήμερα στο Λουξεμβούργο, συμφώνησαν επί της λεγόμενης Δέσμης Μέτρων για την Ενοποίηση και την Εποπτεία των Αγορών (Markets Integration and Supervision Package – MISP), η οποία προβλέπει τη συγκέντρωση εποπτικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), με έδρα το Παρίσι.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Ιρλανδία, η οποία ασκεί αυτή την περίοδο την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, κατέθεσε συμβιβαστική πρόταση προκειμένου να γεφυρώσει τις διαφωνίες σχετικά με το ποιες «σημαντικές» χρηματοπιστωτικές οντότητες θα πρέπει να υπάγονται στην άμεση εποπτεία της ESMA και ποιες θα εξαιρούνται.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται και ορισμένοι μεγάλοι οργανισμοί, μεταξύ των οποίων η γερμανική Deutsche Börse.

Οι χώρες διαπραγματεύονταν επίσης το εύρος των εξουσιών που θα αποκτήσει ένα νέο εκτελεστικό συμβούλιο, το οποίο θα εποπτεύει τη λειτουργία της ESMA, καθώς και τον τρόπο χρηματοδότησης της αρχής μετά την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της.

Οι υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες αλλαγές κατά τη διάρκεια δείπνου την παραμονή της δημόσιας συνεδρίασης της Παρασκευής.

Η συμφωνία θα πρέπει πλέον να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες, προτού προχωρήσει η διαδικασία της τελικής έγκρισής της.

Οι ενστάσεις της Κομισιόν για τη νέα εποπτική δομή

Η νέα συμβιβαστική πρόταση προκάλεσε αρχικά επιφυλάξεις από ορισμένα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις και ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων.

Η Ευρωπαία επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, δήλωσε την Παρασκευή στους υπουργούς ότι ο συμβιβασμός αποδυναμώνει τη διακυβέρνηση της ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής, εισάγει «περιττή πολυπλοκότητα» και υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της εποπτείας.

Όπως υποστήριξε, οι αλλαγές αυτές κινδυνεύουν να καταστήσουν την ESMA «δαπανηρή και δυσκίνητη».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτή την προσέγγιση», δήλωσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρουσιάσει μια πιο φιλόδοξη πρόταση.

Από την πλευρά της, η ιρλανδική προεδρία υπερασπίστηκε το συμβιβαστικό κείμενο.

Σε ενημερωτικό σημείωμα ενόψει της συνεδρίασης της Παρασκευής, η Ιρλανδία ανέφερε ότι η πρόταση «διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και επιτυγχάνει τους βασικούς στόχους, αντανακλώντας παράλληλα τις σημαντικές διαπραγματεύσεις και τους αναγκαίους συμβιβασμούς».

«Το κείμενο πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ενιαίο πακέτο και η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας επί του συνόλου του αποτελεί σημαντικό βήμα για τις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ», σημειώνεται στο έγγραφο.

Η γαλλική στήριξη και το μήνυμα για την ευρωπαϊκή συνεργασία

Κατά τη συζήτηση της Παρασκευής, ο Γάλλος υπουργός Ρολάν Λεσκίρ αναφέρθηκε σε μια γνωστή ποδοσφαιρική ρήση για τη Γερμανία, προκειμένου να περιγράψει τις διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η ΕΕ είναι ένα παιχνίδι 27 παικτών που συχνά διαρκεί περισσότερο από 90 λεπτά, αλλά στο τέλος κερδίζει η Ευρώπη, με μία προϋπόθεση: να έχουμε έναν καλό αρχηγό», δήλωσε.

«Πρόκειται για ένα φιλόδοξο κείμενο», πρόσθεσε, εκφράζοντας τη στήριξή του στη συμφωνία με την τροποποιημένη δομή διακυβέρνησης.

Στόχος η ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών

Η δέσμη μέτρων MISP προτάθηκε με στόχο να επιταχύνει τις προσπάθειες για τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς κεφαλαίων στην Ευρώπη. Βασική επιδίωξη είναι η απελευθέρωση περισσότερων χρηματοδοτικών πόρων, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.

Εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, τα κράτη-μέλη της ΕΕ προσπαθούν να περιορίσουν τα εθνικά εμπόδια που δυσχεραίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων εντός της Ένωσης.

Ο κατακερματισμός των χρηματοπιστωτικών αγορών εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο στην αποτελεσματική διοχέτευση ιδιωτικών επενδύσεων προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η ενίσχυση της ESMA και η ενοποίηση των εποπτικών κανόνων θεωρούνται βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις, υπερασπίστηκε τη συμβιβαστική πρόταση και κάλεσε τους ομολόγους του να προχωρήσουν σε συμφωνία.

«Στο τέλος της ημέρας, οι άνθρωποι πρέπει να αποφασίσουν σήμερα ή, ενδεχομένως, τις επόμενες ημέρες», δήλωσε. «Μπορούν να συνεχίσουν να περιμένουν το τέλειο ή μπορούν να πιαστούν χέρι χέρι και να κάνουν μαζί το άλμα προς μια καλή λύση».

Η προκαταρκτική συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, ωστόσο η τελική μορφή της μεταρρύθμισης θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την επίλυση των διαφωνιών για τη δομή και τις αρμοδιότητες της ESMA.

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